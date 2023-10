Pedro Pascal aparece en "SNL" para ayudar a Bad Bunny en su monólogo

Disco de Bad Bunny alcanza récord a días de su lanzamiento 0:55

(CNN) -- Acudir en ayuda de tus amigos es el camino a seguir, según Pedro Pascal.

En un cameo sorpresa en el nuevo episodio de "Saturday Night Live", Pascal hizo precisamente eso por su "amigo" Bad Bunny, quien le pidió consejo sobre cómo sacar adelante su monólogo en su debut como presentador en el longevo programa de comedia.

El actor de "Last of Us" le dijo a Bad Bunny, quien se presentó como "Benito" (su nombre completo es Benito Antonio Martínez Ocasio), que puede ganarse al público compartiendo una foto suya "embarazosa".

Siguiendo el consejo de Pascal, Bad Bunny mostró una foto en la que aparecía posando con una toalla puesta.

"Está claro que no hay nada de ti de lo que burlarse", bromeó Pascal tras ver la sexy foto.

Posteriormente, Pascal apareció en un segmento con los miembros del reparto Marcello Hernández y la recién llegada Chloe Troast. En él, Pascal interpretó a la madre de Hernández, que tardaba en encariñarse con su nueva novia (Troast).

Pascal presentó "SNL" en febrero junto al grupo musical invitado Coldplay.

Bad Bunny hizo doblete en el episodio de este sábado, actuando como presentador e invitado musical. El legendario vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, y Lady Gaga hicieron apariciones sorpresa en un episodio repleto de estrellas.

"SNL" volverá la semana que viene con el comediante Nate Bargatze como presentador y los Foo Fighters como invitados musicales.