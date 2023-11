Anuncian plan de gobierno para eliminar plomo de las tuberías de agua 1:30

(CNN) -- La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por su sigla en inglés) propuso una norma que obligaría a los sistemas de abastecimiento de agua de todo el país a sustituir millones de tuberías de plomo en un plazo de 10 años.

Esta medida aceleraría el avance hacia el objetivo de la administración de Joe Biden de eliminar el 100% de las tuberías de plomo; la exposición a este elemento químico está relacionada con importantes problemas de salud y desarrollo, especialmente en los niños.

Según la propuesta de la EPA, las tuberías deben sustituirse en un plazo de 10 años, independientemente de los niveles de plomo en las muestras de agua del grifo u otras muestras de agua potable. Según la propuesta, podría concederse un plazo adicional "en circunstancias limitadas" a algunos sistemas que necesiten una sustitución completa del sistema.

La Ley de Agua Potable Segura autoriza a la EPA a establecer reglamentos para los sistemas públicos de agua, y la Regla de Plomo y Cobre se estableció en 1991 para reducir la exposición al plomo en el agua potable. Fue revisada en 2021, generalmente con requisitos más detallados y estrictos.

La nueva propuesta reforzaría las formas en que la norma aborda el plomo en el agua potable, mejorando la manera en que los sistemas de agua se someten a pruebas para determinar los niveles y reduciendo el nivel de acción de la sustancia, o el umbral que requiere actividades de cumplimiento adicionales. Los sistemas de abastecimiento de agua también tendrían que mostrar un progreso constante en la sustitución de las tuberías de plomo, con un mínimo del 10% de las tuberías de plomo sustituidas cada año, con algunas excepciones mínimas.

publicidad

La EPA puede hacer cumplir la normativa de la Ley de Agua Potable Segura con sanciones civiles o multas."No podemos sobrevivir sin agua. Sin embargo, en millones de hogares, en millones de niños, el agua ha sido suministrada por una cañería envenenada", declaró la Dra. Mona Hanna-Attisha, pediatra y defensora del agua limpia, durante una sesión informativa organizada por la EPA.

Los expertos coinciden en que ningún nivel de exposición al plomo es seguro. Una exposición excesiva puede aumentar el riesgo de cáncer, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales y otros problemas de salud en los adultos. Es especialmente perjudicial para los niños; incluso niveles bajos de plomo pueden afectar negativamente su crecimiento y desarrollo, y la exposición en la infancia puede provocar daños a largo plazo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC).

"No podemos ver el plomo en el agua, no podemos saborearlo, no podemos olerlo. Pero ha mermado de forma silenciosa e inocua la promesa de generaciones de nuestros hijos", afirmó Hanna-Attisha, quien trabajó en Flint (Michigan) durante la crisis del agua de la ciudad. "Esta norma propuesta, estas mejoras, garantizan que en un futuro no muy lejano, nunca habrá otra ciudad y otro niño envenenados por sus tuberías".

Las nuevas tuberías de plomo están prohibidas en Estados Unidos desde 1980, pero todavía hay 9,2 millones de conducciones de plomo en el país, según estimaciones de la EPA. Los dos estados con mayor proporción de tuberías que deben sustituirse son Illinois y Rhode Island, donde hay que cambiar una cuarta parte o más de las tuberías. Se calcula que en Nueva Jersey hay que sustituir el 14% de las tuberías y en Michigan, el 11%. Según la EPA, la media nacional se sitúa en torno al 8%.

Un análisis realizado en 2021 por una organización medioambiental sin fines de lucro reveló que más de la mitad de la población bebía de sistemas de abastecimiento de agua en los que se habían detectado niveles de plomo superiores a los recomendados por la Academia Americana de Pediatría.

"Se trata de un problema de salud pública que, por desgracia, se ha extendido durante generaciones y que ha afectado de forma desproporcionada a las comunidades minoritarias y de bajos ingresos", declaró en la reunión el administrador de la EPA, Michael Regan. "Todo el mundo en este país debería poder abrir el grifo para tomar un vaso de agua y saber que es segura para beber".

Se calcula que el cumplimiento de la norma propuesta costará miles de millones de dólares, pero un análisis de costos y beneficios presentado con la iniciativa sugiere que los beneficios serían entre cuatro y diez veces mayores. Y los beneficios se centran en gran medida en la prevención de la salud pública, dijo Regan: Protección contra la pérdida de coeficiente intelectual entre los niños, muertes y enfermedades evitables y más. "Estos beneficios no tienen precio", afirmó.

La administración de Biden ha dedicado US$ 15.000 millones a la eliminación de las tuberías de plomo a través de la Ley Bipartidista de Infraestructuras, y hay US$ 11.700 millones adicionales en financiación general disponibles a través del Fondo Estatal de Renovación del Agua Potable que pueden utilizarse para este tipo de proyectos.

"El envenenamiento por plomo se puede prevenir", declaró en la reunión Brenda Mallory, presidenta del Consejo de Calidad Medioambiental de la Casa Blanca. "Se trata de un problema que podemos resolver, y lo haremos para evitar que más niños y familias se enfrenten a él". La EPA recogerá comentarios públicos sobre la norma propuesta durante 60 días y celebrará una audiencia pública a mediados de enero.