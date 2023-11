Las tasas de suicidio en EE.UU. son más altas entre los hombres mayores, y la mayoría implican armas de fuego, según un informe de los CDC

¿Cómo ayudar a quien expresa el deseo de suicidarse? 5:05

(CNN) -- La tasa de suicidios en Estados Unidos se disparó en 2021, revirtiendo dos años de declive, y las tasas entre los hombres mayores fueron especialmente altas, según un nuevo informe.

De acuerdo a dicho reporte publicado este miércoles por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., en 2021 se produjeron unas 30 muertes por suicidio por cada 100.000 hombres mayores de 55 años, más del doble de la tasa general ajustada por edad de unas 14 muertes por suicidio por cada 100.000 personas ese año.

Los hombres de 85 años o más eran los más expuestos, con casi 56 muertes por suicidio por cada 100.000 personas en ese grupo, una cifra superior a la de cualquier otro grupo de edad.

El suicidio es complejo, afirma el Dr. Yeates Conwell, profesor de psiquiatría de la Universidad de Rochester que no participó en el nuevo informe. Cinco factores principales pueden contribuir al riesgo de suicidio —depresión, enfermedad, discapacidad, desconexión y medios mortales— y la combinación de estos factores de riesgo puede ser "relativamente más destacada para los adultos mayores", dijo.

"Imaginemos un diagrama de Venn con estos cinco círculos, cada uno de los cuales representa una de esas causas que se solapan. Cuantos más círculos se cruzan, mayor es el riesgo", explica Conwell, que anteriormente dirigió un programa de psiquiatría geriátrica y codirigió un centro para el estudio y la prevención del suicidio.

Hay más enfermedades físicas y discapacidades más tarde en la vida, más aislamiento social y más pérdidas, todo lo cual hace que los adultos mayores sean más vulnerables, dijo.

La tasa de suicidios entre las mujeres mayores ha aumentado en las dos últimas décadas, pero sigue siendo muy inferior a la de los hombres mayores. Según el nuevo informe, en 2021 se produjeron unas 6 muertes por suicidio por cada 100.000 mujeres mayores de 55 años.

Las armas de fuego son un factor clave que contribuye a esta diferencia, según los expertos.

En Estados Unidos en general, más de la mitad de las muertes relacionadas con armas de fuego son suicidios, y más de la mitad de dichas muertes implican armas de fuego. Pero las armas son un método aún más común entre los hombres mayores, implicados en al menos tres cuartas partes de los suicidios de hombres de 65 años o más en 2021, según el informe.

Entre las mujeres mayores, las tasas de suicidio por arma de fuego y por envenenamiento fueron similares.

Los hombres son más propensos que las mujeres a poseer un arma de fuego, y las personas mayores son más propensas que otras a tener un arma en el hogar, según una encuesta de 2017 del Pew Research Center. Y casi todos los intentos de suicidio con armas son fatales, lo que los convierte en el más letal de los medios mortales, uno de los cinco factores de riesgo que identificó Conwell.

Los hombres tienen una "mayor comodidad y acceso a las armas de fuego", dijo Conwell, en parte porque es más probable que tengan entrenamiento militar o experiencia de caza. Y muchos hombres mayores en EE.UU. son veteranos de la guerra de Vietnam.

Además de un mayor acceso al más letal de los medios mortales, los hombres son más vulnerables a otro factor de riesgo clave: la desconexión, según Conwell.

"Los hombres mayores de nuestra sociedad tienden a no tener las habilidades para desarrollar y mantener relaciones estrechas con tantas otras personas como tienen las mujeres en nuestra cultura", afirmó. "Hay demasiada identidad ligada al trabajo, por lo que se pierde [tras la jubilación]. Y luego está el guión cultural de lo que significa la masculinidad en nuestra cultura, por lo que los hombres no admiten o no reciben atención para la depresión debido a esa sensación de que de alguna manera no es lo que hace un hombre".

Aunque los adultos mayores tienden a tener tasas más altas de suicidio, representan una pequeña parte del número total de suicidios en EE.UU. en general.

Aun así, es importante que no se olvide a este grupo a la hora de abordar el suicidio en EE.UU., afirma Conwell.

En la ciencia actuarial existe un concepto denominado "años de vida potencialmente perdidos". Representa el número acumulado de años que se habrían vivido si una persona no se hubiera quitado la vida", dijo.

"Si no se tiene cuidado con el uso que se hace de este tipo de estadísticas, a partir de cierto punto se devalúa la vida. Y lo que está devaluando es la experiencia, la sabiduría, el conocimiento, cosas que sabemos que contribuyen a la riqueza de un tapiz social. Hay otro término que utilizo, que es años de experiencia en la vida perdidos", aseguró.

Cómo obtener ayuda para alguien que podría suicidarse

Llama al 1-800-273-8255 o envía un mensaje de texto con la palabra "talk" al 741741 o al 988 en Estados Unidos para comunicarte con la Línea Nacional de Prevención del Suicidio. Brinda asistencia gratuita y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana, para personas en crisis suicidas o angustiadas. También puedes llamar al 1-800-273-8255 para hablar con alguien sobre cómo puedes ayudar a una persona en crisis. Llama al 1-866-488-7386 para TrevorLifeline, un servicio de asesoramiento para la prevención de suicidios para la comunidad LGBTQ.

Para obtener asistencia fuera de EE.UU., la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio proporciona un directorio mundial de recursos y líneas directas internacionales. También puedes recurrir a Befrienders Worldwide. Puedes encontrar más información aquí.

Para obtener ayuda en países de América Latina, haz clic aquí.