Arrestan a uno de los principales sospechosos de planear el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití

(CNN) -- La Policía de Haití arrestó este jueves a uno de los principales sospechosos planear el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, ocurrido el 7 de julio de 2021, confirmó la institución a CNN.

Joseph-Felix Badio fue detenido en Pétion-de-Ville, un suburbio de clase acomodada situado a las afueras de la capital de Haití, Puerto Príncipe.

Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia del país, es señalado como uno de los actores fundamentales del magnicidio, de acuerdo con los hallazgos de una investigación conjunta entre las autoridades de Haití y Colombia. Está actualmente en custodia a la espera de los procedimientos judiciales, dijo la Policía Nacional en su página en Facebook.

Las averiguaciones concluyeron que al menos 26 ciudadanos colombianos fueron reclutados para participar en el asesinato, a través de una compañía con base en la Florida. Las autoridades sostienen que Badio fue uno de los presuntos encargados de organizar la operación.

El arresto de Badio se produce apenas unos días después de que Joseph Joel John, exsenador de Haití, se declarara culpable ante las autoridades estadounidenses de haber conspirado para cometer el asesinato de Moïse.

De acuerdo con los documentos judiciales presentados en el proceso realizado en Estados Unidos, John mantuvo varias reuniones para discutir los detalles del magnicidio tanto en el distrito sur de la Florida como en Haití.

La violenta muerte de Moïse agudizó la profunda crisis económica y política de Haití, el país más pobre del hemisferio occidental. Su PIB per cápita es de US$ 2.900 al año, menos de una tercera parte del mismo indicador en El Salvador (US$ 9.100), de acuerdo con los estimados de la página CIA World Factbook.

La situación es tan grave que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha convocado a una sesión del Consejo de Seguridad el próximo 23 de octubre para analizar el envío de una misión de la ONU al país. Será la primera tras la adopción de una resolución que autoriza el envío de una fuerza policial multinacional para intentar mitigar la violencia que asola a la nación.