Tyson Foods, uno de los mayores productores de carne, está invirtiendo en proteínas de insectos

(CNN) -- Tyson, un importante productor estadounidense de carne de vacuno, cerdo y pollo, apuesta por las proteínas procedentes de insectos.

El procesador de carne dijo el martes que había invertido en Protix, un fabricante de ingredientes para insectos con sede en los Países Bajos. Tyson no sólo adquirirá una participación minoritaria en la empresa, sino que trabajará junto a ella para construir una fábrica en Estados Unidos. Esa instalación utilizará desechos animales para alimentar a las moscas soldado negras, que luego se convertirán en alimento para mascotas, aves y peces. Tyson no reveló los detalles financieros del acuerdo.

Esas moscas no van a parar a la alimentación humana, en este momento. "Hoy en día, nos centramos más en una aplicación de ingredientes con proteína de insecto que en una aplicación para el consumidor", dijo John R. Tyson, director financiero de Tyson Foods.

La proteína de insecto, aclamada durante mucho tiempo como una fuente de alimento sostenible, no ha tenido éxito en la corriente principal. Pero en los últimos años ha ido creciendo el interés por los insectos como ingredientes de la alimentación animal.

Un informe de Rabobank de 2021 señaló que “la demanda de proteína de insectos, principalmente como ingrediente de piensos y alimentos para mascotas, podría alcanzar el medio millón de toneladas métricas para 2030, frente al mercado actual de aproximadamente 10.000 toneladas métricas”. Ese año, Mars lanzó una línea de comida para gatos hecha de insectos, llamada LoveBug.

Tyson, con sede en Springdale, Arkansas, no fabrica alimentos para mascotas, pero vende sus subproductos animales para su uso en el mercado de alimentos para mascotas y de acuicultura, que alimenta a los peces, dijo el director financiero. Los subproductos como grasas animales, cueros y proteínas no comestibles, si no se utilizan o reducen, pueden terminar en los vertederos. En este caso, Tyson puede enviar lo que hay en el estómago del ganado que ha procesado a una instalación de Protix, donde se alimenta a los insectos. Para la empresa, crear un mercado más grande para este tipo de residuos no sólo puede reducir los residuos sino también ofrecer un mayor flujo de ingresos.

Una oportunidad de negocio

"Una característica de estar en el negocio de la proteína animal es tener que descubrir... cómo obtener valor de" los residuos, dijo Tyson. "Vimos esto como una extensión de nuestro negocio existente", dijo sobre la colaboración con Protix, y agregó que el mercado de ingredientes de insectos tiene "características de crecimiento realmente atractivas que acelerarían a Tyson".

El mercado de ingredientes de insectos "definitivamente está creciendo a lo que yo creo que es una velocidad exponencial", dijo Christine Johanna Picard, profesora de biología en la Facultad de Ciencias de Indianápolis de la Universidad de Indiana y la Universidad Purdue. Picard ayudó a crear el Centro para la Sostenibilidad Ambiental a través del Cultivo de Insectos, una asociación entre miembros del mundo académico y de la industria, incluidos Tyson y Protix.

"Cada vez hay más empresas emergentes que ingresan al espacio porque hay mucha demanda de proteína de insecto", dijo.

La asociación con Tyson ayudará a que Protix crezca, señaló Kees Aarts, director ejecutivo de la empresa. "Estas asociaciones son realmente necesarias para llevar soluciones como la nuestra a un escenario global", afirmó.

Por qué los insectos son mejores para el planeta

La industria cárnica supone una gran carga para el planeta, en parte debido a la tierra, el agua y la energía que se necesitan para cultivar cultivos que alimenten a los animales que comemos. Algunos expertos dicen que reducir la huella ambiental de los piensos puede ayudar a que el sistema sea más sostenible.

Hacer comida a partir de insectos es una forma de hacerlo: los insectos ocupan menos espacio y subsisten a base de desechos que de otro modo serían desechados.

La mosca soldado negra “puede crecer en casi todos los tipos de desperdicios y subproductos de alimentos que puedas imaginar”, dijo Aarts.

Esa gestión de desechos es una gran parte de por qué los insectos pueden ayudar a aliviar la carga que representan el ganado y otros animales en el planeta, dijo Reza Ovissipour, profesor asistente de sistemas alimentarios sostenibles en el departamento de ciencia y tecnología alimentaria de la Universidad Texas A&M.

Las moscas comen desechos de diferentes tipos de animales y los convierten en “un producto específico, que va a ser la proteína o grasa de los insectos”, dijo. "Una vez que estés lidiando con esta proteína y grasa específicas, podrás formular fácilmente tu dieta para animales".

Cuando los insectos comen desechos animales, esencialmente sirven como “mini biorreactores”, dijo. “Y estos mini biorreactores son muy económicos”, dijo. “No es necesario aplicar tanta energía. Es muy sostenible”.