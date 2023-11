Kourtney Kardashian revela que su embarazo superó crisis de vida o muerte 1:08

(CNN) -- La familia de Kourtney Kardashian y Travis Barker acaba de agrandarse un poco.

Una fuente con conocimiento del asunto le confirmó este lunes a CNN que la pareja le dio la bienvenida a un bebé.

CNN se comunicó con representantes de Kardashian y Barker para obtener comentarios.

Aunque todavía no se han compartido públicamente ni el nombre ni la fecha exacta de nacimiento de su nuevo bebé, el baterista de Blink 182 insinuó que planeaban llamar a su hijo "Rocky Thirteen Barker" cuando estuvo en un episodio reciente del podcast “One Life One Chance with Toby Morse”.

Kardashian anunció por primera vez que estaba embarazada en junio, durante un concierto de Blink 182. Más tarde ese mes, la pareja compartió que estaban esperando un niño.

En septiembre, Kardashian compartió en su cuenta de Instagram que se había sometido a una “cirugía fetal urgente” para salvar al bebé.

Este es el primer hijo de la estrella de reality y Barker quienes, a su vez, son padres de hijos que tuvieron en relaciones anteriores.

Kourtney Kardashian, de 44 años, tiene tres hijos con su expareja de toda la vida, Scott Disick. Barker, de 47 años, es padre de su hijo Landon, su hija Alabama y su hijastra Atiana, a quien comparte con su exesposa, Shanna Moakler.

Todavía ni Kardashian ni Barker han publicado nada sobre el nacimiento en sus redes sociales. Por ahora pareciera que simplemente están disfrutando del momento.