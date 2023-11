Al interior de las minuciosas negociaciones entre Israel, Hamas, Estados Unidos y Qatar para liberar a 50 rehenes

Lo que sabemos sobre las negociaciones entre Hamas e Israel 5:34

(CNN) -- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se agarró del brazo de Brett McGurk al salir de una tensa reunión del Gabinete israelí sobre la liberación de los rehenes que Hamas retiene en Gaza.

"Necesitamos este acuerdo", dijo Netanyahu al coordinador de Oriente Próximo de la Casa Blanca hace una semana en Tel Aviv, según fuentes conocedoras del intercambio.

Ese mismo día, Netanyahu y el presidente Joe Biden habían acordado por teléfono que estaban dispuestos a aceptar las líneas generales de un acuerdo para que Hamas liberara a 50 mujeres y niños que mantenía como rehenes.

Dos días antes, el 12 de noviembre, se había producido un gran avance. Tras negarse durante días, Hamas había cedido a ofrecer información sobre la identidad de varias decenas de rehenes, como su edad, sexo y nacionalidad. La información confirmaba que numerosos niños y bebés habían sido secuestrados el 7 de octubre.

Aunque Israel y Estados Unidos creían que había más de 50 mujeres y niños rehenes, ambas partes acordaron que debían seguir adelante para garantizar la liberación de esos 50 rehenes, y esperaban que el acuerdo pudiera incentivar a Hamas a liberar a más después del grupo inicial.

Hamas retrocede y pone en duda el acuerdo

Pero horas después de la reunión de McGurk con Netanyahu, todo se oscureció.

Los qataríes, que habían desempeñado el papel principal de mediación, no pudieron ponerse en contacto con Hamas. Cuando el grupo reapareció por fin, Hamas amenazó con hacer descarrilar las conversaciones: exigió que las Fuerzas de Defensa de Israel, que habían ido a asaltar el hospital Al-Shifa, abandonaran los terrenos del hospital. Las FDI se negaron, pero indicaron que mantendrían el hospital en funcionamiento.

Una vez reanudadas las conversaciones, Biden —que se encontraba en San Francisco tras finalizar una cumbre con el presidente chino Xi Jinping— hizo una llamada más al emir de Qatar. Su mensaje: se había acabado el tiempo. El emir aseguró a Biden que haría todo lo posible por cerrar el acuerdo.

Al día siguiente, McGurk se reunió en persona con el emir en Doha para examinar el texto del acuerdo final, que en ese momento tenía alrededor de media docena de páginas. En él se establecía cómo saldrían las mujeres y los niños en la primera fase, así como los incentivos para que Hamas liberara a más rehenes después de eso. El director de la CIA, Bill Burns, asistió a la reunión por teléfono.

El gabinete de guerra israelí aprobó el acuerdo este domingo, tras introducir pequeños cambios, y el emir de Qatar entregó por última vez el texto del acuerdo a Hamas.

El emir dejó claro: esta es la oferta final.

El martes por la mañana, Hamas respondió a sus interlocutores qataríes: habían aprobado el acuerdo.

Una negociación "piloto"

Aunque los esfuerzos para negociar un acuerdo comenzaron en los días inmediatamente posteriores al ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, el trabajo preliminar para el acuerdo empezó a fraguarse semanas más tarde, después de que la administración Biden confiara en que la comunicación con Hamas a través de los qataríes era eficaz. Los funcionarios describirían más tarde esta negociación como un "piloto".

El 23 de octubre, la Casa Blanca había conseguido la liberación de dos ciudadanas estadounidenses de Gaza: Natalie y Judith Raanan. Mientras madre e hija cruzaban Gaza, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, el principal asesor adjunto de seguridad nacional Jon Finer y McGurk estaban reunidos en el despacho de Sullivan, siguiendo los movimientos de las Raanan en tiempo real. Las fuentes describieron su viaje de varias horas como "insoportable".

Cuando las mujeres llegaron a la frontera, la encargada de negocios Stephanie Hallett las estaba esperando. En ese momento, Biden llamó al padre de Natalie Raanan para comunicarle la feliz noticia, y más tarde, ese mismo día, hablaría con ambas mujeres.

Ese día serviría de prueba a los altos funcionarios de seguridad nacional de Biden de que la Casa Blanca había establecido con éxito un medio de comunicación y negociación con Hamas a través de Qatar. Y desencadenó lo que a la postre se convertiría en un esfuerzo de semanas para conseguir la liberación de un grupo mayor de rehenes.

Los cimientos de un acuerdo

Después de que los israelíes delegaran en el director del Mossad para negociar sobre los rehenes, de vuelta en Estados Unidos, Burns también se implicó íntimamente.

En Doha, el primer ministro qatarí, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se comprometió directamente con el alto dirigente político de Hamas, Ismail Haniyeh, según declaró una persona familiarizada con las conversaciones.

En múltiples llamadas telefónicas realizadas en octubre, Biden insistió a Netanyahu en que existía una vía para liberar a un gran grupo de rehenes. El 24 de octubre, Hamas pareció aceptar los parámetros de un acuerdo para liberar a mujeres y niños rehenes. Funcionarios estadounidenses e israelíes deliberaron furiosamente sobre si Israel debía retrasar su invasión terrestre.

En última instancia, Israel no estaba convencido. En ese momento, todavía no tenían pruebas de la vida de ninguno de los rehenes que Hamas afirmaba tener, y tampoco se creían la afirmación de Hamas de que no podían determinar la identidad de los rehenes hasta que se produjera una pausa en los combates.

Israel comenzó su invasión terrestre el 27 de octubre.

En las semanas siguientes, Estados Unidos, Israel y Qatar fueron y vinieron con Hamas, negociando con el grupo todos los detalles de un posible acuerdo: el calendario, el número de rehenes, los corredores de paso seguro y la vigilancia.

Blinken volvió a Israel a principios de noviembre para presionar al gobierno israelí para que aceptara "pausas humanitarias", algo que, según Estados Unidos, permitiría avanzar en la cuestión de los rehenes. Aunque hubo un acuerdo de principio después de que Blinken se reuniera con Netanyahu y el gabinete de guerra, el primer ministro israelí rechazó públicamente la idea pocas horas después de esa reunión. Hicieron falta días de presión por parte de EEUU para que el gobierno israelí instituyera y reconociera las "pausas tácticas".

En ocasiones, las conversaciones parecían avanzar con dolorosa lentitud, ya que cada paso de la comunicación iba de Doha, Qatar o El Cairo a Hamas en Gaza, y luego de vuelta, antes de ser retransmitido a Israel y Estados Unidos.

"Cada paso es como arrancar una muela", dijo entonces un funcionario.

¿Por qué Hamas tomó rehenes en su incursión a Israel? 4:13

Entre bastidores, los rehenes fueron la cuestión clave que impidió que Israel aceptara inicialmente una pausa humanitaria, porque el gobierno israelí no quería señalar ningún tipo de alivio a cambio de los rehenes, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.

Se discutieron numerosas permutaciones diferentes de un acuerdo.

Los funcionarios israelíes y estadounidenses insistieron inicialmente en que todas las mujeres y niños salieran en la primera parte de la liberación. Hamas sólo garantizó la liberación de 50 y se negó a facilitar información sobre la identidad de los rehenes. En el momento en que Burns se reunió en Doha con el emir de Qatar y David Barnea, director del Mossad, el hecho de que no hubiera información identificativa sobre los rehenes era un punto de fricción importante.

El 12 de noviembre, Biden informó al emir de Qatar de que la negociación no podía avanzar sin esta información, en lo que un alto funcionario de la administración describió como una "llamada muy importante y muy intensa." Poco después, Hamas cedió finalmente, garantizando aparentemente que cualquier acuerdo final implicaría la liberación de 50 mujeres y niños rehenes.

Próximos pasos

Aunque el acuerdo alcanzado esta semana sólo devuelve a 50 mujeres y niños, los funcionarios estadounidenses proyectaron el martes su confianza en que el acuerdo allanará en última instancia el camino para otras liberaciones de rehenes.

Hay 10 estadounidenses en paradero desconocido, entre ellos dos mujeres y una niña de 3 años. Cuando CNN preguntó sobre el resto de estadounidenses, un alto funcionario de la administración dijo que la Casa Blanca sigue "decidida a que todos vuelvan a casa", y sugirió que el acuerdo está estructurado para "incentivar en gran medida la liberación de todos".

Un acuerdo para liberar a los rehenes de Hamas "desbloquearía el potencial para la entrega de más ayuda humanitaria" en Gaza, dijo el martes el portavoz del Departamento de Estado, Matt Miller.

Tras su salvoconducto, los rehenes liberados recibirán atención médica en Israel, dijo a la prensa el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, quien sugirió que algunos podrían tener necesidades médicas a más largo plazo tras seis semanas en "condiciones aborrecibles". Después se harán esfuerzos para repatriar a los ciudadanos a sus países de origen y ponerlos en contacto con sus familias.

Para cualquier ciudadano estadounidense liberado, dijo Kirby, después de priorizar la atención médica, el Departamento de Estado de EE.UU. proporcionará asistencia consular.

Según un funcionario estadounidense, podrían pasar entre 24 y 48 horas antes de que el gobierno de Biden confirme si las dos mujeres estadounidenses y el niño de tres años huérfano se encuentran entre los liberados.

-- Alex Marquardt, de CNN, ha contribuido a este reportaje.