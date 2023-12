Guerra entre Israel y Hamas en vivo: ataques en Gaza, muertes, noticias y más

Es sábado por la mañana en Gaza. Así están las cosas

Israel reanudó el viernes su campaña militar destinada a acabar con Hamas después de que, según dijo, el grupo rompiera el esquema de la tregua de siete días al disparar cohetes hacia territorio israelí. Las Fuerzas de Defensa de Israel también ampliaron sus operaciones a la parte sur del enclave, lo que dio lugar a llamamientos de líderes mundiales para que se proteja a los civiles.

Decenas de palestinos murieron en ataques israelíes el viernes, según el Ministerio de Sanidad dirigido por Hamas. Israel sostiene que Hamas se está incrustando en infraestructuras civiles, como hospitales y parques infantiles, que utiliza con fines militares, lo que las convierte en objetivos legítimos.

El viernes por la noche, los negociadores seguían intentando reavivar la tregua. Hamas ha dicho que no tiene más mujeres y niños que liberar, pero Israel no se lo cree, según fuentes conocedoras de las conversaciones.

Esto es lo que debes saber:

Qué pasó con la tregua: Hamas afirmó el jueves que estaba teniendo problemas para localizar a 10 mujeres y niños rehenes —una condición que Israel insistió en que debía cumplirse— para prorrogar la tregua. Hamas acusó a Israel de "rechazar todas las ofertas" para prorrogar el acuerdo. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó esa afirmación. Según el acuerdo anterior, Hamas tenía que liberar a 10 mujeres y niños rehenes por cada día de tregua, y se liberaría a tres palestinos de cárceles israelíes por cada rehén.

Situación de las negociaciones: las partes negociadoras —Israel y Hamás, en consulta con Qatar, Estados Unidos y Egipto— siguen discutiendo la liberación del resto de las mujeres rehenes, según una fuente. Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon que hay un total de 136 rehenes todavía en Gaza, 17 de los cuales se cree que son mujeres y niños. Existe el entendimiento de que una lista de cautivos de Hamas considerada aceptable por Israel haría que volviera la tregua, según tres fuentes familiarizadas con las conversaciones. Una vez liberado el último grupo de mujeres, los parámetros de las negociaciones pasarían a otros rehenes: hombres civiles, así como reservistas militares, dijeron dos fuentes.

Se amplían las operaciones israelíes: el ejército israelí afirmó que "atacó objetivos terroristas" en Gaza, incluidas las zonas del sur del enclave, donde anteriormente había dicho a los civiles que se refugiaran. Más de 200 objetivos han sido atacados desde las 7 a.m. hora local (medianoche de Miami), dijeron las FDI.

Advertencias de evacuación: las Fuerzas de Defensa de Israel han presentado un nuevo mapa interactivo que muestra Gaza dividida en distritos numerados y "zonas de evacuación" con el fin de reducir el número de víctimas cuando se llevan a cabo ataques en zonas civiles. A primera hora del viernes, las IDF lanzaron panfletos en zonas del sur de Gaza que incluían un código QR que conecta con el mapa. Sin embargo, la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones de Gaza ha sufrido graves daños durante las semanas de bombardeos, lo que ha dejado a muchos residentes sin acceso fiable a Internet y a la electricidad.

Repercusiones de los ataques israelíes: el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamas, declaró que desde que Israel reanudó las operaciones militares han muerto 178 personas y cientos más han resultado heridas, según un portavoz. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, se negó a decir si Estados Unidos había visto más ataques deliberados por parte de Israel desde que se reanudaron los combates. Tampoco quiso pronunciarse sobre el número de muertos indicado por el ministerio.

Reacción mundial: en las horas previas al estallido de los últimos combates, Estados Unidos intensificó su presión sobre Israel para que protegiera a los civiles palestinos. El secretario de Estado Antony Blinken, que subió a su avión para abandonar Israel momentos después de que las IDF anunciaran la reanudación de los combates, declaró que ya había visto a Israel "tomar medidas inmediatamente hoy" para proteger a los civiles. Jordania condenó la "reanudación de la agresión israelí contra Gaza" y pidió un alto el fuego inmediato.

Detenidos palestinos: más de 260 palestinos fueron detenidos por las fuerzas israelíes en la Ribera Occidental durante el periodo de la tregua ahora expirada, según la Sociedad Palestina de Prisioneros. El grupo ha revisado el número de detenciones varias veces esta semana. Las FDI han reconocido públicamente al menos 100 detenciones durante la tregua a través de comunicados de prensa.

Lo que Israel sabía sobre el atentado del 7 de octubre: funcionarios israelíes obtuvieron un documento que describía el plan de batalla de Hamas más de un año antes de que el grupo llevara a cabo el asalto, informó el jueves The New York Times, citando documentos, correos electrónicos y entrevistas. El documento, de unas 40 páginas, no indicaba la fecha, pero describía "punto por punto" el tipo de incursión mortal que Hamas llevaría a cabo. Funcionarios militares y de inteligencia israelíes desestimaron el plan, al considerar que sería demasiado difícil de ejecutar para Hamas, según el Times.