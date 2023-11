El covid-19 prolongado es complicado: aquí tienes cinco consejos que te ayudarán

Estos son los 12 síntomas para identificar el covid-19 prolongado 0:44

(CNN) -- Niebla mental, fatiga, palpitaciones, malestar después de un esfuerzo y mareos son algunos de los síntomas asociados a las personas con covid-19 prolongado en adultos.

Se encuentran entre los 12 síntomas identificados como parte de la iniciativa RECOVER de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) que pueden utilizarse de forma fiable para clasificar a una persona como enferma de covid prolongado.

El resto son molestias gastrointestinales, tos crónica, sed, dolor torácico, movimientos anormales, cambios en el deseo o la capacidad sexual, y cambio o pérdida del olfato y el gusto.

Si has experimentado un cierto número de estos síntomas (se ponderan en función de lo específicos que sean del covid prolongado), es posible que seas uno de los hasta 23 millones de personas en Estados Unidos que han padecido o padecen esta enfermedad.

Desde los primeros días de la pandemia, pronto quedó claro que algunas de las personas que contrajeron el SARS-CoV-2 -el coronavirus causante del covid-19- no se recuperaron del todo. Continuaron experimentando síntomas a menudo debilitantes durante semanas, meses y, en algunos casos, años después de su infección inicial.

publicidad

Médicos, investigadores y autoridades sanitarias se mostraron escépticos al principio, y luego perplejos. Se esforzaron por definir y medir el covid prolongado, por identificar una causa o un mecanismo subyacente. Y para averiguar qué factores aumentan el riesgo de padecerla.

Aunque hemos avanzado mucho desde los primeros días de la pandemia, aún quedan muchas preguntas por responder, como por ejemplo cómo prevenirla (SUGERENCIA: parece que vacunarse contra el covid reduce el riesgo incluso si se contrae la infección) y cuál es la mejor manera de tratar los síntomas una vez que aparecen.

El covid prolongado no es un problema ajeno: una encuesta del Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias de 2022 estimó que casi el 7% de los adultos estadounidenses, y más del 1% de los niños, que declararon tener covid han luchado contra el covid prolongado en algún momento.

Aunque el número de casos de covid prolongado ha disminuido desde 2022 y muchas personas se recuperan en distintos grados, se sigue diagnosticando la enfermedad y se sigue luchando contra los síntomas.

Según David Putrino, neurocientífico y director de Innovación en Rehabilitación del Sistema de Salud Monte Sinaí, en la ciudad de Nueva York, uno de los síntomas más molestos que manifiestan muchos pacientes es la niebla mental.

"Empezamos a saber mucho más sobre lo que ocurre en el cerebro durante una infección aguda por covid", declaró recientemente Putrino al Dr. Sanjay Gupta, corresponsal médico jefe de CNN, en su podcast Chasing Life.

Putrino afirmó que investigadores del Reino Unido descubrieron "cambios alarmantes" en el tamaño del cerebro y la función cognitiva tras una infección por covid, incluso en personas que no declararon haber experimentado covid durante mucho tiempo. El estudio se publicó en la revista Nature en 2022. "Sus cerebros cambiaron", afirmó Putrino.

Otra queja común, dijo Putrino, es el malestar posesfuerzo, que es el empeoramiento de los síntomas después de un esfuerzo físico o mental, incluso menor.

"No decían 'malestar posesfuerzo'. Nadie sabía lo que era el malestar posesfuerzo, pero decían cosas como: 'Fui a hacer las compras y me desmayé'", explica Putrino.

"Se utilizaba mucho la palabra 'colapsar'. Bajé las escaleras. Me trajeron las compras. Al subir las escaleras de vuelta a mi apartamento me desmayé y no pude levantarme de la cama durante dos días".

Según Putrino, los variados síntomas del covid prolongado pueden deberse a uno o varios factores subyacentes, como los microcoágulos que obstruyen los vasos sanguíneos pequeños y provocan problemas cognitivos, las partículas víricas persistentes que siguen circulando y agitan nuestro sistema inmunitario, y la inflamación del nervio vago, que puede provocar disautonomía y manifestarse como POTS, o síndrome de taquicardia ortostática postural.

¿Qué puedes hacer para ayudarte a ti mismo si tienes covid prolongado? Putrino ofrece estos cinco consejos:

1.Descansa y modera tu ritmo

Sé consciente de cuáles son tus límites y no te esfuerces más allá de ellos para evitar caerte.

"Una de las herramientas más importantes que tenemos para prevenir el empeoramiento o la progresión del covid prolongado es una técnica de conservación de la energía conocida como 'ritmo'", explica Putrino en un correo electrónico.

Lo complicado es que tus límites pueden cambiar de un día para otro, y pueden verse afectados por muchos factores, como las hormonas, el estrés e incluso el tiempo.

Más información sobre el ritmo aquí.

2. Hazte una prueba de disautonomía

La disautonomía, un trastorno del sistema nervioso, es una causa común de algunos de los síntomas aparentemente extraños y perturbadores del covid prolongado, como la taquicardia y los mareos.

"El sistema nervioso autónomo es una red de nervios del cuerpo responsable de controlar aspectos como la respiración, la presión sanguínea, la temperatura corporal, el flujo sanguíneo y el funcionamiento de los órganos", explica Putrino.

"Cuando el sistema nervioso autónomo se desequilibra, se produce una enfermedad llamada disautonomía. En promedio, el 70% de las personas con covid prolongado padecen disautonomía, que contribuye significativamente a la carga sintomática general. La disautonomía es tratable con medicamentos y rehabilitación".

Más información sobre la disautonomía aquí.

3. Cuidado con los mastocitos

A veces, tanto durante una infección aguda por covid como en covid prolongado, una persona experimenta hiperinflamación en muchos sistemas corporales; los investigadores creen que esto ocurre porque se activan los mastocitos.

Los mastocitos son células alérgicas que forman parte del sistema inmunitario; cuando se estimulan, crean inflamación y liberan muchas sustancias químicas que pueden afectar a la piel, el tracto gastrointestinal, el corazón, y los sistemas respiratorio y neurológico.

"Una gran proporción de personas con covid prolongado han desarrollado el síndrome de activación de mastocitos (MCAS, por sus siglas en inglés)", afirma Putrino. "MCAS puede ser extremadamente debilitante, pero también puede ser bien manejado con supervisión médica adecuada utilizando medicamentos y suplementos de venta libre".

Más información sobre el MCAS aquí.

4. Pon tu respiración a trabajar

Utiliza la respiración para controlar los síntomas, dice Putrino.

La respiración disfuncional y el intercambio gaseoso alterado están presentes en la mayoría de las personas con covid prolongado, y una práctica diaria de trabajo respiratorio puede mejorar significativamente los síntomas cotidianos".

Más información sobre el trabajo respiratorio y el covid prolongado aquí.

5. Pide ayuda

Este último consejo es para cuidadores y amigos de personas con covid prolongado, o para cualquiera que padezca una enfermedad crónica.

"Recibir el diagnóstico de una enfermedad crónica es una experiencia increíblemente aislante, y el aislamiento social puede tener graves efectos sobre la salud", explica Putrino.

"Es posible que tu ser querido con covid prolongado ya no pueda conectar socialmente contigo de la misma forma que antes, pero eso no significa que no quiera pasar tiempo contigo", afirmó. "Haz un esfuerzo por conectar con un ser querido con covid prolongado".

Más información sobre los efectos del aislamiento social en la salud aquí.

David Rind, de CNN Audio, contribuyó a este informe.