(CNN) -- Cuando la empresa tecnológica OpenAI destituyó a su CEO, Sam Altman, la semana pasada sin apenas avisar ni dar explicaciones, provocó una conmoción en todo Silicon Valley y más allá. A última hora del martes, Altman se reincorporó a la controvertida empresa que había ayudado a fundar, echando de la junta directiva a algunas de las personas que lo habían despedido.



Altman ha sido uno de los máximos exponentes de los innovadores esfuerzos de la empresa en el campo de la inteligencia artificial, incluido su producto de IA generativa ChatGPT. Pero el drama hizo que saliera a la luz pública una red de otros personajes clave para la IA o la historia de Internet. Algunos han trabajado juntos durante años y han inventado algunos de los productos más conocidos de Internet.

¿Qué ha hecho que esta historia sea tan inusual y tan magnética? La velocidad a la que se hundió, la diversidad y (relativa) juventud de la junta directiva y la naturaleza de la empresa: una organización sin ánimo de lucro pensada para convertirse en tremendamente rentable en un momento dado. Nombres conocidos como Elon Must y Satya Nadella, de Microsoft, también alimentaron el interés, al igual que las amistades de larga data entre algunos de los protagonistas.

Pero, quizás sobre todo, parece haber una división moral, o al menos de procedimiento, entre algunos ejecutivos y miembros de la junta de OpenAI, pasados y presentes, sobre la considerable amenaza que supone la propia tecnología y las personas que la controlarían.

Con ecos de los dramas de Shakespeare y de exitosas series de televisión como "Game of Thrones", "Billions" y "Succession", estos son algunos de los personajes implicados en la sala de juntas y en la trastienda de OpenAI.

Sam Altman

El exCEO de OpenAI, Sam Altman, se convirtió en un nombre muy conocido el año pasado cuando ChatGPT de OpenAI ganó 180 millones de usuarios aparentemente de la noche a la mañana, revolucionando la tecnología y amenazando con poner de cabeza algunas industrias. Altman, de 38 años, habló ante el Congreso en mayo y dijo que la tecnología de IA "puede salir bastante mal, y queremos ser claros al respecto".

Nacido en Saint Louis, Missouri, abandonó la Universidad de Stanford para trabajar en una aplicación de localización llamada Loopt. Esa startup estuvo en la primera tanda de ocho en una aceleradora llamada Y Combinator, junto con Reddit y una empresa llamada Kiko cofundada por el jefe interino de OpenAI, Emmett Shear.

Antes de OpenAI, Altman fue presidente de Y Combinator, donde asesoró a numerosos fundadores y amplió su red de contactos en Silicon Valley.

Satya Nadella

Como CEO de Microsoft, accionista al 49% de OpenAI, Nadella podría haber sido el mayor perdedor de la salida de Altman de OpenAI. Sin embargo, el tuit de Nadella del lunes anunciando una nueva división de IA dirigida por antiguos cofundadores de OpenAI le convirtió a él, y a Microsoft, en un ganador. Las acciones de Microsoft alcanzaron un máximo histórico el lunes tras el anuncio, después de caer un 1,7% inmediatamente después del despido de Altman. Con Altman de vuelta en OpenAI, sus acciones vuelven a acercarse a máximos históricos por encima de los US$ 379 por acción. "Nos sentimos alentados por los cambios en la junta de OpenAI", escribió en X el miércoles.

Mira Murati

Nombrada por el consejo de OpenAI como sucesora interina de Altman el viernes, Murati fue sustituida por Shear antes de que terminara el fin de semana. Tras su breve paso como CEO interina, Murati firmó una carta junto con otros 700 empleados de OpenAI en la que amenazaba con dimitir por el despido de Altman y pedía la dimisión de la junta.

Murati, de 34 años, CTO de OpenAI, se unió a la empresa en 2018. Murati, de origen albanés, se encarga de la distribución del generador de imágenes DALL-E y del ChatGPT basado en texto. Se graduó en el Colby College y en la Universidad de Dartmouth y ha trabajado en Tesla. "Mira ha contribuido a que la empresa pase de ser una startup a una de las compañías de IA más importantes del mundo", escribió Nadella en un ensayo sobre ella para la revista Time en septiembre.

Ilya Sutskever

En 2019, Brockman, Altman y Sutskever formaron conjuntamente OpenAI LP, una entidad con fines de lucro que existe dentro de la estructura de la compañía sin fines de lucro más grande, que ayudó a llevar a OpenAI a una valoración propuesta de US$ 90.000 millones en solo unos pocos años. El destino de Sutskever podría estar en peligro dado su papel en el drama de la junta directiva.

Sutskever es el científico jefe de OpenAI, cofundador y miembro de la junta directiva que parece haber desempeñado un papel destacado en el despido de Altman. Sutskever firmó posteriormente la carta de los empleados en la que se pedía la dimisión de toda la junta y el regreso de Altman y Brockman. Este lunes, al conocerse la noticia de la carta, Sutskever publicó una disculpa en X: "Lamento profundamente mi participación en las acciones de la junta", dijo.

"Nunca fue mi intención perjudicar a OpenAI. Amo todo lo que hemos construido juntos y haré todo lo que pueda para reunir a la compañía". Su futuro en la empresa parece ahora poco claro.

Adam D'Angelo

D'Angelo se unió a la junta de OpenAI en 2018 y permanecerá en ella incluso después de la agitación. En el instituto, en la Phillips Exeter Academy, desarrolló un software de sugerencia musical junto a otros estudiantes, entre ellos Mark Zuckerberg. Tras graduarse en el Instituto Tecnológico de California, trabajó en Facebook como director de tecnología y fundó la plataforma de preguntas y respuestas Quora en 2009. Fue uno de los miembros del consejo de OpenAI que votó a favor de la destitución de Altman.

D'Angelo ha elogiado la poco ortodoxa estructura de la junta directiva de OpenAI (controlada sin fines de lucro con una entidad con fines de lucro en su interior), y declaró a Forbes en enero: "Mi esperanza es que podamos hacer mucho más bien por el mundo que convertirnos en otra corporación que se hace así de grande".

Bret Taylor

El nuevo presidente de la junta directiva de OpenAI, Bret Taylor, fue anteriormente el presidente del consejo de Twitter que obligó a Elon Musk a concretar su intento de adquisición. Antes de eso, Taylor fue codirector ejecutivo de Salesforce y trabajó en Facebook, Google y otras empresas. Es licenciado en Informática por la Universidad de Stanford.

Emmett Shear

Shear, cofundador de 40 años del servicio de streaming de Amazon, Twitch, anunció este lunes que se uniría a OpenAI como CEO interino. Sustituye a Mira Murati, que fue nombrada CEO interina y ocupó el cargo durante menos de 48 horas, tras el despido de Altman. No está claro cuál será su papel ahora que Altman ha vuelto. Nacido en Seattle, Washington y licenciado por la Universidad de Yale, Shear fue uno de los cuatro cofundadores de Justin.tv, un precursor de Twitch creado para transmitir en vivo la vida de Justin Kan, amigo de la infancia y compañero de clase de Shear.

En 2011. Shear también fue becario de Microsoft, aunque parece que al actual CEO no le gustaba. Tuiteó en julio: "Cuando hacía prácticas para Microsoft cada cheque de pago me parecía que recibía por correo el pago de un trocito de mi alma".

Tasha McCauley

McCauley se unió a la junta de OpenAI en 2018 y es directora ejecutiva de GeoSim Systems, una empresa de modelado de ciudades en 3D con sede en Israel. Una vez fue CEO de una compañía de robótica llamada Fellow Robots y ha sido científica adjunta de gestión senior en Rand Corporation. Casada con el actor Joseph Gordon-Levitt, forma parte del consejo asesor del Centre for the Governance of AI. McCauley es licenciada por el Bard College y tiene un MBA por la Universidad del Sur de California.

Greg Brockman

Greg Brockman fue cofundador de OpenAI y renunció a su cargo de presidente en señal de protesta tras el despido de Altman y se incorporó este lunes a Microsoft. El miércoles por la mañana dijo en X: "Volviendo a OpenAI y volviendo a codificar esta noche". Su papel exacto aún no está claro. Brockman creció en Dakota del Norte antes de asistir a la Universidad de Harvard y al MIT. Abandonó el MIT para trabajar en Stripe, donde llegó a ser director de tecnología de la empresa de procesamiento de pagos. Esa startup recibió inversiones de Elon Musk, Peter Thiel y otros en 2011. Dejó Stripe en 2015 para fundar OpenAI con Altman y Musk.

Helen Toner

Toner se unió a la junta de AI en 2021. Es directora de estrategia y becas de investigación fundacional en el Centro de Seguridad y Tecnología Emergente de Georgetown y anteriormente trabajó como analista de investigación sénior en Open Philanthropy, centrándose en la política y la estrategia de IA. Vivió en Beijing y estudió el ecosistema de IA de China como investigadora del Centre for the Governance of AI, organización de la que es miembro del consejo asesor. Toner es licenciada en Ingeniería Química y tiene un máster en Estudios de Seguridad por Georgetown.

Personajes secundarios

Joshua Kushner

Kushner dirige la empresa de capital riesgo Thrive Capital y es un importante inversor en tecnología. Al parecer, Thrive lideró una ronda de financiación en octubre para comprar acciones de OpenAI a un precio que valoraría la empresa en US$ 80.000 millones, según Crunchbase y otros informes. Esa financiación también habría valorado las acciones que los empleados de OpenAI podrían recibir como compensación. Kushner es hermano de Jared Kushner y marido de la supermodelo Karlie Kloss. Su padre, Charles Kushner, fue indultado por el entonces presidente Donald Trump en 2020 tras declararse culpable de evasión fiscal y hacer donaciones ilegales de campaña. Kushner cofundó Oscar Health y es propietario minoritario de los Memphis Grizzlies. Es exalumno del Harvard College y de la Harvard Business School.

Larry Summers

Summers es un economista que trabajó en los gobiernos de Obama y Clinton, incluso como secretario del Tesoro. Se incorporó a la junta de OpenAI el miércoles, cuando la empresa dio la bienvenida a Altman y otros miembros. Summers aporta experiencia de liderazgo en política, consejos de administración de empresas y como expresidente de la Universidad de Harvard.

Shivon Zilis

Zilis, exmiembro del consejo de OpenAI, abandonó la empresa en marzo. La directora de Neuralink, la start-up de implantes cerebrales de Musk, es madre de dos hijos con el multimillonario, según el biógrafo de Musk, Walter Isaacson. En septiembre, se unió a la junta directiva de Shield AI, una empresa de tecnología de defensa que crea tecnología de piloto de IA para aviones. Nacida en Canadá, Zilis se licenció en la Universidad de Yale.

Will Hurd

Después de unirse a la junta de OpenAI en 2021, Hurd fue el tercer director en salir en 2023. Se marchó porque aspiraba a ser candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos por parte del Partido Republicano. Abandonó la carrera en octubre y dio su apoyo a Nikki Haley. Excongresista por Texas y funcionario de la CIA, Hurd se unió a OpenAI mientras trabajaba en el banco de inversiones Allen & Company y se consideraba que aportaba experiencia en políticas públicas. Hurd nació y creció en Texas y se graduó de la Universidad A&M de Texas, donde se especializó en informática y fue elegido presidente del cuerpo estudiantil.

Reid Hoffman

Hoffman, cofundador de LinkedIn, abandonó el consejo de OpenAI en marzo alegando conflictos de intereses con otras empresas de IA. Solo dos meses después, su empresa Inflection AI presentó un chatbot similar a ChatGPT llamado Pi. Hoffman también fue uno de los primeros inversores en OpenAI. Hoffman y Musk formaron parte del equipo fundador de PayPal antes de que Hoffman se convirtiera en cofundador, CEO y presidente de LinkedIn. Ha sido inversor tecnológico en varias empresas, incluido un socio de Greylock Partners durante los últimos 14 años. Forma parte del consejo de varias empresas, entre ellas Microsoft. Es licenciado por la Universidad de Stanford y tiene un máster en Filosofía por Oxford.

Elon Musk

Musk, cofundador y anterior miembro del consejo de OpenAI, lo dejó en 2018 citando un conflicto de intereses con Tesla. Musk ha expresado desde entonces preocupaciones de seguridad sobre la amenaza de la IA para la sociedad y la posibilidad de que Microsoft se haga cargo de la empresa. Musk, una de las personas más ricas del mundo, lidera varias empresas, entre ellas SpaceX, Tesla, Boring Company y la plataforma de medios sociales X (antes conocida como Twitter). Musk está relacionado con muchos personajes del drama de OpenAI y se ha peleado públicamente con Altman sobre el futuro de la IA. "Qué redes tan enredadas tejemos", escribió en X, poco después de que se anunciara el regreso de Altman a OpenAI la madrugada del miércoles.