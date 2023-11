Video relacionado: Acusan a Shakira de fraude por más de US$ 6 millones 2:59

(CNN) -- La cantante colombiana Shakira llegó a un acuerdo para evitar un juicio por fraude fiscal en España.

Al comienzo del procedimiento judicial en la ciudad de Barcelona, el juez anunció un acuerdo de última hora presentado por todas las partes para evitar el juicio. El juez del caso le preguntó a Shakira si estaba al corriente del acuerdo y de las últimas multas acordadas, a lo que la cantante respondió que sí.

Un comunicado emitido por el equipo de comunicación de Shakira un poco más tarde anunciaba que su equipo legal ha llegado a un acuerdo para poner fin a un caso legal de impuestos que abarcaba los años entre 2012-2014.

"El equipo legal, consciente de la energía y el tiempo que este proceso supone para una cantante de prestigio internacional como Shakira, ha llegado a un acuerdo económico con la fiscalía con el fin de poner fin al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio, que en muchas ocasiones es de largo y extenuante" dice el comunicado.

"Estaba preparada para afrontar el juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un caso ganador. Sin embargo, tras muchos años de lucha, tomé una decisión. Tenía dos opciones: seguir luchando hasta el final, llevándome mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, discos y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y de las cosas que me gustan; o aceptar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia delante (hacia el futuro). He llegado a la conclusión de que no es un triunfo ganar si el precio es que (te) roben tantos años de tu vida" dijo la cantante colombiana según el comunicado.

publicidad

Karol G gana premio en MTV Awards junto a Shakira 0:50

El caso de evasión fiscal de Shakira

La fiscalía española alegaba que Shakira no pagó el impuesto sobre la renta y el patrimonio entre 2012 y 2014, valorado actualmente en unos US$ 15,6 millones.

El código tributario español establece que cualquier persona que resida en el país durante al menos seis meses y un día —o 183 días— en un año determinado está obligada a pagar impuestos.

Las autoridades judiciales sostienen que la artista vivió en el país más de 183 días anuales durante esos años. En una sentencia de 2021, el juez Marco Jesús Juberías dijo que Shakira vivió más de 200 días en el país en cada uno de esos tres años, por lo que está obligada a pagar impuestos.

Pero la estrella del pop colombiana había negado todas las acusaciones en su contra y las calificó de "falsas" en una entrevista concedida a la revista Elle en septiembre de 2022.

"En primer lugar, no pasé 183 días al año en esa época, en absoluto. Estaba ocupada cumpliendo con mis compromisos profesionales por todo el mundo. En segundo lugar, he pagado todo lo que decían que debía, incluso antes de que presentaran una demanda. Así que, a día de hoy, no les debo nada", declaró la artista a la revista, añadiendo que tendrá su día en los tribunales por "una cuestión de principios".

Shakira es reconocida con múltiples discos de platino 0:53

Antes del acuerdo se esperaba que de ser declarada culpable de los seis cargos de presunto fraude fiscal que se le imputaban, la fiscalía solicitaría una pena de ocho años de prisión, más multas. Cada uno de los seis cargos podría conllevar un mínimo de un año de cárcel, según un escrito de la fiscalía provincial de Barcelona presentado ante el tribunal en julio de 2022, visto por la CNN.

La cantante de "Hips don't lie" está de nuevo en España, después de que se mudara definitivamente a Miami tras su ruptura con su pareja de muchos años, el futbolista español Gerard Piqué. La pareja anunció su ruptura tras 12 años en 2022 y tiene dos hijos en común: Milán, nacido en 2013, y Sasha, nacido en 2015.

Ambos se conocieron cuando el futbolista apareció en el videoclip de la canción de Shakira "Waka Waka", la canción oficial del Mundial 2010, que ganó España. El vídeo tiene más de 3.100 millones de reproducciones en YouTube.

La ruptura con el exdefensa del FC Barcelona y de la selección española ha sido muy sonada, y Shakira ha elegido su música para expresar sus sentimientos.

Así fue la presentación de Shakira en los MTV Video Music Awards 0:57

En enero de 2023, la cantante colombiana lanzó "BZRP Music Sessions Vol. 53" en colaboración con Bizarrap.

En la canción habla de su relación y ruptura con Piqué. En una entrevista que se emitió en febrero Shakira dijo que era necesario para "su propia curación".

"Una loba como yo no es para tipos como tú", dice Shakira en la letra.

La semana pasada la cantante subió al escenario y recogió tres premios en los Grammy Latinos 2023, entre ellos el de mejor canción del año por BZRP Music Sessions Vol. 53 durante una ceremonia celebrada en Sevilla.

La colombiana dedicó la noche y los premios a sus hijos: "les he prometido que voy a ser feliz", dijo.

-- Nota del editor: Este artículo ha sido actualizado con información reciente del caso de Shakira en los tribunales españoles.