Turquía celebra 100 años como república. Pero la nación actual está muy lejos del Estado laico de 1923

(CNN) -- Los turcos celebraron este domingo el centenario del nacimiento de la república moderna con vibrantes fuegos artificiales y un espectáculo de drones sobre el estrecho del Bósforo que iluminaron el horizonte de Estambul. Durante el día, buques de guerra navegaron por la famosa vía fluvial en una demostración de poderío militar, pero también una señal de cuán lejos ha llegado la república desde que surgió de las cenizas del imperio otomano.



El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, presenció el espectáculo desde el Pabellón Vahdettin, residencia del último sultán otomano. Para Erdogan, 2023 ha representado tanto una meta como una promesa: que bajo su liderazgo el país vería un progreso sin precedentes.

Las celebraciones fueron también un reconocimiento de los últimos 100 años, a medida que Erdogan inauguró otro siglo forjado más a su propia imagen que a la de Mustafa Kemal Ataturk, el gran padre fundador de la república.

Sin embargo, la Turquía actual es muy diferente del Estado laico y occidentalizado que Ataturk imaginó hace 100 años.

Para los opositores a Erdogan, el centenario es un homenaje a la naturaleza perdurable de la república original. A pesar de lo que consideran ataques implacables del presidente contra el legado de Ataturk, para ellos, el experimento republicano sigue vivo.

La república y lo que representa 100 años después de su declaración es quizá una de las cuestiones que definen la sociedad turca moderna, profundamente polarizada. En los días previos a las celebraciones, los críticos de Erdogan le acusaron de intentar borrar la memoria de Ataturk. Mientras tanto, Erdogan se ha presentado como el abanderado de los ideales de Ataturk.

Forjada a partir de las ruinas del Imperio Otomano, la república se creó después de que Ataturk defendiera la región frente a las inminentes amenazas de invasión de Europa y Rusia. Estambul estaba ocupada después de que el sultán otomano capitulara ante las potencias aliadas en la Primera Guerra Mundial, por lo que Ataturk se dirigió al corazón turco de Anatolia para forjar una nueva patria. Estableció su capital en Ankara.

La república turca imaginada por Ataturk estaba firmemente arraigada en Occidente y una rápida sucesión de reformas trató de modernizar a una población diezmada por la guerra. Se prohibió el fez, sombrero tradicional otomano para los hombres, y se desaconsejó el velo islámico, considerado una reliquia retrógrada del pasado. La lengua escrita pasó del alfabeto árabe al latino. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto años antes que la mayoría de las naciones europeas. La Hagia Sofia, monumento de Estambul que fue símbolo del dominio cristiano bizantino y que los otomanos convirtieron en mezquita, se convirtió en museo como símbolo de convivencia.

Cien años después, el país de Erdogan ha tomado un camino diferente, abrazando sus raíces conservadoras y encontrando una nueva relevancia en el mundo de las naciones.

El velo islámico ha reaparecido públicamente en un Estado que antaño fue tan laico que prohibió el velo en las instituciones del sector público, así como en las universidades, el Parlamento y el Ejército. La esposa y las hijas del presidente llevan ahora públicamente velo y todas las restricciones se han levantado. Hace tres años, Hagia Sofia volvió a convertirse en un templo musulmán. En la entrada del monumento, junto a la orden de Ataturk de convertirlo en museo, figura la orden de Erdogan de convertirlo en mezquita.

La primavera pasada, la sorprendente victoria de Erdogan en las elecciones presidenciales prolongó su gobierno a una tercera década. Consolidó su condición de líder más longevo del país y demostró a los críticos que, a pesar de las profundas divisiones, su visión de Turquía resuena entre millones de personas.

Sin embargo, esa visión también ha alienado a una parte significativa del país. Y en medio de una crisis económica y una fuga de cerebros de su clase secular, muchos se preguntan a quién pertenece la república turca y cómo se ha alejado tanto de la visión de su fundador.

El papel de la religión

Para un país cuya población es abrumadoramente musulmana, la tensión más definitoria de Turquía ha sido quizás siempre el papel de la religión en el Estado y en el espacio público.

Tras la destitución del gobierno por los militares en 1997, los islamistas y los musulmanes devotos fueron alienados y perseguidos, y se prohibió el uso del velo en universidades y oficinas públicas. Las muestras abiertas de religiosidad por parte de los políticos no se toleraban, y el propio Erdogan fue encarcelado una vez por recitar un poema religioso como alcalde de Estambul en 1999.

El atractivo actual de Erdogan radica en que gran parte de los creyentes turcos consideran que da voz a los que antes carecían de ella. En todo el país, su rostro es la imagen de fondo de los teléfonos de muchos jóvenes.

Pero la religión no lo es todo; parte de sus seguidores se deben también a sus orígenes humildes.

Procedente del barrio de Kasimpasa, en Estambul, "es un hombre corriente", muy alejado de los líderes anteriores, que "estaban moldeados por la ideología del Estado", declaró a la CNN Soli Ozel, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Kadir Has de Estambul.

Tras los devastadores terremotos de febrero, muchos observadores se preguntaron por qué las regiones afectadas del centro y el sur de Turquía, ante la evidencia de la negligencia del gobierno, seguían apoyando a Erdogan y votando por él.

La gente suele expresar esa justificación a través de la religión, explicó a CNN Murat Somer, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Ozyegin de Estambul. Y, en tiempos de guerra o desastre, "sabemos que la gente busca un líder fuerte". Y a menos que la gente vea una alternativa, una opción fuerte, "se quedan con la que tienen", añadió Somer.

La coalición de la oposición en las elecciones de mayo estuvo encabezada por el Partido Republicano del Pueblo (CHP), una reiteración del partido político que fundó Ataturk. El banner superior de su página web tiene una cita suya: "Tengo dos grandes logros. Uno es la república de Turquía y el otro es el Partido Popular Republicano".

Los dos hombres fuertes de Turquía

Erdogan, según Somer, se presenta continuamente como el "verdadero Ataturk". Sin embargo, esta comparación no tiene sentido para Ozel, ya que Ataturk era "un hombre abiertamente occidental, secular y no religioso".

La comparación no solo pone de manifiesto la profunda veneración que los turcos siguen sintiendo por el padre fundador de su república, sino que también señala una sorprendente similitud entre los dos hombres fuertes de Turquía.

"Gobernó de un modo que legitimó el gobierno unipersonal", dijo de Ataturk Ayse Zarakol, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Cambridge. Ella señala cómo al crecer en Turquía, "existía el mensaje de que el país necesitaba un salvador único".

Sin embargo, Ataturk imaginó otro tipo de gobierno para su país.

Tras el periodo de occidentalización, el país pasó a una democracia multipartidista en 1938. Pero el Partido Republicano del Pueblo, dirigido por Ismet Inonu, aliado y amigo íntimo de Ataturk desde hacía mucho tiempo, perdió las elecciones de 1950. El poder se transfirió pacífica y democráticamente. Ataturk "quería sentar las bases de la democracia", dijo Somer.

En 2017, Turquía celebró un referéndum en el que sustituyó su sistema parlamentario de décadas por un nuevo sistema presidencial. El referéndum fue aprobado, centralizando el control del Estado y eliminando muchos de los controles que antes existían sobre el poder Ejecutivo.

Somer sugirió que esta es una de las razones por las que el país tiene un aspecto tan distinto al de hace 100 años. "Después de la Primera Guerra Mundial, la sociedad (turca) estaba mucho más dividida. Acababa de ser derrotada. Hoy, Turquía es mucho más próspera, pero esta polarización proviene de las divisiones creadas en su interior", afirmó. "No estoy seguro de que el gobierno actual cuente realmente con el apoyo de la mayoría de la sociedad turca".

Zarakol dudó en sugerir que la sociedad turca haya experimentado un cambio colectivo. "Siempre ha tenido sus partes conservadoras", declaró a CNN. "La única diferencia es que, con el control estatal de los medios de comunicación, ahora es más visible". Igual que ocurrió con "los laicistas en la década de 1970".

Ozel sugiere que parte de esa visibilidad proviene de la creciente clase media del país. A medida que "los capitalistas conservadores crecían", dijo a CNN, y emigraban del campo a las ciudades, Erdogan reflejaba esos cambios demográficos.

Un legado duradero

Sin embargo, la occidentalización ya no tiene el mismo atractivo hoy que el siglo pasado, dijo Ozel, ya que entonces "no había otro modelo". El mundo ya no está tan "centrado en Europa" como antes y, con tal cambio, las "potencias periféricas" han cobrado mucha más importancia.

Sin embargo, según los analistas, de lo que Ataturk se habría sentido más orgulloso en la Turquía actual es de su creciente influencia en la escena mundial. Es un legado que Erdogan sigue impulsando, aunque su nacionalismo sea muy diferente.

El país es un miembro crucial de la OTAN y ha desempeñado un papel decisivo a la hora de liderar los esfuerzos diplomáticos entre Rusia y Ucrania. Por su situación estratégica, Turquía controla el acceso al mar Negro y sigue sirviendo de puerta de entrada entre Oriente y Occidente, al comercio a través de Asia Central y a los conflictos en el Medio Oriente.

En 1926, tras descubrirse un complot de asesinato contra él, Ataturk dijo a su nueva nación: "Un día mi cuerpo mortal se convertirá en polvo, pero la república turca permanecerá para siempre".