(CNN) -- Disney tiene un lío entre manos del que ocuparse.

Su película "The Marvels", de más de US$ 200 millones, fracasó en la taquilla durante el fin de semana, registrando una anémica venta de entradas a nivel nacional de US$ 46 millones, y el público rechazó firmemente la secuela de "Capitana Marvel" de una manera no tan sutil. El debut vergonzosamente débil marcó el peor estreno de cualquier película de Marvel Studios en su historia.

El colapso de la película en la taquilla subraya la terrible situación de lo que durante mucho tiempo ha sido uno de los estudios más lucrativos de Hollywood, habiendo recaudado más de US$ 30.000 millones en sus 15 años de historia. Durante años, Marvel fue la envidia de la industria del entretenimiento, produciendo éxitos del tamaño de superhéroes que elevaron los ingresos a alturas excepcionales y fueron aclamados tanto por fanáticos como por críticos.

Pero, en los últimos años, el Universo Cinematográfico de Marvel ha comenzado a mostrar señales de estar en problemas. Desde "Avengers: Endgame", el clímax épico que conllevó 22 películas en proceso y que ostenta el trofeo a la segunda película más taquillera de todos los tiempos, el estudio ha estado luchando, produciendo varias películas mediocres que han manchado su alguna vez marca prístina.

Películas como "Ant-Man and The Wasp: Quantumania", "Eternals", "Thor: Love and Thunder" y "The Marvels" han sido criticadas por críticos y fanáticos acérrimos. Esas películas, todas ellas estrenadas después de "Endgame", son las cuatro películas con peores críticas en la historia de Marvel, según los promedios de Rotten Tomatoes. Y las películas no lograron obtener una calificación A de CinemaScore, algo que casi todas las películas de Marvel lograron fácilmente, lo que indica problemas más profundos relacionados a la recepción de la audiencia y a un boca a boca aplastante.

En conjunto, la serie de recientes fracasos del otrora célebre estudio que era sinónimo de producción de alta calidad y narración de historias, tejiendo a la perfección una compleja malla de películas entrelazadas, marca una caída asombrosa tras el punto álgido de "Endgame".

"Marvel ha tenido algunos años de altibajos", dijo a CNN Shawn Robbins, analista jefe de Box Office Pro. "El año 2023 ejemplifica eso con esa tibia recepción hacia 'Quantumania' y 'Secret Invasion', el éxito relativo de 'Guardianes' y 'Loki', y ahora un fin de semana de estreno que refleja el estado más amplio de la franquicia más que solo la película 'The Marvels' en sí".

Sin duda, "The Marvels" fue víctima hasta cierto punto de la dolorosa huelga de actores que impidió a las estrellas de la película realizar la tradicional lista de apariciones promocionales en alfombras rojas y programas de entrevistas. Brie Larson no hizo su primera aparición pública para la película sino hasta en la noche de este viernes en "The Tonight Show", después de que ya se hubiera estrenado en los cines.

Marvel ha tenido cierto éxito después de "Endgame" con franquicias heredadas como "Spider-Man" y "Guardianes de la Galaxia", pero eso lo deja enfrentando el mismo problema que ha afectado a DC Studios durante algún tiempo: un historial poco sólido que hace que el público desconfíe de las películas individuales estrenadas por el estudio. (DC Studios, al igual que CNN, es propiedad de Warner Bros. Discovery).

Es un problema al que aludió el jefe de Disney, Bob Iger, cuando regresó a Magic Kingdom y abordó los recientes problemas creativos de la compañía. Iger dijo durante el verano que Marvel era un "gran ejemplo" de una marca que en los últimos años había lanzado demasiado contenido entre películas y series en streaming, lo que tenía un costo para la calidad: "Francamente diluyó el enfoque y la atención".

La pregunta que ahora enfrentan ejecutivos como Iger y el jefe de Marvel, Kevin Feige, es ¿cómo volver a encarrilar el tren?

No hace falta decir que no será fácil. Uno de los principales problemas de Marvel es que el estudio eliminó a sus personajes más queridos —y por lo tanto rentables— en "Endgame". "Iron Man" de Robert Downey Jr., "Capitán América" de Chris Evans y "Black Widow" de Scarlett Johansson fueron escritas fuera de la franquicia. Thanos, que también había sido el villano definitivo que unificó el Universo Cinematográfico Marvel, también falleció. Y "Black Panther" de Chadwick Boseman tuvo que ser eliminada del MCU después de que el actor muriera de cáncer en 2020.

Sin embargo, eso no significa que el Universo Marvel esté condenado al fracaso. Todavía tiene muchos derechos de propiedad intelectual de los que sacar provecho. Y personajes como Spider-Man, Thor y Doctor Strange tienen bases sólidas sobre las que seguir construyendo.

Pero lo que más ha afectado al MCU ha sido una mala narrativa, como lo demuestran las reseñas de los críticos y el público. Atrás quedaron los días de tramas de superhéroes fácilmente digeribles que conformaban los primeros tiempos de Marvel con héroes como Iron Man luchando contra malvados especuladores de la guerra. Ahora bien, para comprender Marvel es necesario estar atento a una complicada red de universos.

Por supuesto, después de "Endgame", probablemente a los escritores les resultó difícil encontrar un lugar al que ir con la historia. Pero si el estudio quiere tener éxito en el futuro, debe encontrar una solución. Y eso comienza con algunos éxitos básicos, creando películas sólidas centradas en personajes individuales que presentan al público nuevas formas de entrar al universo con una nota alta.

Rescatar la marca es imperativo para Disney. Junto con "Star Wars" y Pixar, Marvel es uno de los principales motores creativos que impulsan al gigante del entretenimiento. Y ahora, en el momento en que Disney más lo necesita mientras lidia con un panorama mediático tremendamente cambiante, está tambaleándose.

"Cada franquicia enfrenta altibajos, y las verdaderamente generacionales pueden recuperarse con una acción y un liderazgo oportunos —dijo el analista Shawn Robbins—. Marvel tiene esas condiciones. Ahora es un momento crucial para que Disney otorgue a Kevin Feige y al grupo de expertos de Marvel el mayor control creativo posible para corregir el rumbo frente a los desafíos actuales".