Guerra entre Israel y Hamas, en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y más

Las FDI amplían a seis horas la ventana para evacuar el norte de Gaza el jueves

Las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que un corredor de evacuación en Gaza para las personas que huyen del norte estará abierto entre las 10 a.m. y las 4 p.m. (hora local) el jueves (de 3 a.m. a 9 a.m. hora de Miami).

Un portavoz de las FDI, Avichay Adraee, dijo que 50.000 personas evacuaron el norte de Gaza el miércoles.

Los corredores de evacuación se han abierto varias veces esta semana con una ventana de cuatro horas.

"La zona norte de Gaza se considera una zona de combate feroz y se está acabando el tiempo para evacuarla. Únanse a los cientos de miles de personas que han respondido a las llamadas y se han desplazado hacia el sur en los últimos días", declaró Adraee.