(CNN) -- El explosivo cuarto debate presidencial republicano de este miércoles por la noche dejó claro por qué el expresidente Donald Trump se ha saltado hasta ahora el circuito de debates primarios de 2024.

Los cuatro contendientes en el escenario (la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el empresario Vivek Ramaswamy, pasaron la mayor parte del debate de dos horas golpeándose entre sí.

En medio del campo de debate más pequeño hasta el momento y enfrentando una presión creciente con las asambleas electorales de Iowa a menos de seis semanas, los candidatos pudieron mostrar sus creencias políticas y explorar diferencias importantes. También hubo una serie de fotografías personales memorables.

Ramaswamy se refirió a Haley como “lápiz labial de Dick Cheney”. Christie se burló de la “boca sabelotodo” de Ramaswamy. DeSantis dijo que Haley “se hunde cada vez que la izquierda la persigue”.

“Me encanta la atención, muchachos. Gracias por eso”, respondió Haley.

Lo que dejó en claro su enfrentamiento en Alabama, presentado por NewsNation, es que todos los candidatos en el escenario creen que primero deben ser vistos como la única alternativa del Partido Republicano al expresidente antes de presentar un caso más específico contra él.

Sin embargo, también subrayó por qué Trump no ha pagado un precio en las encuestas por saltarse los debates. Hubo ataques contra el expresidente: Christie, cuya campaña se basa en un mensaje anti-Trump, presentó argumentos sostenidos contra su regreso al poder, mientras que Haley criticó su enfoque hacia China y DeSantis dijo que Trump no había cumplido su promesa de " drenar el pantano” y hacer que México pague por un muro fronterizo. Pero esos momentos fueron excepciones en un debate dominado por enfrentamientos entre los candidatos que realmente estaban presentes.

Aquí hay cinco conclusiones del cuarto debate de las primarias republicanas.

DeSantis y Ramaswamy versus Haley

¿Es esta la señal más clara del ascenso de Haley en la carrera? Sus oponentes la convirtieron en el centro de atención durante gran parte de la primera hora del debate.

DeSantis esperó 30 segundos después de su primera respuesta antes de apuntar a Haley, empujándola a una disputa sobre qué baños deberían poder usar las personas transgénero. Y en su primera respuesta, Ramaswamy continuó donde lo dejó en el tercer debate, apuntando a Haley por su tiempo en la junta directiva de Boeing, una empresa que tiene una importante instalación de fabricación en el estado que una vez gobernó.

En varios puntos, DeSantis y Ramaswamy se unieron para acumular críticas, centrándose en el apoyo que ha recibido últimamente de algunos donantes como el cofundador de LinkedIn, Reid Hoffman, un donante demócrata que envió US$ 250.000 a un súper PAC que la apoya y el interés que despiertan personas como el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink.

Más adelante en el debate, Ramaswamy levantó su libreta en la que había escrito “Nikki = Corrupta”.

Haley, quien también recibió recientemente el respaldo del grupo conservador Americans for Prosperity, dijo que agradecía la ayuda de donde viniera, pero no dejaría que dictara sus políticas. Y dijo que sus competidores también aceptarían el dinero si se lo ofrecieran. La operación política de DeSantis había presionado para obtener el apoyo de American for Prosperity y ha visto un éxodo de donantes corporativos adinerados que lo respaldaron en el pasado.

“Simplemente están celosos”, dijo Haley. "Desearían que los estuvieran apoyando".

Para DeSantis, el enfoque en Haley fue particularmente notable porque antes de debates pasados, su campaña sugirió que su posición en las encuestas (entre los candidatos que no son Trump) lo convertiría en un pararrayos para los ataques. Sin embargo, se propuso atacar a Haley desde el principio y con frecuencia mientras intenta defenderse de la creciente amenaza de su campaña en los primeros estados como Iowa.

DeSantis intervino después de su respuesta sobre China para mejorar su historial de trabajo con empresas chinas como gobernadora de Carolina del Sur. Haley respondió que DeSantis ha hecho lo mismo en su estado.

“Tengo un historial de defenderme y hacer lo correcto”, dijo DeSantis.

A lo que Haley respondió: “Tienes antecedentes de mentir”.

Christie fue la excepción en el escenario, saliendo en defensa de Haley mientras Ramaswamy lanzaba insultos dirigidos a sus habilidades en política exterior.

“No estamos de acuerdo en algunas cuestiones y no estamos de acuerdo en quién debería ser presidente de Estados Unidos, pero no estamos en desacuerdo en esto: ésta es una mujer inteligente y exitosa”, dijo Christie.

Haley se volvió hacia él y articuló: "Gracias".

Christie recupera su ritmo

Durante meses, Christie ha luchado por recrear la magia de la temporada de debates primarios presidenciales de 2016, cuando criticó al senador de Florida Marco Rubio por repetir una frase del debate. Aunque Christie no llegó muy lejos en esa primaria, Rubio luchó por superar la percepción de que era un robot.

En Tuscaloosa, el exgobernador de Nueva Jersey aprovechó parte de esa energía, retratando a sus oponentes como inmaduros, molestos y no preparados para el puesto. Puede que no le ayude a ganar la nominación, pero tampoco se lo está poniendo más fácil al resto de los candidatos, en particular a DeSantis y Ramaswamy.

Christie intentó presentar a DeSantis como alguien que no estaba dispuesto a responder preguntas básicas. Cuando se le preguntó a DeSantis si, como presidente, enviaría tropas estadounidenses a Gaza para rescatar a los rehenes estadounidenses retenidos por Hamas, Christie intervino.

“Cuando seas presidente de Estados Unidos, no tendrás opción de responder o no esa pregunta”, dijo.

Más adelante en el debate, se le preguntó a DeSantis si pensaba que Trump era apto para el cargo. Él respondió diciendo que “el Padre Tiempo está invicto”. Christie volvió a atacar.

“O tienes miedo o no estás escuchando. Es una pregunta sencilla de responder”, dijo Christie. “Soy un tipo sencillo. Escucho la pregunta y la respondo”.

Con Ramaswamy, Christie siguió su tendencia a dar marcha atrás en los comentarios. Durante un tira y afloja en el que Christie criticó la propuesta del empresario de Ohio para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, el exgobernador de Nueva Jersey acusó a Ramaswamy de negar lo que había dicho durante la campaña electoral cuando estaba en el escenario del debate, y de ser irritante.

“Este es el cuarto debate en el que votarían por ti, en los primeros 20 minutos, como el fanfarrón más detestable de Estados Unidos”, dijo Christie.

Pero muchas cosas han cambiado desde el ciclo electoral de 2016, incluida la lealtad de Christie a Trump. Guardó algunas de sus críticas más solemnes para sus tres oponentes, quienes, según dijo, tenían miedo de “ofender” al expresidente.

“Hay que estar dispuesto a ofender con la verdad”, dijo.

"El que no debería ser nombrado"

Después de ver a sus tres rivales pelear durante los primeros 17 minutos del debate, Christie intentó replantear el debate con un recordatorio: Trump los está superando ampliamente a todos ellos en las encuestas.

“Tengo a estos tres tipos que parecen competir con Voldemort: 'El que no debería ser nombrado'”, dijo el exgobernador de Nueva Jersey, refiriéndose al villano de la serie de Harry Potter cuyo nombre los personajes evitaban decir. "No quieren hablar de eso".

Christie sugirió que otros candidatos están evitando enfrentarse directamente a Trump porque no quieren limitar sus propias posibilidades de convertirse en su candidato a vicepresidente, o sus perspectivas presidenciales para 2028.

“Cuando vas y dices la verdad sobre alguien que es un dictador, un matón, que ha disparado contra todo el mundo (ya sea que le hayan brindado un gran servicio o no a lo largo del tiempo) y que se atreve a estar en desacuerdo con él, entonces entiendo por qué estos tres son tímidos a la hora de decir algo al respecto”, dijo Christie. “Tal vez sea porque tienen aspiraciones de futuro; tal vez esas aspiraciones futuras sean ahora o tal vez dentro de cuatro años. Pero el quid de la cuestión es que es necesario decir la verdad”.

Quizás lo más revelador sobre el estado de las elecciones primarias del Partido Republicano fue la reacción a los comentarios de Christie.

Las preguntas formuladas a sus rivales en los momentos iniciales del debate habían provocado intercambios feroces, y a veces personales, de ida y vuelta. Los comentarios de Christie, sin embargo, fueron recibidos con silencio por sus rivales.

Más adelante en el debate, otros ofrecieron críticas limitadas a Trump. Haley argumentó que el expresidente no había sido lo suficientemente duro contra China. DeSantis dijo que Trump no había cumplido su promesa de campaña de 2016 de hacer que México pagara por un muro en la frontera sur de Estados Unidos.

Pero solo Christie presentó un caso sostenido contra el expresidente, tema al que volvió en su discurso final, cuando dijo que a Trump no se le permitiría votar en las elecciones de 2024 porque “antes de esa fecha será condenado por delitos graves”.

Cuando sus comentarios fueron recibidos con abucheos, Christie dijo: “Pueden abuchear todo lo que quieran y seguir negando la realidad. Pero si negamos la realidad como partido, tendremos cuatro años más de Joe Biden”.

Las guerras culturales llegan

La “guerra contra el despertar” de DeSantis pasó a un segundo plano durante los primeros tres debates del Partido Republicano, que se centraron más en la política exterior, la elegibilidad, la política fronteriza de Estados Unidos y la economía.

Esta vez, sin embargo, utilizó dos cuestiones de la guerra cultural interna (ambiental, social y de gobierno corporativo, o ESG, inversión y derechos de las personas transgénero) para ayudar en sus esfuerzos por presentar a Haley como una moderada.

En su primera respuesta, DeSantis pasó de una pregunta sobre su campaña a criticar a Haley por la atención que afirma el género de los menores transgénero.

“Hice un proyecto de ley en Florida para detener la mutilación de género de menores”, dijo DeSantis. “Ella se opone a ese proyecto de ley. Ella piensa que está bien y que la ley no debería involucrarse en eso”.

Sus comentarios reflejaron los puntos expuestos en un video que Never Back Down, el súper PAC que respalda a DeSantis, publicó antes del debate. El anuncio acusaba a Haley de no estar dispuesta a “luchar contra la agenda de la izquierda”.

Haley dijo que “la ley debería mantenerse al margen” durante una entrevista en junio con CBS News. Pero añadió que los padres deberían tomar la iniciativa y no respaldó la transición de género de los jóvenes.

“Este es un trabajo que deben manejar los padres, y luego, cuando el niño cumpla 18 años, si quieren hacer un cambio más permanente, pueden hacerlo”, dijo.

DeSantis más tarde se unió a Ramaswamy para vincular el apoyo de Haley por parte de donantes ricos al movimiento de inversión ESG el miércoles por la noche.

“Quieren utilizar el poder económico para imponer una agenda de izquierda en este país”, dijo.

Ramaswamy descarga una serie de teorías de conspiración

En lo que podría ser su última aparición en el escenario de un debate presidencial republicano, Ramaswamy dio la voz más clara hasta el momento al ala conspirativa extrema del Partido Republicano.

Descargó una serie de teorías de conspiración falsas y provocativas, pregonándose a sí mismo como el único candidato en la carrera dispuesto a aceptarlas.

Entre esas teorías: Ramaswamy calificó el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos por parte de partidarios de Trump como “un trabajo interno”. Dijo que las elecciones de 2020 fueron “robadas por las grandes tecnologías”. Dijo que el gobierno “nos mintió durante 20 años” sobre la participación de Arabia Saudita en los ataques del 11 de septiembre.

Y dijo que la teoría del “gran reemplazo” –una teoría de la conspiración racista que sugiere que se están trayendo personas no blancas a los países occidentales para reemplazar a los votantes blancos y lograr una agenda política– “no es una gran teoría de la conspiración de derecha, sino una declaración básica de la plataforma del Partido Demócrata”.

Además aseguró que la mayor amenaza para Estados Unidos es “el Estado profundo que al menos Donald Trump intentó enfrentar”.

Ramaswamy utilizó más tarde su declaración final para afirmar que la “agenda del cambio climático es un engaño”.

“Si pensabas que el covid era malo, lo que viene con esta agenda climática es mucho peor. No deberíamos arrodillarnos ante esta nueva religión”, afirmó. "Eso es lo que es. Es un sustituto de una religión moderna. Nos estamos flagelando y perdiendo nuestra forma de vida moderna al inclinarnos ante este nuevo dios del clima, y eso terminará bajo mi mandato”.