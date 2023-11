La subasta de 6 camisetas que Messi usó en el Mundial de 2022 podría superar el récord de US$ 10 millones

Messi ganó un nuevo Balón de Oro y recordó a Maradona 0:33

Nueva York (CNN) -- Lionel Messi, superestrella del fútbol, se ha alzado con múltiples récords en su carrera, y ahora está a punto de batir uno más.

Sotheby's subastará la próxima semana un conjunto de seis camisetas que Messi vistió durante el Mundial de 2022, en el cual su país, Argentina, se coronó campeón. En específico, todas las camisetas las utilizó el capitán argentino durante cada etapa del torneo, que duró un mes, incluida la gran final contra Francia.

La casa de subastas espera que el valor de la venta supere los US$ 10 millones, lo que la convertiría en una de las "colecciones de recuerdos deportivos más valiosas que se han subastado".

De alcanzar esa cifra, el precio del conjunto de prendas superaría el de una camiseta que Michael Jordan llevó en el primer partido de la final de la NBA de 1998, de su famosa temporada "Last Dance", que se vendió por US$ 10,1 millones en Sotheby's en 2022. Según la casa de subastas, esa camiseta ostenta actualmente el récord mundial por ser el "objeto de recuerdo deportivo más valioso jamás vendido en una subasta".

Ahora bien, el récord actual para un objeto de recuerdo de un partido de fútbol lo ostenta el legendario Diego Maradona y su camiseta "Mano de Dios", que Sotheby's vendió por US$ 9,3 millones en 2022. En un principio se esperaba que las pujas oscilaran entre los US$ 5 y los US$ 7 millones, lo que quizás indica que los precios de las camisetas de Messi podrían subir aún más de lo esperado.

"La venta de estas seis camisetas constituye una ocasión monumental en la historia de las subastas, ya que ofrece a los aficionados y coleccionistas una conexión con el mayor logro de Messi", dijo Brahm Wachter, responsable de objetos de colección modernos de Sotheby's, en un comunicado. "Es un honor para Sotheby's presentar y exponer al público estos objetos de coleccionismo de incalculable valor, que encapsulan la pura brillantez de un jugador que ha redefinido los límites de la excelencia futbolística".

Hasta la fecha, la subasta más cara de una camiseta usada por Messi en un partido de fútbol alcanzó los US$ 450.000 el año pasado. Se trata de la que llevó durante El Clásico de 2017, una tensa batalla entre su exequipo el FC Barcelona contra el Real Madrid de Cristiano Ronaldo. El gol de Messi en el último minuto, el número 500 de su carrera, determinó el ganador del partido.

La subasta en internet de las camisetas de Messi será del 30 de noviembre al 14 de diciembre y se exhibirán durante ese tiempo en una exposición gratuita en la galería Sotheby's de Nueva York.

Sotheby's añadió que la subasta de Messi ocurre durante un "vigoroso mercado de recuerdos deportivos y coleccionables, impulsado por la propiedad y las experiencias únicas que ofrece". Subastas similares, incluyendo camisetas del gran jugador de la NFL Tom Brady y del fallecido jugador de la NBA Kobe Bryant, están atrayendo también a clientes más jóvenes, la mitad de ellos menores de 40 años, y más de la mitad completamente nuevos en sus ventas, dijo la compañía.

Messi, de 36 años, fichó por el Inter de Miami de la MLS a principios de 2023, poniendo fin a una etapa de casi dos décadas en equipos europeos, sobre todo el Barcelona y más recientemente el París Saint-Germain. Sus apariciones dispararon los precios de las entradas de la MLS y los aficionados tuvieron problemas para conseguir réplicas de camisetas durante varios meses.

En 2022 en Qatar, Messi ayudó a su país, Argentina, a ganar su tercer título de la Copa Mundial de la FIFA (y el primero suyo) al vencer a Francia en la tanda de penaltis de una de las finales más emocionantes de la historia del torneo. Según Adidas, sus camisetas y las equipaciones de la selección argentina se agotaron rápidamente.