Apple presentó sus modelos de iMac y MacBook Pro más rápidos hasta el momento

(CNN) -- La línea MacBook Pro de Apple y las coloridas computadoras iMac ahora son aún más rápidas.

En un evento transmitido en vivo el lunes por la noche, la compañía presentó su familia de procesadores personalizados de próxima generación (M3, M3 Pro y M3 Pro) en sus computadoras portátiles MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas. También agregará chips M3 a su línea iMac de 24 pulgadas.

La MacBook de 14 pulgadas tiene un precio inicial de US$ 1.599; la computadora portátil de 16 pulgadas tendrá un precio inicial de US$ 2.499. El nuevo iMac con motor M3 tiene un precio inicial de US$ 1.299 y comenzará a enviarse la próxima semana.

Los chips están construidos con tecnología de 3 nanómetros, que puede admitir gráficos avanzados e inteligencia artificial.

"Aportará un nivel completamente nuevo de gráficos a Mac", dijo un ejecutivo de Apple durante el evento. "Son los chips más avanzados jamás construidos para una computadora personal".

El eslogan del evento (“scary fast” en inglés), fue un aparente guiño a la presentación de la serie de chips de silicio de próxima generación, así como a la festividad de Halloween este martes.

Apple dijo que su nueva línea MacBook Pro es 11 veces más rápida que las computadoras con chips Intel rivales, promete 22 horas de duración de la batería y una pantalla un 25% más brillante que su modelo anterior. El MacBook Pro también viene en un nuevo color negro espacial.

En los últimos años, la progresión de Apple Silicon, el chip de silicio hecho a medida de la compañía, se ha convertido en una historia importante para Apple, que culminó con la transición desde los chips Intel. También llamó la atención el impresionante rendimiento de los chips en términos de procesamiento, eficiencia térmica y duración de la batería.

Los nuevos productos llegan en un momento en el que ganan terreno sustancial en el mercado tradicional de PC y portátiles. Al mismo tiempo, las ventas de Mac han disminuido este año en medio de una demanda más débil, un exceso de inventario y un empeoramiento del clima macroeconómico.

El mes pasado, Apple presentó sus dispositivos iPhone 15 con un diseño más delgado, un sistema de cámara principal más avanzado, un botón de acción personalizable y carga USB-C.