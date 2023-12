¿Qué líderes internacionales asistirán a la asunción de Javier Milei en Argentina?

(CNN Español) -- Argentina se prepara para la ceremonia de toma de posesión del 10 de diciembre, en la que Javier Milei recibirá el mando de parte del actual presidente, Alberto Fernández.

A lo largo de la campaña electoral, el líder de La Libertad Avanza hizo polémicas declaraciones sobre algunos líderes del mundo, incluido Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de "comunista". En más de una oportunidad, Milei también habló de las alianzas internacionales de su eventual Gobierno limitándolas a Estados Unidos y a Israel.

Ahora y en el marco de su asunción, todavía hay algunos nombres que son una incógnita en la lista de los líderes globales que participarán en la ceremonia inaugural de su Gobierno.

Luis Lacalle Pou, Uruguay

El presidente de Uruguay es uno de los mandatarios que confirmó su presencia este domingo. Lacalle Pou viajará este sábado a Buenos Aires, según dijo a CNN el encargado de prensa de la Presidencia.

Gabriel Boric, Chile

Su presencia en la ceremonia de traspaso de mando fue confirmada el miércoles pasado por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. "Esa decisión está tomada, el presidente representa al Estado de Chile y, como se ha hecho siempre, va a asistir", dijo Vallejo en conversación con los medios.

"Es un estándar que el presidente tiene para todos los casos: construir y fortalecer las relaciones diplomáticas de Estado con todos los países independientemente de si somos afines o no a un gobierno particular", expresó Vallejo.

Santiago Peña, Paraguay

Peña será uno de los mandatarios presentes en la ceremonia, según confirmó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, en una entrevista con un medio local. "El presidente Peña aceptó la invitación del presidente Javier Milei de asistir a la ceremonia de transmisión de mando el próximo 10 de diciembre en Buenos Aires".

Daniel Noboa, Ecuador

El recientemente electo Daniel Noboa también asistirá a la ceremonia de este domingo, según confirmó a CNN la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (SECOM).

Viktor Orbán, Hungría

Orbán fue uno de los que confirmó su presencia el domingo 10 a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que escribió: "Recientemente tuve una conversación telefónica con Javier Milei para felicitarlo por su impresionante victoria en la elección presidencial argentina. ¡Espero comenzar a trabajar con un verdadero patriota! Nos vemos en la inauguración en Buenos Aires".

