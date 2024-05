Contra la implacable cultura de la "positividad tóxica"

Estudio advierte aumento en las tasas de depresión en EE.UU. 0:45

(CNN) -- "Vive, ríe, ama". "Solo buenas vibras". "Elige la felicidad".

Ya sea en un estudio de yoga, en la sala de espera de la consulta médica o en las redes sociales, en casi todas partes hay afirmaciones positivas que te animan a vivir tu mejor vida.

Pero, ¿y si no te da la gana? Para Dave Tarnowski, autor y defensor de la salud mental, la tendencia de la sociedad a fomentar lo que él denomina "positividad tóxica" era como un lavado de cerebro. Tarnowski le dio la vuelta a esa positividad cuando lanzó su cuenta de Instagram "Disappointing affirmations" (Afirmaciones decepcionantes) en julio de 2022. Se hizo viral y ahora tiene más de 2 millones de seguidores.

El nuevo libro de Tarnowski, "Disappointing Affirmations: Unfollow your dreams!", amplía sus reflexiones en las redes sociales, combinando fotos que ha tomado de paisajes serenos como cascadas, costas espectaculares, puestas de sol y similares, con algunas de sus publicaciones virales de Instagram y nuevos refranes.

Tarnowski dice que espera que los refranes resuenen en cualquiera que se erice ante la implacable positividad tóxica, explicando en su libro que "los pensamientos negativos deben examinarse, no ahuyentarse". También hay que reafirmar esos sentimientos.

"¡Puedes hacerlo! Pero probablemente no lo hagas", "Deja de pensar demasiado. Tú eres el único que se preocupa" y "Está bien tener sentimientos. Pero ¿necesitas tener tantos?".

Tarnowski, que afirma haber padecido depresión, trastorno bipolar y trastorno por déficit de atención con hiperactividad, descubrió que canalizar el mantra de que no pasa nada por no estar bien le ayudaba a abordar sus luchas con un pragmatismo curativo que espera pueda ayudar a otros.

Esta conversación fue editada para mayor claridad.

CNN: Te refieres a estas afirmaciones decepcionantes como "hacer la luz al hacer brillar la luz". ¿Qué quieres decir con eso?

Dave Tarnowski: Hago luz en la oscuridad iluminándola. Creo que empecé a comprender mi propia oscuridad cuando me diagnosticaron oficialmente que era bipolar. Cuando empecé a leer sobre el trastorno, me vi a mí mismo en todas partes.

Por aquel entonces, aún faltaban dos años para Disappointing Affirmations, pero estaba haciendo memes para otras páginas que llevaba años publicando y que empezaron a tratar temas como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, el síndrome del impostor, etcétera. Con Disappointing Affirmations (cuenta de Instagram) pude ir al grano y mostrar diferentes pensamientos "negativos", viejas historias y los peores escenarios, y reírme de ellos.

Soy un fatalista total: siempre espero lo peor. Incluso las cosas más insignificantes, como: "¿Estará ya abierta la tienda? Apuesto a que no. Pero voy a comprobarlo de todos modos y, por supuesto, aún no está abierta. ¿Por qué me molesté en venir?".

Dicen: "No esperes nada y nunca te decepcionarás", y quizá sea cierto para otros, pero a mí la vida me ha decepcionado mucho.

Eso no quiere decir que no haya sentido alegría, pero sólo dura un tiempo. Por muy buenas que sean las cosas, siempre estoy esperando que salgan mal.

CNN: ¿Ser pragmático en la vida te ha sido útil para manejar la depresión?

Tarnowski: Creo que el truco con la depresión es dejarla ser. Sé que puede parecer una tontería, pero cuando me encuentro de repente en el "túnel de m****a" de la depresión, como me dijo una vez un viejo amigo, simplemente dejo que haga lo suyo. Antes, cuando me frustraba estar deprimido, me sentía impotente y me odiaba.

Ahora lo veo como una parte de mí mismo, y necesito aceptarlo igual que necesito aceptar mi lado maníaco. También tengo que dar las gracias a todos mis terapeutas a lo largo de los años. Con su ayuda pude empezar a profundizar y a examinar lo que llevo dentro. Además, sigo un buen régimen de medicación que me ayuda a evitar que la oscuridad sea tan profunda e interminable, sobre todo, y que la ansiedad/manía se me vaya de las manos, también sobre todo.

Hay una especie de autoaceptación radical que me ha llegado en los últimos dos años. Y esa es en realidad la historia oculta que cuento con las 80 afirmaciones decepcionantes del libro: se pasa del miedo a no ser lo bastante bueno a aceptarse a uno mismo exactamente como es. Incluso si eso significa aceptar que nunca vas a ser lo suficientemente bueno.

La vulnerabilidad solía parecerme una debilidad, pero sé que es una gran fortaleza. No habría sido capaz de liberar el poder de las cosas que creía que eran debilidades sin años de hablarlo durante la terapia y aceptarme a mí mismo.

CNN: ¿Cuáles han sido algunas de las reacciones de tu audiencia ante tus afirmaciones decepcionantes?

Tarnowski: La gente me ha dicho que les he salvado la vida, más de una vez. Es algo que me da humildad y es a la vez desgarrador. Soy un firme defensor de la salud mental.

Una de las cosas con las que me he enfrentado durante gran parte de mi vida ha sido la ideación suicida. En muchos momentos, estuve muy, muy cerca, y me alegro mucho de no haberlo hecho. Me alegro aún más de no haberlo hecho porque pude llegar a estas personas.

En cuanto a a quién le gustará este libro, creo que a gente como yo, y también a gente que no es como yo.

Definitivamente tienen que tener un sentido del humor negro o simplemente sentido del humor y punto.

Lo que me preocupaba cuando empecé a escribir esto para el público y me sigue preocupando es que hay un segmento de mi audiencia que no entiende los matices. Cuando digo: "No estés triste. Estás incomodando a todo el mundo", no entienden que eso viene de años en los que he tenido que fingir estar feliz por los demás.

No estoy en contra de las afirmaciones positivas, sino en contra de la positividad tóxica. Las afirmaciones decepcionantes no son solo opuestos de las afirmaciones positivas. Están impregnadas de un realismo descarnado y, en muchos casos, de un nihilismo absoluto. No soy la persona más positiva, pero sé lo que no me funciona, y eso son las afirmaciones que intentan lavarme el cerebro para que crea que las cosas son diferentes de lo que realmente son.

Sé que la vida puede ser una porquería, y de muchas maneras. Quiero algo que no me haga sentir mal por ver las cosas de esa manera.

La gente que lo consigue y consigue el libro, puede que no conozcan la historia exacta que hay detrás de una de estas afirmaciones decepcionantes, pero se van a sentir vistos por ella. Y esa es una de las cosas más importantes para mí.

En cierto modo, estoy siendo la persona que desearía que hubiera estado a mi lado cuando era niño.

CNN: ¿Tenías un mecanismo de afrontamiento de la depresión en la infancia?

Tarnowski: Mi principal mecanismo de supervivencia era escribir. Siempre me sentí marginado, sobre todo después de una dura traición de un grupo de amigos en el instituto que marcó mi vida durante muchos años. Me sentí marginado, me cerré y empecé a escribir una serie de novelas inacabadas que se centraban principalmente en personajes "diferentes" o "especiales", que les alejaban de sus mundos.

A los chicos que no encajan les sugeriría que no encajar no es tan malo. Concéntrate en lo que quieres que encaje en tu vida, y no al revés. Encuentra tu "porqué", tu razón para vivir. Como dijo Nietzsche: "Si sabes el porqué, puedes vivir cualquier cómo".

-- Terry Ward, periodista independiente residente en Tampa, cree que solo se vive una vez, pero no le gusta que le digan que sonría.