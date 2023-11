Incidentes antisemitas aumentan en EE.UU. 4:18

(CNN) -- Más de 1.600 exalumnos de la Universidad de Harvard afirman que retendrán las donaciones a la escuela hasta que esta tome medidas urgentes para hacer frente al antisemitismo en el campus, parte de una oleada de desafíos que enfrentan universidades de todo el país a la hora de abordar el discurso del odio desencadenado por la guerra entre Israel y Hamas.

Exalumnos multimillonarios de alto perfil como el fundador de Pershing Square, Bill Ackman, y la ex directora ejecutiva de Victoria's Secret Leslie Wexner ya habían dicho que si Harvard no toma medidas para solucionar el problema podría enfrentarse a un éxodo de donantes, pero ahora el mayor grupo de exalumnos hasta la fecha —la mayoría de los cuales no son multimillonarios— amenaza con retirar sus donaciones.

"Nunca pensamos que, en el Harvard College, tendríamos que argumentar que el terrorismo contra civiles exige una condena inmediata e inequívoca", escribieron los miembros de la Asociación de exalumnos judíos del Harvard College (HCJAA) en una carta abierta a la presidenta Claudine Gay y al decano del Harvard College, Rakesh Khurana. "Nunca pensamos que tendríamos que defender el reconocimiento de nuestra propia humanidad".

La HCJAA se constituyó el mes pasado a raíz de la respuesta de la universidad a los atentados del 7 de octubre contra Israel. Los organizadores afirman que es la primera asociación de exalumnos judíos en la historia de la universidad.

El grupo pide que Harvard reconozca a su asociación de exalumnos como grupo formal de interés especial, comparta planes concretos para garantizar la protección de los estudiantes judíos en el campus y adopte oficialmente la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto.

publicidad

"Ahora tenemos un movimiento de más de 1.600 exalumnos que piden reformas significativas en el campus para garantizar que todos los estudiantes estén seguros", declaró a CNN Rebecca Claire Brooks, cofundadora de la HCJAA.

"Se trata de un amplio y creciente movimiento intergeneracional de exalumnos de muchos sectores e industrias diferentes. Sí, algunos de ellos son donantes muy influyentes y otros son donantes de tamaño más normal. Pero estamos hablando con una voz unificada en respuesta a este momento", afirmó.

La presidenta de Harvard escribió el jueves una carta a los miembros de la comunidad de la universidad en la que abordaba las tensiones. "Harvard rechaza todas las formas de odio y nos comprometemos a hacerles frente", escribió. "Permítanme reiterar lo que yo y otros líderes de Harvard hemos dicho anteriormente: el antisemitismo no tiene cabida en Harvard".

La escuela, dijo, ha "iniciado el proceso de examinar cómo se manifiesta el antisemitismo dentro de nuestra comunidad" e "implementará un sólido programa de educación y formación para estudiantes, profesores y personal sobre el antisemitismo en general y en Harvard en particular".

La escuela también está "tratando de identificar asociaciones externas que permitan a Harvard aprender y trabajar con otros en nuestra estrategia", dijo.

Funcionarios de Harvard remitieron a CNN a la carta de Gay cuando se les pidió un comentario.

Impacto de la filantropía

La filantropía es la principal fuente de ingresos de Harvard: representa un 45% de los US$ 5.800 millones ingresados el año pasado. Las donaciones filantrópicas representaron el 9% del presupuesto operativo de la universidad el año pasado y el 36% de su dotación de US$ 51.000 millones acumulada durante décadas.

Aunque buena parte de las donaciones universitarias proceden de grandes donantes, las pequeñas donaciones de exalumnos se están convirtiendo en una fuente cada vez más importante de financiación de la educación superior, según el Consejo para el Avance y Apoyo de la Educación (CASE). Alrededor del 95% de las donaciones recibidas por las universidades en 2022 fueron inferiores a US$ 5.000.

Según CASE, a las universidades les gusta alardear del elevado número de donaciones que reciben para demostrar que cuentan con una base de exalumnos comprometida. Y mientras que las grandes donaciones a menudo se restringen a fines específicos, como un nuevo edificio o instalación, las universidades tienen más poder sobre cómo utilizar las donaciones más pequeñas.

"Quería que la gente, independientemente de sus ingresos, pudiera expresar su decepción, su insatisfacción o su desconsuelo con la universidad", afirma Brooks. "Se trata de un movimiento de base igualitario en el que cualquier donante, independientemente de su religión o edad, independientemente de la cantidad que aportaría normalmente, puede participar en el compromiso de enviar una señal clara de que este tipo de cultura tóxica en el campus es perjudicial para todos".

Brooks declaró a CNN que varios grupos similares de otras universidades se han puesto en contacto con ella para iniciar campañas similares en sus propios campus.

Más de 300 exalumnos de Cooper Union también amenazaron recientemente con poner fin a sus donaciones por la respuesta de la escuela neoyorquina a las protestas contra Israel. En una carta enviada a la escuela a principios de este mes, acusaron a la administración de estar "más preocupada por evitar un escándalo que por proteger a sus estudiantes judíos".

Cooper Union no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Nathaniel Meyersohn de CNN contribuyó a este informe.