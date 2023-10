¿Cuál es el rumbo de la guerra entre Israel y Hamas? 7:51

Nota del editor: Peter Bergen es analista de seguridad nacional de CNN, vicepresidente de New America, profesor en la Universidad Estatal de Arizona y presentador del podcast de Audible "In the Room With Peter Bergen", también disponible en Apple y Spotify. Las opiniones expresadas en esta columna pertenecen exclusivamente a su autor.

(CNN) -- Será largo, sangriento y complicado. Así describen dos destacados expertos en guerrilla urbana la perspectiva de un ataque terrestre de Israel contra la base de Hamas en las calles y túneles de Gaza.



El coronel (retirado) Liam Collins y el comandante (retirado) John Spencer son coautores del libro "Understanding Urban Warfare".

Collins es director ejecutivo del Madison Policy Forum, miembro sénior de New America e integrante de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos. Sirvió durante 27 años, con múltiples despliegues en Afganistán e Iraq.

Spencer es jefe de estudios de guerrilla urbana en el Instituto de Guerra Moderna de la Academia Militar de EE.UU. en West Point. Sirvió 25 años como soldado de infantería, incluidas dos misiones de combate en Iraq.

Estos expertos ofrecieron una evaluación muy ilustrativa de las capacidades de Israel, afirmando que no creen que los militares de Israel estén preparados para el combate urbano a gran escala que probablemente encontrarán en Gaza. Este tipo de operación puede llevar muchos meses porque un ejército avanzado como el de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pierde muchas de sus ventajas cuando combate en una ciudad.

Los expertos señalaron que Israel conserva algunas ventajas, como maquinaria pesada blindada y especialmente desarrollada que puede utilizarse en combate urbano, así como la capacidad de luchar de noche, pero eso debe sopesarse frente a su falta de experiencia y entrenamiento en combate urbano. Al mismo tiempo, Hamas tiene más de 200 rehenes, escudos humanos, bombarderos suicidas, túneles, trampas explosivas, muchos civiles que siguen atrapados y ha tenido años para atrincherarse.

Si la invasión israelí sigue adelante, calculan que las FDI destruirán entre el "80 y el 90" por ciento de las zonas urbanas de Gaza y que la operación "cambiará el paisaje de esta zona durante décadas".

PETER BERGEN: ¿Cuál es el historial de las FDI en este tipo de guerrilla urbana?

JOHN SPENCER: No mucho.

La mayor laguna de las FDI no está en sus zonas de entrenamiento ni en sus tanques. Se trata de un conjunto de conocimientos sobre cómo llevar a cabo una operación urbana de esta envergadura lo más rápida y eficazmente posible. Para que quede claro, todos los ejércitos, incluido el de Estados Unidos, no están entrenados, con personal ni equipados para este tipo de batalla urbana.

LIAM COLLINS: No creo que su ejército esté preparado para llevar a cabo operaciones urbanas a gran escala. Cuando vas a Israel e intentas encontrar su gran centro de entrenamiento urbano, como muchos otros ejércitos, tienen algo, pero no es lo que se necesita para entrenarse para algo como Gaza.

Israel ha sido extremadamente eficaz en operaciones antiterroristas en Jerusalén y otros lugares del país, pero eso no se traduce en operaciones militares a gran escala en un entorno urbano.

SPENCER: Hay muchas incógnitas con las que nos encontraremos, tanto sobre las capacidades de Hamas ―todo, desde misiles tierra-aire hasta lo que no sabemos que tiene Hamas en preparación para una probable represalia por parte de Israel.

BERGEN: Hablemos concretamente de los obstáculos a los que se enfrentan los israelíes en Gaza: rehenes, escudos humanos, bombarderos suicidas, túneles, túneles transfronterizos, artefactos explosivos improvisados y trampas explosivas, y muchos civiles. Tampoco existe aquí el elemento sorpresa.

Por razones políticas, dadas las presiones internacionales, los israelíes también pueden querer que esta operación en Gaza sea lo más corta posible. Por otro lado, por motivos militares, esto podría durar meses, ¿cierto?

SPENCER: Yo digo que la misión en Gaza duraría meses.

BERGEN: ¿Qué ventajas pierde un ejército avanzado como las FDI en un espacio urbano denso y muy poblado?

SPENCER: Pierden la capacidad de utilizar tecnologías avanzadas para atacar al enemigo antes de acercarse a él, que es lo que todos los ejércitos quieren hacer. Por eso la guerrilla urbana es la más difícil, porque todas esas ventajas superiores que tiene un ejército grande se reducen y, en algunos aspectos, se eliminan.

Pierden la capacidad de hacer "maniobras de armas combinadas". Todo el concepto de maniobra de armas combinadas desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy consiste en tener fuerzas móviles que puedan maniobrar alrededor del enemigo y envolverlo. Eso no se puede hacer en una zona urbana. Ningún ejército quiere concentrar sus fuerzas en una o unas determinadas calles.

COLLINS: Por poner algunos ejemplos a nivel táctico, hay muchísimas posibilidades de que el enemigo se esconda y mueva sin ser observado por las plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, o los drones en el cielo. No pueden ver al enemigo porque se mueve por túneles. El enemigo puede moverse entre edificios haciendo volar paredes de un edificio a otro. Y luego, en términos de potencia de fuego, incluso si los ves, no siempre puedes disparar porque puede haber otro edificio en el camino, y luego todo el tiempo tienes que preocuparte por los civiles en esa zona.

SPENCER: La otra cosa que pierden son los efectos de sus armas. En la jungla de cemento de la guerrilla urbana puede que la mayoría de tus armas ni siquiera penetren en el edificio en el que está el enemigo. Sí, hay muchas que lo hacen, pero la mayoría de las armas estándar no lo hacen.

BERGEN: ¿Por qué?

COLLINS: Pondré un ejemplo. En 2002, lanzamos dos bombas de 500 libras sobre un pequeño complejo en una zona rural de Afganistán y, de alguna manera, un combatiente talibán sobrevivió y nos lanzó una granada. Estas estructuras proporcionan defensas inherentes al defensor. Uno ve la destrucción de un edificio y piensa que nadie podría haber sobrevivido a eso, pero la gente lo hace habitualmente.

Hamas quiere ganar el mayor tiempo posible. Cuanto más duren los combates urbanos, mayor será la presión política para que Israel detenga el ataque debido a los daños colaterales y las bajas civiles que son parte inherente de la guerra urbana. Su objetivo no es destruir a las FDI. No pueden hacerlo. Es ganar tiempo.

BERGEN: Es de suponer que los israelíes conservan algunas ventajas...

SPENCER: Bulldozers D9. Maquinaria pesada de dos pisos teledirigidos que pueden avanzar y quitar ventaja al enemigo. La ventaja que tiene Hamas es que se esconde en edificios de concreto. Sin embargo, si vas al frente con un bulldozer blindado que puede recibir el primer golpe de cualquier cosa ―por ejemplo, RPG (granadas propulsadas por cohetes)―, eso te da la ventaja de eliminar la protección de edificios de concreto en la que confía el enemigo. Esa es una de las soluciones de baja tecnología que desarrollaron las FDI, una capacidad de la que el Ejército de EE.UU realmente carece.

COLLINS: Los israelíes también tienen capacidad de combate nocturno; atacar de noche es una ventaja para ellos porque les favorece más que al enemigo.

BERGEN: ¿Cómo sabes cómo son los túneles si no tienes imágenes aéreas?

SPENCER: Las imágenes aéreas no te ayudarán en la profundidad a la que se encuentran algunos de estos túneles. Hay que disponer de tecnologías específicas de cartografía subterránea.

BERGEN: ¿Qué hay del uso de robots y del uso de gas lacrimógeno en los túneles?

SPENCER: El gas lacrimógeno es una forma eficaz de despejar un edificio de personal enemigo, sin destruirlo. Es poco probable que Israel lo utilice debido a la dimensión política del asunto, ¿cómo se ve cuando Israel utiliza gas?

BERGEN: Citas al estratega australiano David Kilcullen en tu libro: "Las ciudades son esponjas para las tropas". ¿Por qué?

SPENCER: Por ese poder de fuerza que necesitas para despejar incluso una calle. No vas a bombardear tu camino a eso. Un defensor urbano de mucho menor tamaño puede absorber a todo tu ejército, pero eso no quiere decir que no sea una misión que se pueda llevar a cabo. Simplemente requiere mucha fuerza y poder, incluyendo muchos soldados.

COLLINS: Y el otro reto del entorno urbano es que puedes despejar una zona, pero en cuanto abandonas el edificio, ya no puedes dar por hecho que está despejado porque el enemigo puede volver sobre ti usando túneles o a través de los muros de otros edificios. Pueden situarse detrás de ti y volver a ocupar un edificio o una zona en cuanto la abandones.

BERGEN: Los francotiradores son un problema difícil. Se supone que Hamas tiene francotiradores atrincherados que conocen muy bien el terreno.

SPENCER: Hay un montón de lecciones aprendidas de los últimos 20 años de batallas urbanas, para incluir sensores acústicos que te pueden decir dónde está un francotirador.

Además, si alguna vez has visto a un soldado de las FDI, tienen una bolsa muy grande que va en la parte superior de la cabeza. Es un tipo especial de camuflaje. Las FDI llevan en la cabeza estas bolsas que cubren sus cascos para engañar a los francotiradores.

BERGEN: ¿Qué pasa con los robots del lado israelí?

COLLINS: Sin duda los emplearán, pero probablemente no tengan tantos como quisieran y son lentos.

BERGEN: Hamas se encarga de la recogida de basura. Proporciona algunos servicios sociales. Fue elegido gobierno en 2006. No ha habido elecciones desde entonces. Pero funciona en múltiples niveles. Tiene un componente terrorista. ¿Complica eso las cosas?

COLLINS: Tienes esta organización híbrida que es una organización terrorista y una organización paramilitar que proporciona servicios gubernamentales.

Por tanto, Israel no está, a pesar de afirmar que el objetivo es "destruir" a Hamas, sabe que eso no es realista. Eso es simplemente una declaración política que tienen que decir. Su objetivo es degradarlos y prevenir un futuro ataque. Así que, en realidad, lo que persiguen es el liderazgo, el ala terrorista, el ala combatiente de Hamas.

Así pues, declararán el fin de la operación cuando consideren que han culminado en términos de disminución de los beneficios de degradar la capacidad adicional frente al costo político de continuar la operación para degradar la capacidad adicional.

BERGEN: ¿Cómo será el día después de que cesen los combates en Gaza?

COLLINS: La gente regresando a sus casas. Se retiran los escombros. Se intenta que los servicios vuelvan a funcionar. Vienen organizaciones no gubernamentales e intentan devolver a los palestinos algo parecido a una vida normal.

BERGEN: Los israelíes ya se retiraron de Gaza en 2005 porque era un dolor de cabeza demasiado grande, y los israelíes con los que he hablado dicen: "No vamos a retener Gaza", pero, entonces, ¿quién lo va a hacer?

SPENCER: Los militares tienen un historial pésimo en la construcción de Estados o naciones o en la construcción de ciudades en general. ¿Quién gobernará Gaza? ¿Quién va a proporcionar servicios, seguridad y reconstrucción? Es una pregunta enorme.

BERGEN: Vayamos a Mosul, la segunda ciudad más grande de Iraq que fue tomada por ISIS en 2014. En su libro, escriben sobre los daños por valor de US$ 100.000 millones que sufrió la ciudad durante la lucha para expulsar a ISIS de Mosul desde finales de 2016 hasta 2017.

SPENCER: ISIS tenía dos años de planificación defensiva y la construcción de una defensa en profundidad con cinturones de obstáculos masivos en Mosul, y es por eso que les tomó nueve meses a 100 mil fuerzas iraquíes de seguridad ―aunque nada como las FDI― respaldadas por Estados Unidos con el mejor poder aéreo del mundo para discriminar, edificio por edificio, y destruir la mayor parte de Mosul.

Esa es una señal reveladora de lo que supondría cumplir la misión actual que creemos que conseguirán las FDI. Destruirá entre el 80 y el 90% de las infraestructuras y edificios de las zonas urbanas de Gaza. Esto cambiará el paisaje de esta zona durante una generación.

COLLINS: La gente debería saber que incluso bajo las leyes de guerra más estrictas, se destruyen ciudades para cumplir este tipo de misiones.

BERGEN: Israel parece un ejército basado en tanques. Explíquenme lo que pueden hacer los tanques en un entorno urbano y las ventajas y desventajas que ofrecen.

COLLINS: Los tanques tienen una gran ventaja en campo abierto. Pero muchas de sus ventajas se neutralizan o disminuyen al entrar en el entorno urbano. Su capacidad para alcanzar objetivos a distancia se reduce considerablemente y no pueden elevar su cañón principal para atacar objetivos en edificios altos. Por tanto, necesitas un tanque como parte de tu equipo de armas combinadas en el combate urbano, pero es mucho más vulnerable allí que en cualquier otro lugar.

SPENCER: De todos los retos inherentes a este tipo de combate urbano, el tanque es extremadamente vulnerable.

Pero no hay ninguna otra herramienta que sea tan vital como el tanque cuando se combate en una ciudad, porque puede bajar una calle y recibir el golpe del defensor. Tiene una potencia de fuego única para las fuerzas terrestres que puede perforar el concreto, y tiene la movilidad para desplazarse.

La desventaja, por supuesto, es que no puede verlo todo. Es vulnerable. Es lento. Se le ve venir. Así que hay que protegerlo con infantería.

BERGEN: Entonces, ¿hay que tener una cantidad sustancial de infantería protegiendo al tanque?

SPENCER: Correcto. Esa es la lección de la guerra de Ucrania; Rusia es un ejército basado en tanques de artillería, así que cuando entró en Ucrania a principios de 2022 tenía un número reducido de infantería y perdió una cantidad incalculable de tanques.

COLLINS: Necesitas a la infantería para proteger al tanque, pero necesitas al tanque para proteger a la infantería.

BERGEN: ¿No tiene esto algunas implicaciones para la "masa" implicada cuando se lanza una operación militar en Gaza? ¿Es más fácil defenderse que atacar?

SPENCER: Solemos decir que se trata del "poder de combate". En un terreno abierto, se necesitan tres potencias de combate, algunos dicen simplemente tropas, por cada defensor. En un terreno urbano, históricamente, se necesitan 15 o 10 por cada potencia de combate, porque en las zonas urbanas no se puede masificar.

Una calle puede absorber a todo un batallón solo para intentar avanzar por ella.

BERGEN: ¿Y un batallón serían 800 soldados?

SPENCER: Hasta 900.

BERGEN: Hagamos cuentas, ¿cuál sería el tamaño de la fuerza que habría que enviar a Gaza?

SPENCER: Hay muchas variables, pero se trata de poder, no de números. Esto no es la batalla de Berlín de 1945, en la que los soviéticos pusieron un batallón en cada calle. Por eso las batallas urbanas también ocurren repetidamente, porque ya nadie tiene un ejército de un millón de hombres. Tienen ejércitos más pequeños, donde una pequeña fuerza contraria puede ganar poder en el entorno urbano, y tienes que lanzar una gran cantidad de potencia de combate, por lo general artillería, para sacarlos.

BERGEN: ¿Puedo preguntarte, Liam, acerca de los rehenes, ya que perteneces a la comunidad de operaciones especiales de Estados Unidos?

COLLINS: Estoy bastante seguro de que no tienen información sobre dónde se encuentran los rehenes. Lo más probable es que los escondan bajo tierra. Y es absolutamente necesario ese tipo de información para llevar a cabo una operación, e incluso si se tiene la información, ¿se dispone de los medios para llegar allí de forma segura y sacarlos con una posibilidad razonable de éxito sin perder al rehén y sin perder una parte significativa de las fuerzas?

Así que creo que las naciones probablemente estén preparando sus fuerzas para que, si reciben información, puedan decidir si van a intentar rescatar a sus ciudadanos. Pero creo que lo más probable es que veamos resultados por medios diplomáticos, como ocurrió cuando Hamas liberó a la madre estadounidense y a su hija la semana pasada.

Ahora, los rehenes israelíes. Creo que son los que Hamas va a retener por más tiempo.

SPENCER: Tener tantos rehenes de tantos países entremezclados con el enemigo y los israelíes a punto de ejecutar esta operación es una situación sin precedentes que sepa.

BERGEN: ¿Por qué escribieron un libro sobre la guerrilla urbana?

COLLINS: Las batallas se libran cada vez más en zonas urbanas, y los ejércitos de todo el mundo, incluido el de Estados Unidos, no están preparados para ello. Desafío constantemente a la gente a nombrar una batalla importante en Ucrania que no sea en una de las ciudades.

SPENCER: Los ejércitos son intrínsecamente resistentes a la guerrilla urbana. Es un lugar donde no quieren ir. Así que no se preparan para ella, y por eso el enemigo sigue recurriendo a ella.

COLLINS: Pero no pueden evitar verse arrastrados a la guerrilla urbana porque los humanos luchan en las guerras, y los humanos viven en las ciudades.