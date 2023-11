Barbra Streisand asiste a "Tribeca Talks: Storytellers" durante el Festival de Cine de Tribeca 2017 en el Borough of Manhattan Community College, Nueva York, el 29 de abril de 2017. (Crédito: Taylor Hill/Getty Images)

(CNN) -- Oye, Siri... ¿Qué cantante y actriz icónica publicará esta semana una autobiografía muy esperada?

La respuesta, por supuesto, es Barbra Streisand. Y ahora el asistente digital por voz de Apple pronuncia el apellido de la superestrella exactamente como a ella le gusta.

En una entrevista sobre sus próximas memorias, "My Name is Barbra", la ganadora de dos Oscar dijo a la BBC que estaba harta de que Siri pronunciara mal su nombre.

"Mi nombre no se escribe con 'Z'", argumentó. "Es Strei-sand, como arena en la playa. ¿Qué tan simple puedes ser?".

En una movida con la que la mayoría de nosotros solo podríamos soñar, la actriz de 81 años llamó al CEO de Apple, Tim Cook, para quejarse, dijo al medio británico en una entrevista publicada este lunes.

"Y Tim Cook fue tan encantador. Hizo que Siri cambiara la pronunciación... ¡Supongo que esa es una de las ventajas de la fama!", dijo, según la BBC.

CNN se puso en contacto con Apple para solicitar sus comentarios.

La autobiografía de Streisand, que sale a la venta este martes, se convirtió en un éxito de ventas a principios de este año, cuando se puso a la venta por adelantado.

Las memorias abarcan los 60 años de la ganadora del EGOT en el mundo del espectáculo y más allá, comenzando con sus luchas y su vida temprana en Brooklyn hasta sus "primeras apariciones como estrella en los clubes nocturnos de Nueva York", que fueron el comienzo de su "cadena de éxitos", según la editorial Penguin Random House.

"El libro es, como la propia Barbra, franco, divertido, obstinado y encantador", afirma la editorial en su página web.