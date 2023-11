El caso de Shakira: ¿de qué se le acusa?, ¿podría ir a la cárcel?, ¿cuánto debe a Hacienda?

(CNN Español) -- La artista colombiana Shakira se sentará este lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Barcelona, en España, para hacer frente a las acusaciones que pesan en su contra por la presunta comisión de seis delitos de fraude contra el fisco entre los años 2012 y 2014.

La Justicia entiende que en esos tres años la cantante habría defraudado cerca de US$ 15,8 millones (14,5 millones de euros) a la Hacienda Pública al no presentar las liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto de Patrimonio (IP) correspondientes para ese periodo. Para hacerlo, se habría valido de algunas empresas fantasma, según un documento presentado en 2018 al que accedió CNN en ese entonces, en lugares con beneficios fiscales para cobrar ciertos ingresos por ese valor y no tener que declararlos en España, y evitar así el pago de impuestos.

Por su parte y desde que se interpuso la querella en 2018, la defensa de la artista ha sostenido que en esos años no residía en territorio español y que por eso no había realizado ninguna actividad ni percibido ninguna renta en España. De hecho, afirmó que no trasladó oficialmente su residencia de Bahamas a España hasta 2015.

No obstante, la Justicia entiende que en cada uno de esos años pasó más de seis meses y un día en España y que, por lo tanto, quedaba obligada a pagar impuestos en el país, según el Código Fiscal español.

A pesar de su postura, la artista ingresó en mayo de 2019 US$ 18,8 millones (17,3 millones de euros) en las cuentas de la Agencia Tributaria en concepto de pago de las cuotas que Hacienda le reclamaba, más los intereses de demora. Sin embargo, eso no fue suficiente para detener el proceso en su contra dados los indicios de criminalidad apreciados por el juzgado que instruyó la causa.

publicidad

Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía solicitó más de ocho años de prisión para la cantante y una multa de US$ 25,1millones (23 millones de euros) en caso de ser declarada culpable. En ese momento, la agencia de comunicaciones de Shakira dijo en un comunicado entregado a EFE que el juicio oral será un “paso más” del proceso “habitual” de estas características.

Se espera que este juicio oral se extienda a lo largo de doce sesiones y que culmine a mediados de diciembre, según detallan desde el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.