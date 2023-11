Velan a Rosalynn Carter en Atlanta mientras el mundo le da su última despedida

Un recuento de la vida de Rosalynn Carter, ex primera dama de EE.UU. 4:01

(CNN) -- La ex primera dama Rosalynn Carter será velada en Atlanta, Georgia, mientras el público presenta sus respetos y comparte sus últimas despedidas, como parte de tres días de ceremonias para conmemorar a Carter y su legado.



Carter murió en paz en su casa de Plains el 19 de noviembre, a la edad de 96 años, dos días después de que el Centro Carter anunciara que iba a recibir cuidados paliativos en su domicilio. Defensora incansable de la reforma de la salud mental y de la desestigmatización de las enfermedades mentales, Rosalynn Carter pasó la mayor parte de su vida dedicada a labores humanitarias, siempre al lado de su marido durante más de 77 años, el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter. En mayo, el Centro Carter informó que Rosalynn Carter padecía demencia.

El matrimonio había regresado a su casa de Plains, a unos 190 kilómetros al sur de Atlanta, tras dejar la Casa Blanca en 1981 y vivía allí desde entonces. Jimmy Carter, de 99 años, comenzó a recibir cuidados paliativos en su domicilio en febrero, tras una serie de estancias en el hospital.

La última aparición pública de los Carter fue el 23 de septiembre, cuando participaron en el festival anual del maní en Plains, Georgia. Se espera que Jimmy Carter asista al funeral de su esposa el martes, según su nieto Jason Carter.

Personas de todo el estado, y de todo el país, han acudido a Plains la semana pasada para celebrar la vida y el legado de Rosalynn Carter, mientras la ciudad, de varios cientos de habitantes, se preparaba para despedirse.

"Dio tanto a la comunidad, a nuestro mundo", dijo Andy Huggins, residente de Georgia, a CNN la semana pasada.

"Sentí la necesidad de pasar por aquí una vez más, simplemente por estar en presencia de su espíritu. Era una persona hermosa".

Las ceremonias comenzaron el lunes

La comitiva de Rosalynn Carter salió del centro de Plains a las 10 de la mañana de este lunes y atravesó la cercana ciudad de Americus. La comitiva hizo una breve parada en un centro médico, donde "antiguos miembros de su equipo de protección del Servicio Secreto de EE.UU. actuaron como portadores honorarios del féretro durante una breve ceremonia de despedida", informó el Centro Carter, la organización sin fines de lucro fundada por los Carter.

En una de las primeras conmemoraciones oficiales de la muerte de la ex primera dama, el lunes por la mañana se depositaron dos coronas de flores junto a una estatua de bronce de Carter en el exterior del Edificio 1 de Salud y Ciencias Humanas Rosalynn Carter de la Universidad Estatal Southwestern de Georgia.

El presidente de la universidad, Neal Weaver, y la CEO del Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores, Jennifer Olsen, colocaron las coronas en lados opuestos de la estatua. La ex primera dama fundó el Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores en el campus de la universidad en 1987, y desde entonces la organización ha apoyado y defendido a "decenas de millones de estadounidenses que prestan cuidados no remunerados a sus seres queridos", dijo la universidad.

"Deja un legado que debemos esforzarnos por cumplir", dijo Weaver. Alabó "la forma en que se relacionaba con la gente, veía la humanidad como algo realmente positivo y quería que la gente tuviera éxito y quería invertir en sus vidas".

Describió a la ex primera dama como una "asidua" de la Georgia Southwestern State University. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de estar "justo a su lado trabajando con ella y conociéndola y comprendiendo cuál era su compromiso al realizar esas actividades".

Los miembros de la familia Carter que viajaban con la comitiva bajaron brevemente del autobús para estrechar la mano de los asistentes.

La estatua representa a la ex primera dama sentada en un banco, sosteniendo su libro "First Lady from Plains".

"Siempre recordaremos sus increíbles logros y su dedicación al servicio, y seguiremos construyendo sobre su legado de defensa", dijo la escuela en un comunicado la semana pasada. "Nunca olvidaremos lo que ella significa para esta universidad".

El lunes por la tarde se celebró un funeral en la Biblioteca Presidencial Jimmy Carter de Atlanta, y el público está invitado a rendir homenaje de las 18:00 a las 22:00 horas, según informó el Centro Carter.

Servicio de homenaje el martes

Está previsto que este martes se celebre un servicio privado de homenaje en la Iglesia Metodista Unida Glenn Memorial del campus de la Universidad Emory, con invitados entre los que se encuentran el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden. También se espera que asistan la vicepresidenta Kamala Harris y el segundo caballero.

El miércoles por la mañana se celebrará un funeral privado para la familia y los amigos invitados en la querida iglesia baptista Maranatha de Plains.

"La profunda compasión de Rosalynn Carter por la gente de todo el mundo y su incansable fuerza en su favor conmovieron vidas en todo el mundo. Hemos tenido noticias de miles de personas desde su fallecimiento", dijo su familia en un comunicado la semana pasada. "Gracias a todos por acompañarnos en la celebración del tesoro que fue, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad".

El Centro Carter dijo que, en lugar de flores, se pueden hacer donaciones al Programa de Salud Mental del Centro Carter o al Instituto Rosalynn Carter para Cuidadores. Además, la gente puede compartir sus recuerdos de la ex primera dama en un sitio web creado en su honor.

-- Jaide Timm-García y Eva McKend de CNN contribuyeron con este reportaje.