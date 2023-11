Trump, acusado de usar retórica de líderes autoritarios 4:54

El expresidente Donald Trump afirmó en discurso que fue acusado tres veces más que el infame gángster Al Capone .

No es verdad.

Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana, hizo uso de la afirmación sobre Al Capone mientras intenta presentarse como víctima de procesamientos infundados y con motivaciones políticas. En un discurso en Iowa este sábado, dijo : “Y, por cierto, fui acusado más veces que Alphonse Capone. Es el más cruel de todos los gánsteres. Si te lleva a cenar y no te ves bien, si te ríes un poco, podría pensar que te estás riendo de él, es peligroso reírse: te mataría inmediatamente. Fue acusado una vez. Me acusaron cuatro veces”.

Lo mismo dijo en un discurso en octubre en Florida: “Si lo miraras mal, te mataría, y te mataría con sus manos. Era un tipo duro. Lo acusaron una vez. A mí me acusaron cuatro veces”.

Primero los hechos : la afirmación de Trump de que Al Capone fue acusado solo una vez es falsa. Al Capone fue acusado al menos seis veces, como dijo a CNN A. Brad Schwartz , coautor de un libro sobre Al Capone.

Y eso no incluye varios cargos penales contra Capone que no involucraron una acusación, como algunos delitos menores o casos oscuros de Capone para los cuales CNN no pudo determinar de inmediato si hubo una acusación.

La lista de acusaciones de Capone

Obviamente es imposible comparar directamente las acusaciones que enfrenta un gángster de principios del siglo XX y un presidente de Estados Unidos del siglo XXI; fueron investigados por diferentes personas por diferentes cosas bajo diferentes leyes. Pero dado que Trump hizo de su afirmación sobre Capone una pieza central de sus ataques a sus propios casos criminales, aquí están los hechos.

Capone fue acusado tres veces sólo en 1931 , el año en que fue declarado culpable de evasión fiscal y sentenciado a 11 años de prisión federal. Schwartz, coautor de “ Scarface and the Untouchable: Al Capone, Eliot Ness, and the Battle for Chicago ”, explicó que se trataba de: “Una acusación secreta por evasión fiscal dictada en marzo de 1931 (antes de que expirara el plazo de prescripción). por cargos del año 1924)”; una acusación más amplia en junio de 1931, con más de 20 cargos, por evasión fiscal en el período de 1925 a 1929; “y una acusación de conspiración de contrabando, basada en el trabajo de Eliot Ness y sus Intocables , ese mismo mes”.

Había más. Antes de la histórica condena de 1931, Capone fue acusado y condenado en 1929 por portar armas ocultas en Filadelfia. Schwartz también señaló dos acusaciones menos conocidas contra Capone que no resultaron en una condena: una acusación federal de 1926 por conspiración para violar las leyes de la Prohibición y una acusación local de 1933 por extorsión .

Y en la década de 1920, Capone tuvo otros casos judiciales penales que no involucraron una acusación o que CNN no pudo determinar de inmediato si había una acusación involucrada. (Capone usó alias y algunos de estos registros centenarios son irregulares).

Estos incluyeron un caso de 1921 relacionado con la operación de burdeles y establecimientos de juego por parte de Capone, un caso de 1922 por asalto con un vehículo y otros cargos (que fue señalado a CNN por el periodista Jonathan Eig, autor de otro libro sobre Capone ), y un caso federal de 1929. caso de desacato al tribunal por el que fue condenado en 1931.

Refiriéndose a las afirmaciones falsas de Trump sobre supuestamente haber sido acusado más que Capone, Schwartz añadió: “Esto no es una carrera, por supuesto, pero vale la pena señalar que Capone también está muy por delante en los cargos individuales (la acusación de la Prohibición de 1931 por sí sola sumaba cinco mil cargos de conspiración)”. Trump enfrenta 91 cargos en total por sus dos acusaciones federales y dos acusaciones locales.

Uno de los casos federales de Trump se refiere a sus esfuerzos por anular las elecciones de 2020 . El otro es sobre su retención de documentos clasificados después de la presidencia . El caso de Trump en el condado de Fulton, Georgia, también está relacionado con sus esfuerzos de subversión electoral . Su caso en Nueva York se trata de su presunta falsificación de registros comerciales relacionados con un plan de dinero para mantener el silencio.