La familia de un periodista de Al Jazeera murió tras un ataque en Gaza, informa el medio

El jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza perdió a su familia en un ataque aéreo el 25 de octubre. (Crédito CNN)

(CNN) -- Al Jazeera informó que el jefe de su oficina en Gaza, Wael Al Dahdouh, perdió a su esposa, hijo, hija y nieto en lo que, asegura, fue un ataque aéreo de Israel este miércoles. La explosión alcanzó una casa en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, donde la familia se reguardaba tras ser desplazada, de acuerdo con la organización de noticias.

"Los miembros de la familia de nuestro colega Wael Al Dahdouh, incluidos su esposa, su hijo y su hija, fueron martirizados en un bombardeo israelí", escribió Al Jazeera en un mensaje al aire.

Al Jazeera reportó también que su nieto, Adam, fue declarado muerto dos horas después.

CNN no puede confirmar de forma independiente el origen de la explosión en la casa, y Al Jazeera no proporcionó pruebas que la vinculen directamente con un ataque israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aún no han respondido a las solicitudes de comentarios de CNN.

En un video se ve a Al Dahdouh llorando mientras se encuentra de pie junto al cuerpo de su hijo, envuelto en una sábana blanca. También se vio al angustiado periodista cargando el pequeño cuerpo de su nieto a través del Hospital de los Mártires de Al Aqsa en Gaza.

Su hijo Mahmoud tenía 15 años y su hija Sham tenía siete años, informó Al Jazeera.

El presentador de Al Jazeera Abdisalam Farah anunció las muertes al aire, mientras era evidente que trataba de mantener la compostura y las lágrimas.

La familia Al Dahdouh fue desplazada de Tal El Hawa al campo de refugiados de Nuseirat, que pensaron que sería un lugar seguro para quedarse, dijo a CNN la oficina de Al Jazeera en Ramallah.

Los dirigentes de Israel han prometido eliminar a Hamas, el grupo islamista que controla Gaza, en respuesta a los mortíferos ataques del 7 de octubre, en los que murieron 1.400 personas, en su mayoría civiles, y más de 200 fueron tomados como rehenes.

Un asedio de semanas sobre Gaza ha resultado en una crisis humanitaria dentro del enclave, ahora aislado del mundo por un bloqueo casi total, aseguran grupos de ayuda. Los ataques aéreos israelíes han diezmado barrios enteros, arrasando casas, escuelas y mezquitas.

Imágenes tomadas por drones de CNN este lunes mostraron el nivel de destrucción en partes del enclave, con calles enteras arrasadas en el barrio de al-Rimal en la Ciudad de Gaza y una hilera de edificios destruidos conocidos como torres de al-Zahra en el centro de la ciudad.

Más de 6.400 personas han muerto y otras 17.000 han resultado heridas en los continuos bombardeos aéreos de Israel contra el superpoblado enclave, según las últimas cifras de las autoridades sanitarias de Gaza controladas por Hamas y publicadas por el Ministerio de Salud palestino en Ramallah.

'Horripilante'

Grupos de defensa condenaron la muerte de los familiares de Al Dahdouh este miércoles. El Instituto Internacional de Prensa (IPI) lo calificó de “noticia horrible e indignante” en un comunicado. "Condenamos la matanza de civiles y ofrecemos nuestro más sentido pésame a Wael Dahdouh".

Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), al menos 24 periodistas han muerto desde el inicio de este conflicto hasta el miércoles. Veinte de los muertos son palestinos, tres son israelíes y uno es un periodista libanés, afirmó el CPJ.

La cifra incluye al periodista palestino Roshdi Sarraj, según la agencia de prensa palestina WAFA, que aseguró que murió en un ataque aéreo israelí.

Sarraj era productor en la emisora ​​​​de radio pública nacional francesa Radio France y había estado trabajando con sus corresponsales desde mayo de 2021, de acuerdo con la emisora.

Cuando CNN contactó el lunes a las FDI para solicitar comentarios sobre la muerte de Sarraj, afirmaron que “en marcado contraste con los ataques intencionales de Hamas contra hombres, mujeres y niños israelíes, las FDI siguen el derecho internacional y toman precauciones factibles para mitigar el daño civil”.

Con información de Mihir Melwani, Pierre Meilha y Sophie Jeong