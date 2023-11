(Crédito: Loren Elliott/Reuters/Archivo)

(CNN) -- La aerolínea China Southern Airlines dijo el jueves que los pasajeros que compraron billetes a un precio tan barato como US$ 1,30 por un fallo en su aplicación móvil y algunas plataformas de venta de pasajes podrán usarlos.

Sobre las 08:00 p.m. del miércoles, los compradores comenzaron a informar en las redes sociales chinas que muchos vuelos hacia y desde la metrópolis suroccidental de Chengdu estaban disponibles a 10, 20 o 30 yuanes (entre US$ 1,37 y US$ 4,12) en la aplicación de China Southern.

Una captura de pantalla que circulaba por Internet mostraba un billete de Chengdu a Beijing a solo 10 yuanes (US$ 1,37), frente al precio mínimo normal de 400 a 500 yuanes (entre US$ 55 y US$ 69). Otras capturas de pantalla en línea indicaban que los precios baratos se ofrecieron durante unas dos horas en la aplicación de la aerolínea, así como en varias plataformas de reserva de billetes, incluida Trip.com, líder del mercado.

Además de ese precio, los compradores debían pagar al menos 110 yuanes (US$ 15) adicionales en concepto de tasas aeroportuarias y recargos por combustible.

"Los pasajeros pueden utilizarlos con normalidad", dijo China Southern, con sede en Guangzhou, con la condición de que los billetes ya estuvieran pagados y emitidos.