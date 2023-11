Trump tuvo un acalorado testimonio en Nueva York 4:56

Nueva York (CNN) -- Cuando la defensa de Donald Trump empiece este lunes a rebatir las acusaciones de que él, sus hijos adultos y sus negocios defraudaron a prestamistas y aseguradoras para enriquecerse, el primer testigo al que llamarán sus abogados será a su hijo mayor, Donald Trump Jr., con el objetivo de convencer al juez de que no hubo una mala conducta intencionadamente.

Trump Jr., uno de los acusados en el caso, testificó a principios de noviembre cuando fue llamado por la oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que presentó la demanda por fraude.

Bajo juramento, el hijo de Trump negó haber tenido algún papel en la preparación de los estados financieros de su padre, y dijo que consultó con abogados y contables antes de firmar los estados del fideicomiso de su padre y certificar su exactitud anualmente a los bancos que les prestaron millones de dólares. Los Trump también argumentan que los bancos estaban contentos de tener negocios con ellos.

Los abogados de Trump, que empezarán la defensa en la séptima semana del juicio, llamarán a declarar a algunos de los testigos que subieron al estrado durante el desarrollo del caso de la Fiscalía.

Además de Trump Jr., los abogados de Trump dijeron que es probable que vuelvan a llamar a Eric Trump y al expresidente, quienes testificaron anteriormente.

El argumento de Trump

La idea central de la defensa de Trump es que los estados financieros no eran engañosos y que diferentes personas pueden llegar a diferentes valores para la misma propiedad.

La defensa argumenta que no hubo intención de defraudar a bancos o aseguradoras, en parte porque la familia Trump confiaba en contables, y que cualquier diferencia en los valores de las propiedades no era significativa.

El equipo de Trump argumenta que los estados financieros no eran importantes para las decisiones de los bancos de prestar dinero o de las aseguradoras de suscribir pólizas. Además, sostiene que ningún banco perdió dinero y que ninguno afirmó haber sido defraudado o engañado por los estados financieros.

Cuando Trump Jr. suba al estrado será interrogado por abogados que representan a la familia Trump y a sus negocios. Eso le permitirá un mayor margen de maniobra en el tipo de preguntas y respuestas que puede dar que cuando fue interrogado por los fiscales. Ahora bien, la Fiscalía también podrá hacerle preguntas durante su testimonio.

Los abogados de los Trump no hicieron contrapreguntas ni al expresidente ni a ninguno de los miembros de la familia cuando los fiscales los llamaron al estrado. Cuando los abogados realizan contrapreguntas estas se deben limitar al alcance que tuvieron de las preguntas de los fiscales. Entonces, cuando Trump Jr. y los demás vuelvan a testificar, sus respuestas pueden ser más explicativas y no limitarse a las respuestas "sí" o "no" en las que había intentado insistir la Fiscalía.

En su declaración, Donald Trump dijo que sus abogados llamarán a testificar a banqueros sobre los procesos que utilizaron en las decisiones de evaluaciones de riesgo. Y su equipo planea presentar en el juicio a ejecutivos de la Organización Trump y a varios peritos sobre valoraciones y contabilidad.

El juez Arthur Engoron dijo este jueves que permitiría a los abogados de Trump llamar a los testigos expertos, con lo cual rechazó el esfuerzo de la oficina de la fiscal general para bloquear su testimonio.

El juez ya falló contra Trump

En septiembre, antes de que comenzara el juicio, Engoron determinó que los Trump incurrieron en "fraude persistente y repetido" al inflar el valor de los activos en los estados financieros.

La fiscal de Nueva York está tratando de probar otras seis acusaciones, incluyendo conspiración, falsificación de registros comerciales, emisión de estados financieros falsos y fraude de seguros. La oficina de la fiscal general pretende recolectar millones de dólares en ganancias ilícitas y prohibir a los Trump hacer negocios en el estado de Nueva York.

A lo largo de seis semanas, los fiscales presentaron cientos de páginas de documentos y llamaron a declarar a 25 testigos, entre ellos Trump, sus hijos y su hija mayor, Ivanka Trump, antes de terminar de presentar su caso la semana pasada. También llamaron a contadores, funcionarios y exfuncionarios de la Organización Trump, tasadores, un suscriptor de seguros, un funcionario de riesgos bancarios y Michael Cohen, exabogado de Trump. Además, llamaron a un experto que testificó que los Trump ganaron indebidamente al menos US$ 168 millones por mejores tasas de interés en préstamos.

Ivanka Trump estaba inicialmente acusada en en el caso, pero un tribunal desestimó en junio los cargos en su contra.

La Fiscalía de Nueva York afirma que los Trump participaron en la valoración de las propiedades en los estados financieros; que los documentos fueron avalados por Trump y Trump Jr., y que fueron transmitidos a contables externos, prestamistas, aseguradoras y funcionarios del Gobierno implicados en dos propiedades.

Los abogados de Trump proyectaron que completarán su caso de defensa para el 15 de diciembre.