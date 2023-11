¿Cómo es el acuerdo de rehenes entre Israel y Hamas? ¿Quiénes serán liberados?

Gabinete de Israel acepta acuerdo para liberar rehenes de Hamas 2:08

(CNN) -- Israel y Hamas llegaron a un acuerdo a primera hora de este miércoles para hacer una pausa en los combates y liberar a algunos de los rehenes en poder del grupo militante, a cambio de prisioneros palestinos encarcelados por Israel.

El acuerdo se produce tras semanas de minuciosas discusiones en las que han participado negociadores y mediadores internacionales, y supone la primera gran disminución de las tensiones en el conflicto, que comenzó el 7 de octubre tras los brutales ataques de Hamas contra Israel, en los que murieron unas 1.200 personas.

Desde entonces, más de 12.000 personas han muerto en Gaza desde que Israel comenzó los ataques aéreos contra el territorio, según las autoridades palestinas.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué incluye el acuerdo de rehenes?

Según Qatar, mediador en las negociaciones entre Israel y Hamas, el acuerdo prevé la liberación de 50 mujeres y niños cautivos en Gaza.

A cambio, Israel concederá una "pausa humanitaria" en su asalto al enclave y liberará a algunos prisioneros palestinos.

Hamas emitió un comunicado en el que afirmaba que 150 mujeres y niños retenidos en cárceles israelíes serían liberados. El acuerdo también permite la entrada a Gaza de cientos de camiones con ayuda humanitaria, suministros médicos y combustible, según Hamas, repitiendo los detalles de la declaración de Qatar.

La propia declaración de Israel afirmaba que la pausa en los combates duraría cuatro días, pero que la tregua podría prolongarse más, añadiendo un día más por cada 10 rehenes adicionales que pudieran ser liberados.

Está previsto que la tregua comience este jueves a las 10 am hora local (3 am ET), declaró este miércoles un funcionario israelí a CNN.

Existe la opción de que la pausa dure hasta 10 días, pero los funcionarios israelíes creen que es poco probable se extienda tanto tiempo.

¿Qué rehenes serán liberados?

Los nombres de los rehenes que serán liberados no se han hecho públicos. Sin embargo, el portavoz militar de Israel, el teniente coronel Jonathan Conricus, dijo que todos son israelíes, y que algunos tienen doble nacionalidad.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este martes que el acuerdo "debería traer de vuelta a casa a más rehenes estadounidenses".

Dos rehenes estadounidenses, Judith Tai Raanan y su hija de 17 años, Natalie Raanan, se encontraban entre los cuatro rehenes liberados anteriormente en el conflicto.

Se cree que Hamas retiene a 239 rehenes en Gaza, según el ejército israelí. El Gobierno de Israel comunicará a las familias más detalles sobre el acuerdo de liberación a lo largo del día de hoy.

También se liberará a unos 150 presos palestinos de las cárceles israelíes, según Hamas. La gran mayoría de los presos palestinos que pueden ser liberados son adolescentes varones de entre 16 y 18 años -niños según la definición de la ONU-, aunque algunos tienen solo 14 años. Unas 33 son mujeres, de acuerdo con un recuento de CNN.

La lista de 300 nombres publicada por Israel enumera también los cargos por los que están detenidos los presos. Lanzar piedras y "atentar contra la seguridad regional" son algunos de los más comunes, pero otros incluyen apoyo a organizaciones terroristas ilegales, cargos por armas ilegales, incitación y al menos dos acusaciones de intento de asesinato.

¿Cómo se llegó a este acuerdo?

El acuerdo llega tras semanas de negociaciones en las que han participado Estados Unidos y Egipto, con varias idas y venidas mientras se producían los combates sobre el terreno, incluido el asalto israelí al mayor hospital de Gaza, según informaron fuentes a CNN.

El acuerdo dependía de la aprobación del Consejo de Ministros de Israel, que votó a favor del mismo por una "mayoría significativa" en la madrugada de este miércoles, tras lo que un funcionario israelí calificó de "tensa y emotiva" reunión de seis horas.

El acuerdo también se produjo tras la creciente presión ejercida sobre el Gobierno israelí por las familias de los rehenes, que han exigido respuestas y medidas al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

¿Qué sigue en la guerra?

Varias partes y familias de rehenes expresaron su esperanza de que este acuerdo inicial pueda allanar el camino para la devolución de todos los rehenes, y el presidente de Israel lo calificó de "primer paso significativo".

El principal negociador de Qatar también instó a la comunidad internacional a "aprovechar esta breve oportunidad para dar un nuevo impulso a la vía diplomática", afirmando que esa medida era la única forma de resolver el conflicto y establecer una paz duradera.

Sin embargo, Israel dejó claro en su comunicado que planea reanudar su campaña aérea y terrestre sobre Gaza "para completar la erradicación de Hamas" una vez concluya esta ronda de liberación de rehenes.

Netanyahu ha dicho en repetidas ocasiones que la guerra tiene dos objetivos: la devolución de todos los rehenes y la destrucción de Hamas.

Este martes, antes de que se aprobara, Netanyahu dijo a su gabinete que el acuerdo "permitiría (a los militares) prepararse para la continuación de los combates". Dijo que la guerra continuaría hasta que "Hamas y Gaza dejen de ser una amenaza para Israel".

Jeremy Diamond, Tamar Michaelis, Becky Anderson, Mike Schwartz, Kareem El Damanhoury, Jennifer Hansler, Simone McCarthy y Betsy Klein, de CNN, contribuyeron a este reporte.