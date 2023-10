John Stamos revela que sufrió abuso sexual cuando era niño: “No debería haber tenido que lidiar con esos sentimientos”

John Stamos en la cuarta edición anual de los Critics Choice Real TV Awards en Los Ángeles en 2022. (Crédito: Frazer Harrison/Getty Images)

(CNN) -- John Stamos reveló en una nueva entrevista este miércoles que es un sobreviviente de abuso sexual.

Hablando con People, Stamos dio más detalles sobre un extracto de sus próximas memorias “If You Would Have Told Me”, en el que reflexiona sobre el abuso que sufrió cuando era niño por parte de una niñera.

“Era como si te hicieras el muerto para que se detuvieran. Pero no fue totalmente agresivo”, dijo, y agregó: “No sé, no fue bueno”.

Stamos dijo que tenía 10 u 11 años cuando ocurrió el abuso y que en ese momento se guardó el incidente para sí mismo.

"No debería haber tenido que lidiar con esos sentimientos", dijo.

Aunque Stamos recordaba “ligeramente” el incidente a través del tiempo, dijo, admitió que “siempre ha estado ahí, pero lo guardé como lo hace la gente, ¿verdad?”

Le dijo al medio que tuvo que “escribir un libro” para darse cuenta de que se había producido una mala conducta.

Cuando CNN lo contactó, un representante de Stamos confirmó la historia.

El actor de “Full House”, de 60 años, es ahora un padre protector para su hijo Billy, de cinco años, a quien comparte con su esposa Caitlin McHugh.

“Si descubro que alguien le está haciendo eso a mi hijo, es una historia totalmente diferente”, dijo.

Stamos es un firme defensor de la protección de los niños contra el abuso y ha sido embajador de ChildHelp durante más de 20 años. La organización ayuda a las víctimas de abuso infantil a través de programas de educación, tratamiento y prevención.

Según una sinopsis oficial, las memorias de Stamos se describen como una "historia universal sobre la amistad, el amor, la pérdida y el coraje de abrazar el amor una vez más".

Stamos dijo que quería ser “cien por ciento comunicativo” en el libro.

“If You Would Have Told Me” se lanzará el 24 de octubre.