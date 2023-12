Trump elude contestar cuando le preguntan si planea abusar del poder si es reelegido

Trump, acusado de usar retórica de líderes autoritarios 4:54

(CNN) -- El expresidente Donald Trump ha dicho repetidamente a sus seguidores que les servirá como “retribución” si es elegido nuevamente en 2024.

Pero en un foro de Fox News moderado por Sean Hannity este martes por la noche, Trump eludió una pregunta sobre si abusará del poder o buscará represalias contra enemigos políticos.

“¿Tiene de alguna manera algún plan, si es reelegido presidente, para abusar del poder, violar la ley o utilizar al gobierno para perseguir a la gente?", le preguntó Hannity a Trump.

Trump no respondió directamente a la pregunta y, en cambio, señaló sus propias cuatro acusaciones y desestimó los 91 cargos penales que enfrenta como “cargos inventados”.

Más tarde, Hannity volvió a presionar a Trump y le preguntó: “Bajo ninguna circunstancia, ¿le promete a Estados Unidos esta noche que nunca abusará del poder como represalia contra nadie?”.

"Excepto el primer día. Quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar, perforar”, respondió Trump.

"Voy a ser, ya sabes... 'No vas a ser un dictador, ¿verdad?'. Le dije: 'No, no, excepto el primer día'. Estamos cerrando la frontera y estamos perforando, perforando, perforando”. Después de eso ya no seré un dictador”, dijo Trump.

Los comentarios del expresidente se produjeron días después de que la exrepresentante de Wyoming Liz Cheney dijera que el país estaría “caminando sonámbula hacia una dictadura” si Trump gana el próximo año. Cheney es una republicana que perdió su escaño ante un rival que en las primarias del año fue respaldado por Trump luego de que ella fuera parte de la comisión de la Cámara de Representantes que investigó la insurrección del 6 de enero de 2021. Cheney ha criticado abiertamente a Trump.

Hannity respondió que la respuesta de Trump parecía centrada en políticas, en lugar de abordar si buscaría represalias políticas contra sus enemigos.

“A menudo digo Al Capone fue uno de los más grandes de todos los tiempos, si te gustan los criminales”, dijo. “Y lo acusaron una vez. (A mi) Me acusaron cuatro veces”.

A pesar de la respuesta de Trump este martes por la noche, su campaña y sus aliados conspiraron durante mucho tiempo para ejercer el poder ejecutivo de maneras sin precedentes si es elegido nuevamente.

El plan de Trump incluye ejercer un mayor control de la Casa Blanca sobre el Departamento de Justicia, una institución que el expresidente dijo que utilizaría para vengarse de sus críticos, incluidos sus antiguos aliados.

"Nombraré un verdadero fiscal especial para perseguir al presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos de América, Joe Biden, y a toda la familia criminal Biden”, dijo el expresidente en junio después de su procesamiento en Florida. "Destruiré totalmente el Estado Profundo".

Durante una entrevista reciente con Univisión, Trump dio un paso más.

"Si soy presidente y veo a alguien a quien le está yendo bien y me está golpeando muy mal, le digo que baje y lo acuse”, dijo.

En videos y discursos, expuso sus planes para destripar el actual sistema de justicia despidiendo a “fiscales marxistas radicales que están destruyendo Estados Unidos”.

Esto hace parte de un esfuerzo más amplio que eliminaría las restricciones legales y las protecciones tradicionales contra la interferencia política y daría a la Casa Blanca más autoridad para instalar aliados ideológicos en todo el gobierno federal.

Parte de los planes de Trump reclasificaría a decenas de miles de trabajadores de la función pública (que normalmente permanecen en sus puestos cuando los presidentes y sus administraciones cambian) como empleados a voluntad, una medida que haría mucho más fácil despedirlos.

Trump dijo en un video de marzo que al hacerlo firmaría una orden ejecutiva que, según dijo, le permitiría “eliminar a los burócratas deshonestos”. Prometió “ejercer ese poder de manera muy agresiva”.

Si Trump es elegido el próximo año y sigue el plan que su campaña y sus aliados están desarrollando ahora, los expertos legales dicen que conduciría a años de batallas legales y enfrentamientos políticos con el Congreso sobre los límites de la autoridad presidencial.

Mientras tanto, Biden dijo que la amenaza que representa otra presidencia de Trump es fundamental para justificar su búsqueda de un segundo mandato.

Biden dijo a los donantes demócratas este martes que no estaba seguro de buscar otro mandato si Trump no se postulaba para la Casa Blanca, una evaluación notablemente sincera de su lógica de reelección mientras entra en una probable revancha con su rival de 2020.

"Si Trump no se postulara, no estoy seguro de que yo lo haría”, dijo, añadiendo que los demócratas “no pueden dejarlo ganar”.

Aquí hay otros aspectos destacados del foro de Trump:

Trump predice que Biden saldrá bajo fianza en las elecciones de 2024

Trump también dijo que cree que Biden, que a sus 81 años es cuatro años mayor que Trump, no seguirá siendo el candidato demócrata en noviembre de 2024 para cuando lleguen las elecciones de 2024.

"Personalmente no creo que lo logre. Creo que está en mal estado físico", dijo Trump sobre Biden.

Un nombre que mencionó: el gobernador de California, Gavin Newsom, con quien dijo que tuvo una buena relación en el pasado.

"Es astuto, pero no tiene hechos", dijo Trump sobre Newsom.

El expresidente dejó en claro que había visto el debate de Newsom y DeSantis la semana pasada en el programa de Hannity.

"Considerando que no tenía los hechos, pensé que lo hizo bien", dijo Trump sobre Newsom. "Ciertamente sería un candidato".

También señaló la realidad política de pasar por alto a la vicepresidenta Kamala Harris, diciendo que los demócratas enojarían a los votantes negros al hacerlo.

Trump ataca a DeSantis en materia de Seguridad Social

Trump arremetió contra Ron DeSantis, uno de sus principales rivales republicanos en 2024, diciendo que el gobernador de Florida quiere “jugar con su Seguridad Social”.

Se refería a los votos de DeSantis como congresista para resoluciones presupuestarias no vinculantes que habrían elevado la edad de jubilación a 70 años.

Los comentarios de Trump se produjeron después de que Hannity preguntara sobre la deuda nacional. Trump, que hace años apoyó algunas de las mismas políticas por las que ahora critica a sus rivales, dijo que Estados Unidos puede eliminar la inminente escasez de prestaciones sociales ampliando la producción nacional de petróleo y gas.

"Tenemos dinero para sentar las bases, mucho más que cualquier cosa que podamos hacer perjudicando a las personas mayores con su Seguridad Social", dijo Trump.

-- Kate Sullivan de CNN contribuyó a este informe.