Trump se perfila como líder en Iowa 2:03

(CNN) -- A un año de las elecciones de 2024, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump testificará en un juicio civil por fraude y se enfrenta a más de 90 cargos penales, lo que abre la posibilidad de que un delincuente convicto encabece la candidatura republicana en noviembre.

Pero son las perspectivas políticas del presidente Joe Biden las que se hunden.

En otro giro extraordinario de una campaña para 2024 que se caracteriza más por las audiencias judiciales que por los desplazamientos por los primeros estados de votación, se espera que Trump sea llamado al estrado de los testigos en Nueva York este lunes. No se trata de una actividad típica después de la presidencia. Pero Trump ha sido, después de todo, el presidente menos convencional.

Biden, mientras tanto, está asimilando las brutales nuevas encuestas que lo muestran perdiendo frente a Trump, el favorito del Partido Republicano, en varios estados indecisos clave. Es probable que estas cifras provoquen el pánico entre los demócratas y renueven las dudas entre los estadounidenses de que este hombre de 81 años esté preparado para un segundo mandato. Si la encuesta de The New York Times y el Siena College se confirma en 2024, Biden no tendría ningún camino electoral hacia la victoria. Y un Trump cada vez más autoritario —que promete un segundo mandato de "retribución"— podría volver a la Casa Blanca a pesar de provocar una insurrección en el Capitolio con sus falsas denuncias de fraude electoral en 2020.

"Estaba preocupado antes de estas encuestas, y estoy preocupado ahora", dijo el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut a Dana Bash de CNN en "State of the Union" este domingo.

"Estas carreras presidenciales de las dos últimas legislaturas han sido muy reñidas. Nadie va a tener una elección arrolladora aquí. Va a requerir mucho trabajo, concentración y recursos. Así que tenemos mucho trabajo por delante".

Trump, favorito de los republicanos de Carolina del Sur 1:32

Las crisis coincidentes a las que se enfrentan tanto Trump como Biden desmienten el hecho de que, a pesar de todas sus deficiencias, ninguno de los dos se enfrenta todavía a un contrincante serio dentro de sus partidos mientras buscan la candidatura.

La posición de Biden se está debilitando a medida que afronta amenazas globales en cascada como la guerra en Oriente Medio, pierde apoyos por su gestión de la economía y ve grietas en la coalición multirracial que le eligió por primera vez. También refleja una nación dividida y desconsolada, que busca a tientas la esquiva normalidad que el presidente prometió hace tres años tras la pandemia y las turbulencias históricas de la administración Trump.

El sondeo seguramente renovará también la cuestión de si Biden hace bien en insistir en presentarse de nuevo, aunque algunos demócratas sostienen que el momento de aglutinarse en torno a un candidato diferente puede haber pasado ya.

"Es muy tarde para cambiar de caballo", escribió David Axelrod, ex estratega principal del presidente Barack Obama y analista político principal de CNN, en X, antes conocido como Twitter. Axelrod dijo que Biden había desafiado la sabiduría convencional antes, pero que las últimas encuestas enviarían "temblores de duda a través del partido".

La fuerza de Trump en las encuestas de The New York Times y en otros sondeos desatará mientras tanto la ansiedad en todo el mundo a medida que se vaya comprendiendo que un segundo mandato de Trump podría hacer añicos el sistema de alianzas occidentales posterior a la Segunda Guerra Mundial y entregar de hecho Ucrania al presidente de Rusia Vladimir Putin.

En la era moderna, las encuestas rara vez son un indicador infalible a tanta distancia de unas elecciones y sólo proporcionan una instantánea. Aún no se han producido muchos de los acontecimientos que determinarán la contienda de 2024.

Otra excolaboradora de Trump se declara culpable 3:42

Los partidarios de Biden argumentan que sus críticos y las narrativas de los medios de comunicación establecidas por las bajas encuestas del presidente pasan por alto el punto más destacado que definirá las elecciones de 2024. Una vez que la elección binaria entre Biden y Trump quede clara, afirman, el electorado se decantará inevitablemente por un presidente cuyas advertencias en las elecciones de mitad de mandato del año pasado de que los republicanos podrían aplastar la democracia estadounidense tuvieron mucho más éxito de lo que esperaban los expertos.

Y la economía —fundamentalmente fuerte en términos de empleo y crecimiento— podría volverse más a favor de Biden en los próximos 12 meses, con todas las miradas puestas en los altos precios y los tipos de interés.

El impacto de los candidatos de terceros partidos en las elecciones y la forma en que un caótico Partido Republicano en la Cámara de Representantes podría influir en el sentimiento de los votantes son también factores desconocidos.

Y aunque los devotos seguidores de Trump se han tragado sus afirmaciones de que su peligro criminal es todo persecución política por parte de la administración Biden, no hay precedentes de la asombrosa perspectiva de un expresidente y potencial candidato a juicio en un año electoral.

Trump sube al estrado

La mayor prueba hasta ahora de la estrategia de Trump de convertir su peligro criminal en ventaja electoral se desarrollará el lunes en un tribunal de Nueva York.

Los estadounidenses sencillamente no están acostumbrados a la idea de que sus ex presidentes suban al estrado bajo juramento. Es un escenario más familiar en frágiles estados en desarrollo en el extranjero que en la democracia más poderosa del mundo. Como se trata de un juicio civil, Trump no tiene responsabilidad penal. Pero el juez ya ha dictaminado que Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump cometieron fraude "persistente y reiterado". Ahora el juez está considerando una demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, por US$ 250 millones y la prohibición de que Trump haga negocios en el estado donde se hizo famoso.

Aunque el juicio no se televisa, Trump se ha caracterizado por convertir sus comparecencias ante el tribunal en un drama absorbente, con sus desplantes fuera de la sala sobre la injusticia y sus mordaces ataques a James, al juez y al personal de la sala, que han hecho temer por su seguridad. El expresidente intenta destruir la credibilidad del sistema judicial que pretende exigirle responsabilidades. Su estrategia demuestra que sigue siendo una amenaza aún mayor para el sistema democrático de Estados Unidos de lo que era cuando abandonó Washington tras fracasar en su intento de frustrar la victoria electoral de Biden.

Declarar bajo juramento es un asunto delicado para un expresidente famoso por hacer declaraciones falsas. La ley ofrece menos impunidad de la que él goza al soltar falsedades durante la campaña. Sin embargo, Trump también está defendiendo su preciado negocio, su legado y el futuro de su familia. Temidayo Aganga-Williams, ex asesor principal de investigación del comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes, dice que el comportamiento del expresidente podría depender de cómo piense su equipo legal que va el caso.

"Hemos visto al Donald Trump de los mítines, que es bullicioso, que es ofensivo, que es agresivo, y luego hemos visto a un Donald Trump, en el testimonio de la deposición, que era un poco en realidad más controlado, acerca de sus palabras, que se vuelve un poco más suave", dijo Aganga-Williams a Kaitlan Collins de CNN el pasado viernes. "Si piensan que todo está perdido, pueden decidir ir en una estrategia más agresiva, de cara al público, donde no se trata de lo que está pasando con el veredicto".

Las defensas de Trump en sus áreas de responsabilidad penal se han transformado con una estrategia de campaña fundada en sus repetidas y falsas afirmaciones de que las elecciones de 2020 fueron robadas. El expresidente se enfrenta a un juicio federal que comienza en marzo en Washington derivado de su intento de anular las elecciones de 2020. Él y sus socios también han sido acusados en el condado de Fulton, Georgia, por cargos de crimen organizado relacionados con las elecciones. Trump también fue acusado por el abogado especial Jack Smith por el presunto mal manejo de documentos clasificados que guardó en su resort de Florida después de dejar el cargo. Y se enfrenta a un juicio por su primera acusación penal en un caso de Nueva York derivado de un pago de dinero a una estrella del cine para adultos.

Pero según Trump, todo esto es un nuevo episodio de injerencia electoral de cara a 2024. Advirtió en un correo electrónico de recaudación de fondos a sus partidarios este domingo, exactamente a un año del día de las elecciones, que si Biden y los demócratas ganan, "esto seguirá así para siempre jamás y Estados Unidos NUNCA volverá a tener unas elecciones auténticas".

Biden defendió en su discurso la ayuda a Israel y Ucrania 1:21

Biden se hunde cada vez más en el fango político

Dado que el probable candidato presidencial republicano se enfrenta a una posible condena, tras haber cumplido un único mandato en la Casa Blanca que fue rematado con una segunda destitución por su implicación en una insurrección, la pregunta para Biden debería ser: ¿Por qué está tan reñida la incipiente carrera hacia 2024?

La encuesta de The New York Times y Siena College sugiere que Trump ha creado una ventaja sobre Biden en la economía, la inmigración, la seguridad nacional y el conflicto palestino-israelí. Biden, sin embargo, confía más en el aborto, un motor potencial para la participación demócrata y un problema para el Partido Republicano en 2024.

En Nevada, donde Biden ganó por poco en 2020, Trump lidera con un 52% frente al 41% de Biden. Trump lidera en Georgia, un estado en el que se enfrenta a cargos por chantaje, con un 49% frente al 43% de Biden. El expresidente sube un 49% frente a un 44% en Arizona, otro estado clave. En Michigan, que Trump ganó en 2016 y Biden en 2020, el republicano sube 5 puntos.

El sondeo muestra que Biden se debilita entre los votantes negros e hispanos. Y el 71% de los encuestados dijo que era demasiado viejo para ser un presidente eficaz, mientras que solo el 39% dijo lo mismo de Trump —que tiene 77 años—.

Spencer Weiss, un votante de Pensilvania citado por The Times que respaldó a Biden en 2020 pero ahora apoya a Trump, dijo: "El mundo se está desmoronando con Biden". Y añadió: "Preferiría ver a alguien que sienta que puede ser un líder modelo positivo para el país. Pero al menos creo que Trump tiene su ingenio".

La campaña de Biden se burló de las encuestas a un año de las elecciones y argumentó que "nuestra agenda ganadora y popular" se impondría al "extremismo impopular de los republicanos MAGA". Pero hubo signos reales de ansiedad entre los demócratas este domingo.

Además de Blumenthal, la representante Pramila Jayapal, presidenta del Caucus Progresista del Congreso, advirtió de que Biden estaba sufriendo por su firme apoyo a Israel a pesar de su implacable bombardeo de Gaza tras los atentados terroristas de Hamas del 7 de octubre. La legisladora por el estado de Washington dijo a Jen Psaki en MSNBC que por "primera vez" pensaba que las esperanzas de reelección de Biden estaban "en graves problemas" porque "los musulmanes estadounidenses, los árabes estadounidenses, pero también los jóvenes, ven este conflicto como un conflicto moral y una crisis moral".