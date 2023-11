Tupac Shakur podría ganar su primer Grammy casi 30 años después de su muerte

Tupac Shakur en 1994. (Crédito: Raymond Boyd/Michael Ochs Archives/Getty Images)

(CNN) -- Tupac Shakur podría ganar un premio Grammy a título póstumo.

El rapero, quien murió tras recibir disparos en Las Vegas en 1996, es uno de los tres artistas fallecidos que fueron nominados la semana pasada en la categoría de mejor película musical.

Shakur recibió la nominación por la serie documental de cinco capítulos "Dear Mama", que toma el nombre de su single de 1995.

Dirigida por Allen Hughes, la producción explora las vidas del artista musical asesinado y de su madre, la fallecida activista Afeni Shakur. Actualmente puede verse en streaming en Hulu.

Shakur compite con otros dos artistas fallecidos: David Bowie por "Moonage Daydream" y Little Richard por "I Am Everything" (que se estrenó en CNN). Bowie murió tras una batalla contra el cáncer en 2016, y Little Richard falleció en 2020, también por causas relacionadas con el cáncer.

publicidad

Little Richard fue famoso en vida por no haber recibido nunca un Grammy.

Otros nominados son Lewis Capaldi por "How I'm Feeling Now" y Kendrick Lamar por "Live From Paris, the Big Steppers Tour".

Según la Academia de la Grabación, el Grammy a la mejor película musical es "para películas de conciertos/actuaciones o documentales musicales. Se otorga al artista, director de video y productor de video".

La nominación de Shakur llega cuando su caso de asesinato vuelve a ser noticia.

Duane Keith Davis, conocido como "Keffe D", fue detenido recientemente por su asesinato y se declaró inocente, tras décadas de peticiones para que alguien rindiera cuentas por la muerte de Shakur.