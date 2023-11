Blur, Kasabian, They Black Keys llenan de clásicos y energía el Corona Capital 2023

Lo que debes saber del Corona Capital 2023 4:39

(CNN Español) -- En su segundo día, el Festival Corona Capital 2023 contó la presencia de poderosas bandas que dejaron al público muy satisfecho.

Al inicio del atardecer Kasabian, la banda británica, se presentó en el escenario principal y tocó todos sus éxitos. La banda hizo vibrar al público cuando se interpretó "One More Time", del dueto francés Daft Punk.

El dúo canadiense Chromeo hizo bailar a sus asistentes que no dejaban de contagiarse de su energía un tanto electrónica. Metronomy y Parcels también integraban el cartel de este sábado y muchos de los asistentes se reunieron en sus respectivos escenarios para apreciar el beat, hacer mucho ruido y, por supuesto, bailar.

The Black Keys, conformado por Dan Auerback y Patrick Carney, era de las bandas más esperadas de la noche. Con sus temas pusieron a brincar a miles de asistentes y, aunque hubo momentos de calma y nuevas canciones, esta agrupación mantuvo a sus seguidores cautivos.

Para cerrar la noche una gran mayoría de los 83.000 asistentes, según OCESA, se congregaron en el escenario principal para apreciar a Blur.

Damon Albarn se propuso hablar en español --con poco éxito---. Pero en un momento, al lucir la bandera de Gran Bretaña y México, se ubicó en el piano e interpretó un fragmento de la canción del regional mexicano "Ella baila sola", que interpreta Peso Pluma.

Además, la banda deleitó al público con los clásicos " Coffe &TV", "Country House", "Tender" y finalizó con "The Universal".

The Hives, Pulp y Arcade Fire dan amor en español al Corona Capital 2023 en su primer día

El Corona Capital 2023 inició este viernes en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. Entre las bandas más esperadas, se presentaron Pulp —que regresa a México junto con Arcade Fire y Alanis Morrisette— y The Hives que tuvieron a miles de personas cantando en la explanada.

En punto de las 2 pm (hora local), el festival abrió sus puertas para dar paso a una serie de bandas de la cuáles se tenía gran expectativa. El regreso de la banda inglesa Pulp y la cantante Alanis Morrisette fueron pacientemente esperadas desde que se anunció el cartel.

El Corona Capital se ha convertido en uno de los festivales más importantes en México. Realizado por primera vez en el 2010, es en uno de los eventos más esperados del país y Latinoamérica, trascendiendo en la escena musical a nivel internacional.

Y se notó en el público. Entre los asistentes había una gran comunidad de extranjeros que paseaban por los escenarios y degustaban comida mexicana.

Con el ambiente un poco frío, The Hives llegó al escenario principal para ofrecer un concierto lleno de energía. El público no dejó de corear sus canciones y la banda mostró parte de su nuevo disco, después de 11 años sin nuevo álbum.

La agrupación Pulp, liderada por Jarvis Cocker, enloqueció a la multitud no solo por el gran setlist que dio a sus seguidores, sino porque Cocker regaló Pulparindos (dulce típico mexicano hecho a base de tamarindo) a la audiencia. Además recibió un tradicional muñeco Simi y dijo estar muy complacido de quedarse en México un par de semanas antes al festival.

Alanis Morissette creó un ambiente de nostalgia en uno de los escenarios del Corona Capital 2023, en la cual agradeció al público acompañarla tras 15 años de no pisar un escenario mexicano. Además hizo un homenaje a Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters, tras su repentina muerte en 2022 en Colombia.

Por último, Arcade Fire se presentó en el escenario principal y Hot Chip en el Viva Tent. Fueron los encargados de hacer bailar con sus ritmos a cientos de personas que esperaban ansiosos escuchar sus canciones favoritas. Arcade Fire se despidió del Corona Capital 2023 prometiendo que pronto haría una gira por México y afirmó que compartir el cartel con agrupaciones como Pulp y The Cure era un lujo.

Blur, The Black Keys y Thirty Second to Mars se encargarán de cerrar el segundo día de festival.

Por último, el 19 de noviembre, The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys serán los destacados en el escenario.