Opinión | Por qué Matthew Perry era mi favorito de "Friends"

(CNN) -- Matthew Perry —quien murió el 28 de octubre de 2023 a los 54 años— era mi favorito de la serie "Friends". Su personaje de Chandler Bing, que solía ser sarcástico y autocrítico, me conmovía profundamente.

Chandler utilizaba la comedia como mecanismo de defensa para hacer frente a sus inseguridades e incomodidades con frases como "Hola, soy Chandler, hago bromas cuando me siento incómodo" y "No se me dan bien los consejos. ¿Puede interesarte con un comentario sarcástico?".

"Friends" —que coprotagonizaban Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston y Lisa Kudrow— fue más que un programa de televisión, fue un marcador cultural que ayudó a definir a una generación. "Friends" fue uno de los programas más vistos de la NBC en los años 90 y hasta principios de los 2000, con una media de 25 millones de espectadores por cada nuevo episodio.

El episodio final de la serie, tras 10 años de emisión, en 2004, tuvo una audiencia masiva de más de 52 millones de espectadores, lo que lo convierte en el quinto final de serie más visto de la historia, según Variety. Para tener una perspectiva, la comedia más vista de la televisión en la temporada 2022-2023 fue "Young Sheldon" de CBS, que promedió 9,3 millones de espectadores por episodio.

Lamentablemente, aunque "Friends" sigue dando alegrías a muchos en las reposiciones, Perry no podía ver la comedia porque le causaba dolor. Aunque muchos se reían a carcajadas con las payasadas del reparto de "Friends", la serie le recordaba a Perry sus oscuros días de adicción a las drogas y el alcohol.

Como dijo Perry a CBC durante una entrevista en 2022, "No veía la serie, y no la he visto, porque podía decir: 'Beber, opiáceos, beber, cocaína'". Y añadió: "Me daba cuenta temporada tras temporada, por mi aspecto. ... Por eso no quiero verlo, porque eso es lo que veo".

Aunque Perry no quería revivir esta agonía viendo el programa, no evitó hablar de sus pasadas adicciones al alcohol y las drogas en un esfuerzo por ayudar a los demás. En su libro de 2022, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir", no sólo se centró en compartir sus luchas, sino en ayudar a otros a mantenerse sobrios.

Las memorias de Perry comienzan con lo siguiente: "Hola, me llamo Matthew, aunque puede que me conozcas por otro nombre. Mis amigos me llaman Matty. Y debería estar muerto".

Y continúa: "No escribo todo esto para que alguien sienta lástima por mí: escribo estas palabras porque son verdad. Las escribo porque otra persona puede estar confundida por el hecho de que sabe que debería dejar de beber —como yo, tiene toda la información y entiende las consecuencias— pero aún así no puede dejar de beber". Y añadió en señal de apoyo: "No están solos, hermanos y hermanas".

Perry compartió detalles de las pesadillas que le causó la adicción, incluido el abuso de opiáceos que le provocó una rotura de colon casi mortal cuando tenía 49 años. Como consecuencia, el actor estuvo en coma durante dos semanas y tuvo que someterse a 14 operaciones para reparar los daños.

Perry no es el único que alegra a los demás mientras lucha contra sus propios demonios. Pete Davidson, el cómico de 29 años y ex integrante de "Saturday Night Live", ha hablado sobre sus luchas, revelando recientemente que acaba de completar otra temporada en rehabilitación, según la revista People. Y al igual que el personaje de Chandler, Davidson utilizó el ingenio autocrítico para compartir esa información, diciendo a una audiencia en su show de stand-up el mes pasado: "Estoy recién salido de rehabilitación, todo el mundo. Tengo ese brillo post-rehabilitación", y añadió: "¡A la séptima va la vencida!".

Los retos forman parte de la vida, pero la forma de afrontarlos define quién eres. Perry lo entendió, y el año pasado declaró a People: "Lo que más me sorprende es mi capacidad de recuperación", y añadió: "La forma en que puedo recuperarme de toda esta tortura y horror".

En la avalancha de homenajes a Perry, algunos se refirieron a lo que había soportado y ejemplificado. El actor Chad Lowe escribió en X, antes conocido como Twitter: "Fue duro verlo luchar contra su alcoholismo a lo largo de los años. Pero fue valiente en la lucha y ayudó a mucha gente haciendo públicas sus batallas. Era querido por muchos".

Tras el final de "Friends", Perry protagonizó numerosos proyectos televisivos, como "Studio 60 on the Sunset Strip", "Go On", "Mr. Sunshine" y un remake de "The Odd Couple", de Neil Simon. Pero en el mundo del espectáculo, Perry siempre será recordado por ser Chandler Bing.

En el mundo real, sin embargo, será recordado por ser alguien que compartió sus luchas, su dolor y su resistencia para ayudar a los demás. Al fin y al cabo, eso es lo que hace "Friends".