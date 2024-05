Joven de 14 años muere de un infarto tras participar en un desafío de chips de tortillas picantes

Un chip Paqui One Chip Challenge exhibido en Boston, el viernes 8 de septiembre de 2023. Crédito: Steve LeBlanc/AP/Archivo.

(CNN) -- La Oficina del Jefe Médico Forense de Massachusetts determinó que un adolescente que comió un chip de tortilla que contenía una alta concentración de un compuesto químico que se encuentra en los chiles murió de un ataque cardíaco en septiembre pasado.

Harris Wolobah, quien tenía un defecto cardíaco congénito, estaba intentando el ultra picante “One Chip Challenge” de Paqui cuando ingirió el chip de tortilla sazonado con pimiento Carolina Reaper y pimiento Naga Viper.

Paqui retiró voluntariamente el producto, que estaba empaquetado en una caja con forma de ataúd, de los comercios tras la muerte de Wolobah en septiembre.

La Oficina del Médico Forense le confirmó este jueves a CNN que Wolobah murió de un paro cardiopulmonar después de ingerir una sustancia alimenticia "con (una) alta concentración de capsaicina". La capsaicina es la sustancia química picante que se encuentra naturalmente en los chiles.

El Carolina Reaper Pepper se ubica justo debajo del spray de pimienta en la escala Scoville que mide el picante de los pimientos y los chiles.

publicidad

El Naga Viper es un poco menos picante y alcanza alrededor de 1,2 millones de unidades de calor en la escala. Es mucho más picante que un chile jalapeño, que tiene alrededor de 5.000 unidades de calor.

"El One Chip Challenge de Paqui estaba destinado únicamente a adultos, con un etiquetado claro y destacado que explicaba que el producto no era para niños ni para nadie sensible a los alimentos picantes o con problemas de salud subyacentes", dijo un portavoz de Paqui a CNN este jueves.

“Vimos un aumento en los informes de adolescentes y otras personas que no prestan atención a estas advertencias. Como resultado, si bien el producto cumplía con los estándares de seguridad alimentaria, por precaución, trabajamos con los minoristas para retirar voluntariamente el producto de los estantes en septiembre de 2023”. El portavoz añadió que "el One Chip Challenge fue descontinuado".

El sitio web de la compañía dice que reembolsará a los consumidores las bolsas Paqui Carolina Reaper + Naga Viper Pepper One Chip Challenge 2023 que no se hayan comido.

Sara Smart y Richard Davis de CNN contribuyeron a este informe.