Verónica Abad, vicepresidenta de Ecuador acepta designación del presidente para viajar a Tel Aviv como embajadora por la paz

Vicepresidenta de Ecuador acepta designación para ir a Tel Aviv 1:31

(CNN Español) -- La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, aceptó la designación del presidente Daniel Noboa para ser colaboradora de la paz y viajar a Tel Aviv, pero pidió al presidente sentarse a conversar con ella pues acusó una campaña en su contra.

El pronunciamiento de la vicepresidenta este martes surgió luego de que el mandatario anunció el 24 de noviembre -un día después de asumir el cargo- que la única misión de Abad en esta administración sería fungir como embajadora por la paz en el conflicto entre Israel y Hamas por lo que debería trasladarse a la embajada de Ecuador en Tel Aviv, Israel.

Abad alertó que ni siquiera Estados Unidos, en todos sus esfuerzos, ha logrado zanjar esta crisis que ahora vive Israel.

Si bien la Constitución de Ecuador establece que el presidente de la República asignará las funciones que crea conveniente a su vicepresidente, sería la primera vez en la historia moderna que un presidente tenga a su vicepresidenta gobernando fuera de la sede de gobierno que está en la capital del país.

Al dirigirse a la prensa, Abad acusó además que el equipo de comunicación del presidente le ha pedido anteriormente que no hable delante de los ciudadanos y dijo que las especulaciones de que rechazó ir al almuerzo de posesión y a la foto oficial no son ciertas.

"Me hubiese encantado ser parte de tales eventos pero no fui invitada ni mi equipo de trabajo, por lo cual no es que llevo una agenda distinta o diferente, hago lo que Ecuador necesita que se haga".