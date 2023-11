Una mirada a "Central", el mejor restaurante del mundo 7:00

(CNN) --Tras 26 años en el negocio, un restaurante con estrella Michelin en Belfast, Irlanda del Norte, cerró sus puertas debido a que sus costos se estaban volviendo demasiado elevados, tanto para los clientes como para el propio restaurante.

Deanes EIPIC, el restaurante insignia de alta cocina de un imperio iniciado por el chef norirlandés Michael Deane en la década de 1990, ganó su primera estrella Michelin al año de abrir como Deanes en 1997.

Sin embargo, este mes la compañía anunció que Deanes EIPIC cerrará a fines de 2023 debido a la mayor sensibilidad a los precios entre los clientes, el impacto del covid-19, Brexit y la crisis del costo de la vida. Está previsto un relanzamiento con un nuevo enfoque de “relación calidad-precio”.

El jefe de cocina Alex Greene, finalista del programa de televisión del Reino Unido “Great British Menu”, explicó a CNN Travel que considera que la medida es sintomática de una tendencia creciente en el sector de la hostelería.

"Los costos se han descontrolado”

"El EIPIC en su conjunto no era un restaurante que estuviera muriendo", dijo Greene, pero "la gente tiene unas expectativas cuando entra por la puerta. El costo de cumplir esas expectativas se ha duplicado desde el cierre, y el costo se ha descontrolado. Y no podemos duplicar el precio".

Los menús de degustación en EIPIC cuestan 100 libras cada uno, alrededor de US$ 123, por lo que no se encuentran en el extremo de la escala de precios, pero al ser una ciudad pequeña, Belfast no tiene la afluencia de comensales adinerados que se encuentran en ciudades como Londres o París.

El EIPIC sigue el modelo clásico de la alta cocina, que le ha valido muchas estrellas Michelin en Europa y otros continentes. Sin embargo, según Greene, "el extremo más lujoso de la comida, con manteles de lino blanco, el servicio y demás, parece estar pasando a la historia".

Los restaurantes modernos del calibre de Michelin son “más sencillos”, añade. Si bien la pasión, la dedicación y la calidad de la comida siguen ahí, “no tienes el mantel de lino blanco, no tienes el mismo nivel de servicio” y es más “económico entregarlo al cliente”. Si bien todavía existe un mercado para la buena comida tradicional, se está reduciendo.

Y las tensiones que sufre la industria británica se manifiestan también en términos de escasez de mano de obra. "Se trata de encontrar el personal adecuado, con el nivel adecuado de dedicación, conocimientos, de todo", dice Greene. "Es muy difícil de encontrar y muy caro de conseguir".

Otros cierres con estrella Michelin

Greene y el gerente general de Deanes EIPIC, Bronagh McCormick, se mudarán fuera de la ciudad para comenzar una nueva empresa de alimentos en 2024 en la campiña de Mourne, al sur de Belfast. Si bien alguna vez fue difícil encontrar comida y bebida de calidad en las zonas rurales de Irlanda del Norte, ha habido un auge posterior a covid-19 aquí, como en otras partes del campo del Reino Unido.

"Tomemos Belfast como ejemplo", dijo Greene. "Este año ha habido más subidas de las tasas de interés, ha aumentado el seguro de la propiedad, ha aumentado todo dentro de la ciudad". La región de Mourne, famosa por sus montañas y su mar, fue nombrada recientemente Geoparque Mundial de la UNESCO, y el año que viene la localidad costera de Newcastle acogerá el torneo de golf Irish Open. Según Greene, "la gente está dispuesta a viajar desde la ciudad o desde cualquier otro lugar para disfrutar de buena comida y buen alojamiento. Y los costos de hacerlo en el campo son significativamente más bajos que en la ciudad".

Deanes EIPIC es el último de una serie de cierres de restaurantes de alto perfil. En enero, uno de los restaurantes más famosos del mundo, el Noma de Copenhague, anunció su cierre y su propietario, René Redzepi, dijo al New York Times que el modelo de negocio de alta cocina era “insostenible”. Y en agosto, el famoso chef anglo-francés Michel Roux Jr. anunció que cerrará su restaurante londinense Le Gavroche, galardonado con dos estrellas Michelin, en enero próximo para “hacer tiempo para lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal”.