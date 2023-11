Guerra entre Israel y Hamas en vivo: muertes y ataques en Gaza, noticias y más

Israel investiga actos de violencia sexual cometidos por Hamas durante el horror del 7 de octubre

La policía israelí está utilizando pruebas forenses, videos, testimonios de testigos e interrogatorios de sospechosos para documentar casos de violación durante los ataques de Hamas a Israel el 7 de octubre.

Mujeres y niñas atrapadas en los ataques fueron víctimas de brutalidad sexual, tortura física y asesinato, según afirman los testigos.

El superintendente de policía Dudi Katz declaró que los agentes han recogido más de 1.000 declaraciones y más de 60.000 videos relacionados con los ataques que incluyen relatos de personas que declararon haber visto mujeres violadas. Añadió que los investigadores no disponen de testimonios de primera mano y que no está claro si alguna de las víctimas de violación sobrevivió.

Alrededor de 1.200 israelíes murieron y otros más resultaron heridos ese día en pueblos y granjas cercanos a Gaza cuando combatientes de Hamas pasaron a través de la frontera en ataques coordinados, tomando más de 240 rehenes y precipitando la guerra actual. Más de 11.000 palestinos han muerto, según las autoridades de Gaza, controlada por Hamas.

El comisario de Policía Shabtai Yaakov declaró que la investigación podría dar lugar a enjuiciamientos, pero que, por ahora, la documentación es la misión principal.

Cochav Elkayam-Levy, experta en legislación sobre derechos humanos de la Universidad Hebrea, ha formado una comisión civil con sus colegas para documentar las pruebas de las atrocidades, temiendo que mientras la guerra devasta Gaza y la vida de miles de palestinos, el mundo parece dispuesto a pasar por alto la violencia contra las mujeres y niñas israelíes. "Nunca sabremos todo lo que les ha ocurrido", declaró Elkayam-Levy a CNN. "Sabemos que la mayoría de las mujeres violadas y agredidas sexualmente también fueron asesinadas".

Señaló una declaración de las Naciones Unidas apenas una semana después de los ataques terroristas en la que no se mencionaba la violencia sexual.

"Es mucho peor que el mero silencio o un insulto para nosotras, como mujeres israelíes, para nuestros hijos y para nuestro pueblo", dijo refiriéndose a la ONU. "Cuando no nos reconocen, cuando no reconocen lo que ha ocurrido aquí, están fallando a la humanidad".

Informes estremecedores

Los relatos facilitados a CNN detallan crímenes horribles, casi inhumanos.

Un paramédico de la Unidad de Rescate de Tácticas Especiales 669 de élite dijo que se había encontrado antes con todo tipo de víctimas, pero que la violencia del 7 de octubre era inimaginable.

En el kibutz Be'eri, fue casa por casa en busca de alguien que siguiera vivo tras la matanza y encontró los cadáveres de dos jóvenes adolescentes en un dormitorio.

"Una yacía en la cama. Otra en el suelo", dijo a CNN.

El paramédico de combate, que no quiso que se publicara su nombre, dijo que la chica del suelo estaba boca abajo. No tenía ninguna duda de que la adolescente había sido violada, pero no sabía si había muerto antes.

"Tiene los pantalones bajados hacia las rodillas y una herida de bala en la nuca, cerca de la cabeza", relató, "hay un charco de sangre alrededor de la cabeza y restos de semen en la parte baja de la espalda".

La chica de la cama tenía moretones por todo el cuerpo y una herida de bala en el pecho, dijo.

"Se trata de dos niñas que acaban de ser asesinadas, ejecutadas, tal vez violadas en su propia habitación", declaró a CNN.

Otros informaron de horrores similares en el festival de música Nova, donde cientos de jóvenes fueron asesinados por los terroristas.

