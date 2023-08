(CNN) -- CNN pidió a sus colaboradores políticos que opinaran sobre el primer debate presidencial republicano de la temporada 2024. Las opiniones expresadas en estos comentarios son exclusivamente suyas.

SE Cupp: Nikki Haley prometió un cambio generacional y lo cumplió

El 14 de febrero, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley anunció su candidatura a la presidencia con un tuit que decía: "es hora de una nueva generación". Para muchos conservadores, especialmente los que buscamos dejar atrás al expresidente Donald Trump y al trumpismo, era intrigante. Pero quedaba por ver cómo se vería y sonaría eso en realidad: ¿qué aportaría la aspirante de 51 años a la carrera que fuera generacionalmente nuevo?Este miércoles por la noche, en más de una cuestión, Haley rompió con la vieja guardia de forma significativa. En cuanto al aborto, un tema muy importante para los votantes de la generación millennial y la generación Z, defendió su postura personal en contra del aborto, pero también admitió lo que muchos republicanos no admiten: que simplemente no existen las matemáticas para prohibir el procedimiento a nivel federal.

Hizo un llamamiento a algo que se ha convertido en una mala palabra en el nuevo Partido Republicano de Trump, el consenso, y se preguntó por qué no podíamos ponernos de acuerdo para prohibir los abortos tardíos, garantizar la disponibilidad de anticonceptivos y abstenernos de encarcelar o matar a las mujeres que abortan. Sus llamamientos a humanizar la cuestión estaban muy lejos de las políticas más punitivas, regresivas y draconianas que otros republicanos de todo el país están impulsando.

En cuanto al clima, otra cuestión importante para las generaciones más jóvenes, también encontró un término medio. Estuvo de acuerdo en que el cambio climático es real, mientras que Trump lo ha llamado un engaño. Insistió en que le preocupan el aire y el agua limpios. Pero también tachó algunas de las políticas climáticas del presidente Joe Biden de contraproducentes para EE.UU. y benéficas para China.

Además, tuvo unas magníficas réplicas contra el exageradamente enfadado gobernador de Florida Ron DeSantis y el exageradamente molesto Vivek Ramaswamy, demostrando que puede que sea mayor que ambos, pero que también tiene más experiencia. Puede que sea más joven que Biden y Trump, pero también es dura. Con todo, los intentos de Haley de mantenerse por encima de la refriega de insultos infantiles a la vez que se inserta estratégicamente y demuestra que, de hecho, tiene un enfoque más moderno que el resto de su partido, la convierten en la ganadora del primer debate.

SE Cupp es comentarista política de CNN.

David Axelrod: El mayor ganador de la noche no estaba en el escenario

Y el ganador fue... el hombre que no estaba allí.

Durante meses, el expresidente Donald Trump fue objeto de un juego de adivinanzas sobre su asistencia al primer debate presidencial republicano. Fue cortejado asiduamente por el presidente del Partido Republicano. Fue cortejado en una cena con ejecutivos de Fox News en Bedminster. Algunos de sus oponentes se burlaron de él con la esperanza de incitarlo a asistir.

Pero, al final, con una ventaja de casi 40 puntos en las encuestas, Trump sabía que un campo dividido favorecía su dominio. Así que eligió a su propio público y una grabación en solitario con un amable comentarista conservador, Tucker Carlson, apostando a que sus oponentes se pelearían vigorosamente entre ellos. Y así fue.

Vivek Ramaswamy, el locuaz y alegremente audaz empresario tecnológico de 38 años que se ha presentado como populista antisistema y guerrero cultural a imagen de Trump, se enfrentó al exvicepresidente Mike Pence, al exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y a la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley.

Un Pence inesperadamente combativo discutió con Haley sobre el aborto, mientras que Christie provocó fuertes abucheos del público cuando pidió cuentas a Trump por los presuntos delitos que le han valido al expresidente cuatro acusaciones distintas.

Haley y Pence tuvieron noches fuertes. Pero el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que una vez amenazó el liderazgo de Trump antes de caer a un distante segundo lugar, necesitaba urgentemente un reinicio. Apenas lo consiguió. Aunque DeSantis llegó armado con comentarios enérgicos y bien ensayados sobre el crimen, la frontera y un puñado de otros temas, vaciló incómodamente sobre el papel de Pence el 6 de enero y su posición sobre el aborto, lo que se sumó a una impresión de falta de autenticidad.

Este jueves, Trump se enfrenta a otro punto de inflexión: su entrega en un caso penal estatal en Georgia. Pero nada de lo ocurrido en Milwaukee este miércoles perjudicó la posición de Trump como favorito inaccesible para la nominación de su partido.

David Axelrod, comentarista político sénior de CNN y presentador de "The Axe Files", fue asesor sénior del expresidente Barack Obama y estratega jefe de las campañas presidenciales de Obama en 2008 y 2012.

Karen Finney: Ron DeSantis se desploma

Después de semanas de preparativos e informes de una seria preparación para el debate con un importante entrenador de debate republicano, se suponía que esta sería la noche en la que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, comenzaría a dar la vuelta a su tambaleante campaña. En lugar de ello, DeSantis ofreció una actuación plana en el debate, carente de momentos destacados, demostrando por qué es la mejor alternativa al expresidente Donald Trump.

Una y otra vez DeSantis se mostró rebuscado. Constantemente optó por hacer caso omiso de la pregunta que se le hizo y pivotó en su lugar a las respuestas demasiado ensayadas de la preparación del debate que carecían de pasión o compasión y solo pretendían marcar las casillas de los partidarios de Trump. Al adherirse a esas respuestas bien ensayadas, DeSantis demostró una falta de agilidad política, perdiendo oportunidades de conectar con el público.

Por ejemplo, en lugar de ofrecer una respuesta seria a un republicano de la generación Z que expresaba temores generacionales sobre el cambio climático, DeSantis optó por atacar el viaje del presidente Joe Biden a Hawai.

DeSantis también continuó su intento fallido de presentarse como el "guerrero MAGA" para una nueva generación con una retórica de tipo duro y falsos ataques al financiero y donante político George Soros, repitiendo la falsa afirmación de que había eliminado la teoría crítica de la raza de las escuelas de educación básica en Florida (la teoría crítica de la raza nunca se enseñó en las escuelas de nivel básico de Florida, según los educadores estatales) y, como muestra la propia comprobación de hechos de CNN, a través de exageraciones significativas sobre su historial durante el covid-19.

Una y otra vez, DeSantis fue eclipsado y opacado por políticos en el escenario con más carisma y habilidades de debate más fuertes, varios de los cuales ofrecieron momentos memorables, como el comentario "Chat GPT" del exgobernador de Nueva Jersey, Christie.

DeSantis incluso falló en la estrategia de debate más básica para un candidato: mostrar una sonrisa genuina. En un momento dado, parecía estar sufriendo dolores físicos mientras intentaba esbozar una sonrisa tensa mientras decía: "No los defraudaré".

Karen Finney es estratega demócrata y comentarista política de CNN.

Patrick T. Brown: La división generacional del Partido Republicano quedó en evidencia

El expresidente Donald Trump puede haber estado ausente del escenario del debate, pero sus familiares notas de "carnicería estadounidense" todavía llegaron al escenario, en voz del empresario Vivek Ramaswamy, de 38 años.

Fue un combatiente entusiasta, a menudo arrebatando el protagonismo hacia sí mismo de una manera que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, parecía incapaz de hacer. Y un intercambio clave con el exvicepresidente Mike Pence, que parecía visiblemente molesto por las líneas de ataque preparadas de Ramaswamy, puso la división entre el Partido Republicano preTrump y posTrump en vívida exhibición.

Ramaswamy pidió una nueva visión para el Partido Republicano, lo que provocó las críticas de Pence: "el pueblo estadounidense es el más creyente, amante de la libertad, idealista y trabajador que el mundo haya conocido jamás, solo necesitamos un gobierno tan bueno como nuestro pueblo".

Ese tipo de serio discurso ha sido utilizado por generaciones de políticos republicanos. Pero Ramaswamy, al igual que Trump, asume claramente, y quizá con razón, que esas palabras suenan huecas a las comunidades que han visto el declive económico, los estragos del consumo de opioides y el aumento de la delincuencia. "No es de día en Estados Unidos", ironizó. "Vivimos en un momento oscuro".

Ramaswamy, que nació 26 años después que Pence y casi cuatro décadas después que Trump, casi con toda seguridad no será el candidato republicano, aunque solo sea por sus posturas idiosincrásicas en política exterior.

Pero su sorprendente éxito hasta el momento, sacando partido de la energía del expresidente y aportando una energía populista desenfrenada a la campaña electoral y al escenario de los debates, sugiere que está tomando el pulso a una base del Partido Republicano que no está satisfecha con políticos que les prometen respuestas fáciles si el Gobierno se quita de en medio.

Patrick T. Brown es miembro del Ethics and Public Policy Center, un grupo de reflexión y defensa conservador con sede en Washington. También ha sido asesor político de la comisión económica conjunta del Congreso.

Sophia A. Nelson: "Sabía que estábamos en problemas cuando el debate empezó con una canción"

Tenía muy pocas expectativas para el debate presidencial republicano del miércoles por la noche. Sin embargo, supe que estábamos en problemas cuando el video introductorio ignoró por completo la insurrección del 6 de enero, como si nunca hubiera ocurrido, y los moderadores formularon la pregunta inicial sobre la relevancia de la canción "Rich Men North of Richmond" del cantante conservador Oliver Anthony.

Sí, el escenario era más diverso de lo que hemos visto en anteriores debates presidenciales del Partido Republicano. Incluía a dos estadounidenses de origen sudasiático y uno negro.

Sin embargo, la clara ganadora fue la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley. Estuvo centrada, articulada y bien informada, y ofreció respuestas muy centristas. Por otro lado, Vivek Ramaswamy fue un caballo de batalla poco serio. Sus respuestas sobre Ucrania, por sí solas, descalifican a un candidato presidencial serio. Por último, el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, se quedó corto. Estuvo lento, poco enérgico y tropezó con sus equivocados ataques al llamado sistema judicial de dos niveles y su farragosa respuesta sobre el aborto.

Haley tuvo una gran frase, citando a la primera ministra británica Margaret Thatcher: "Si quieres que te digan algo, pregúntaselo a un hombre. Si quieres que se haga algo, pregúntaselo a una mujer", cuando se preguntó a los candidatos si creían que el comportamiento humano causaba el cambio climático. Ella dijo que "el cambio climático es real". Dio en el clavo en la cuestión del aborto cuando dijo que todos deberíamos ponernos de acuerdo para no demonizar o criminalizar a las mujeres o a sus médicos. Y, como la única mujer en el escenario que tuvo hijos a término, era creíble.

Pero la diversidad sobre el escenario del Partido Republicano se queda corta en la realidad porque todos los candidatos antes mencionados niegan la existencia del racismo sistémico y todos creen en alimentar a sus bases con la teoría crítica de la raza y el hombre del saco.

En resumidas cuentas: este no es el Partido Republicano de tu abuelo. Quieren guerreros de la cultura enfadados para luchar contra la "cultura woke" y la rabia en un Estados Unidos en declive. Esas frases fueron las que más reacciones suscitaron esta noche, no la "diversidad" de los candidatos que las pronunciaron.

Sophia A. Nelson, exasesora de investigación en el Congreso de Estados Unidos, ha trabajado muchos años como consultora en temas de diversidad e inclusión. Es autora del libro "Black Woman Redefined: Dispelling Myths and Discovering Fulfillment in the Age of Michelle Obama".

Scott Jennings: La pregunta sobre Trump que no podemos ignorar

El debate presidencial republicano del miércoles por la noche trajo algunas sorpresas, y el exvicepresidente Mike Pence y la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, superando las expectativas fueron dos grandes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se estabilizó y tuvo algunos buenos momentos, especialmente al deconstruir la estrategia del "Bidenomics", pero no dominó el escenario.

El empresario Vivek Ramaswamy llenó el hueco de Donald Trump y tiene una presencia escénica pulida, pero después de un comienzo fuerte, su actuación se desvaneció cuando interrumpió e insultó a los otros candidatos. El senador Tim Scott, de Carolina del Sur, estuvo demasiado torpe, aunque hizo algunos comentarios excelentes, entre ellos sobre cuestiones sobre el aborto, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, y el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchison, apenas se dejaron ver por el escenario. Haley reemplazó al exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, como principal rival de Trump en la carrera, lo que resultó sorprendente.

Pence se mostró enérgico en algunos momentos, enzarzándose con Haley y Ramaswamy y negándose a retroceder. Es muy poco probable que desbanque a Trump, pero puede salir del debate con la cabeza en alto. Incluso los demás candidatos elogiaron en gran medida su actuación el 6 de enero.

Haley es una oradora muy pulida. Defendió sin paliativos los puntos de vista republicanos tradicionales sobre política exterior y se negó a dar marcha atrás a pesar de que esos puntos de vista son cada vez más complicados en un partido cada vez más aislacionista. Manejó las interrupciones y la condescendencia de Ramaswamy mejor que nadie en el escenario.

La cuestión es: ¿alguien movió a un solo votante de la columna de Trump a la suya? Lo dudo. Y mientras todas estas personas sigan en la carrera, la fragmentación seguirá protegiendo su condición de favorito. Este jueves, se espera que Trump se entregue a las autoridades competentes en Georgia. Y sospecho que veremos más imágenes en televisión de su caravana que de cualquiera de las puntadas o conflictos que definieron el debate del miércoles.

Scott Jennings, colaborador de CNN y asesor de la campaña republicana, fue asesor especial del presidente George W. Bush y asesor de campaña del senador Mitch McConnell. Es socio de RunSwitch Public Relations en Louisville, Kentucky. Síguelo en Twitter @ScottJenningsKY.

Jill Filipovic: Ramaswamy llamó la atención por todas las razones equivocadas

Vivek Ramaswamy, el empresario millennial de 38 años que se presenta a las elecciones presidenciales, se ha posicionado como una cara joven y fresca para revigorizar a un Partido Republicano anquilosado, y ciertamente llenó de energía el escenario del debate, al menos en la medida en que irradiaba una llamativa combinación de ignorancia y arrogancia.

Ramaswamy se las arregla para estar en el lado opuesto de la mayoría de su generación (y de la mía) en los temas que más nos preocupan, al tiempo que encarna lo peor de los estereotipos milenarios. Calificó el cambio climático de "engaño". Mientras tanto, el 71% de los millennials dicen que el cambio climático debería ser una prioridad, según el Pew Research Center.

Quiere destripar el gobierno federal, deshaciéndose de todo, desde el Servicio de Interno de Rentas (IRS, por sus siglas en inglés) hasta el Departamento de Educación. Una encuesta de Pew reveló que el 64% de los millennials quieren que el gobierno haga más para resolver los problemas.

Achacó los malos resultados educativos en parte a una "epidemia de ausencia de padres" y a las madres solteras que necesitan un hombre en casa. Más del 60% de los millennials dicen que la maternidad en solitario es buena o no es un problema, según Pew.

Al mismo tiempo, encarnó mucho de lo que las generaciones mayores han dicho durante mucho tiempo sobre los millennials: que sentimos que tenemos derecho, que no estamos dispuestos a trabajar y que queremos ascender profesionalmente sin pagar nuestras deudas.

Ramaswamy no es tanto un millennial representativo como el avatar de una subcultura millennial concreta: la de los reaccionarios en línea, felices de acabar con los inconvenientes de la democracia si eso significa establecer el poder de los fuertes sobre los vulnerables.

Estos millennials son una pequeña minoría, y tienden a volar bajo el radar de la corriente dominante, dotando de personal a los grupos de reflexión de derechas y a los despachos de políticos reaccionarios y pasando su tiempo en los medios sociales en redes sociales de derechas.

Para cualquiera que no esté predispuesto a simpatizar con su política radical de "quemarlo todo", Ramaswamy resulta más insufrible y detestable que fresco y joven. Pero aunque la corriente conservadora que él representa está muy lejos de la corriente mayoritaria de los millennials, es fundamental para la ideología que alimenta a muchos de los jóvenes republicanos de hoy.

Jill Filipovic es periodista con sede en Nueva York y autora del libro "OK Boomer, Let's Talk: How My Generation Got Left Behind". Síguela en Twitter.

G.T. Bynum: Nikki Haley tiene ese raro don del coraje

Siempre que hablo de política nacional con gente común y corriente de Estados Unidos, la respuesta más común que escucho es la exasperación por la creciente división de nuestro país. La mayoría de los estadounidenses que conozco esperan candidatos con una trayectoria real de hacer que las cosas sucedan, que puedan pintar una visión positiva para nuestro país y unirnos.

Así que, viendo el debate del miércoles, ¿quién llevó el manto del expresidente Ronald Reagan, el último republicano que derrotó a un presidente demócrata en el cargo, para dirigirnos hacia esa "Ciudad resplandeciente sobre una colina"?

Desde mi punto de vista, un aspirante destacó. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, combinó coraje político, propuestas políticas basadas en su experiencia en altos cargos y una justa indignación cuando se trata de giros partidistas.

Haley eligió un debate de las primarias republicanas para señalar con razón que el Partido Republicano tiene gran parte de la culpa de que la deuda federal se esté pasando vergonzosamente a las generaciones futuras. Reconoció la existencia del cambio climático, aunque señaló sabiamente que los demás países deberían atenerse a las mismas normas que nosotros. Y se arriesgó a que se la calificara erróneamente de no estar a favor de la vida al señalar la necesidad de abordar la cuestión del aborto con compasión y honestidad sobre las escasas probabilidades de que el Senado adopte una prohibición federal.

No se ven muy a menudo aspirantes presidenciales con esas agallas. Demostró el respeto que siente por el pueblo estadounidense al ser directa y no limitarse a decirnos lo que queremos oír. Nos trató como adultos.

Calificó a Putin de asesino. Su apasionada defensa de Israel resultó muy sentida. E hizo la escandalosa sugerencia de que crear consenso en nuestro país es importante.

Coraje, experiencia, visión, honestidad, deseo de unidad: Nikki Haley presentó todas estas cualidades en el debate de esta noche y ofreció una convincente defensa de su candidatura para ser la próxima presidenta de Estados Unidos.

G.T. Bynum, republicano, cumple actualmente su segundo mandato como alcalde de Tulsa, Oklahoma.

Nicole Hemmer: Vimos a un Partido Republicano profundamente fracturado

Sin el expresidente Donald Trump, el primer debate presidencial republicano pareció en gran medida irrelevante para las elecciones de 2024. Pero, aunque ofreció pocas pistas sobre cómo se agitará la carrera actual, dejó claro que, cuando Trump desaparezca de los titulares, dejará tras de sí un Partido Republicano profundamente fracturado.

Tema tras tema: aborto, Ucrania, los sucesos del 6 de enero de 2021, las cuatro acusaciones de Trump, los ocho debatientes reflejaron profundas divisiones en el partido. Se trata de cuestiones fundamentales sobre el papel de Estados Unidos en el mundo, el poder del Gobierno federal frente al de los estados, la tensión entre el Estado de derecho y la lealtad sin ley. El culto a la personalidad en torno a Trump ha sublimado estos debates políticos desde 2016. El debate sin Trumpl reveló que siguen siendo líneas de falla para el partido.

El Partido Republicano ya ha estado aquí antes. En 1952, se enfrentó a una elección entre el nacionalismo y el conservadurismo abotonado de Robert Taft y la candidatura internacionalista y de celebridades de Dwight Eisenhower. (Al Partido Republicano le gustaba Ike).

A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, el partido luchó por reconciliar sus alas conservadora y liberal, hasta que Ronald Reagan finalmente ganó el partido para los conservadores en 1980. Y a principios de la década de 1990, Pat Buchanan puso de manifiesto la profunda división entre los reaganistas y un movimiento paleoconservador que se oponía a la inmigración, el libre comercio e incluso, en ocasiones, a la democracia.

Así pues, la división no es una característica nueva de la política republicana. Pero es poco probable que las visiones opuestas del mundo que se exhibieron en el primer debate republicano se resuelvan en las primarias de 2024, que en última instancia girarán en torno a Donald Trump.

En este sentido, merece la pena señalar que el gran cambio que se suponía que anunciaba Trump no se vio por ninguna parte en el primer debate: no se habló realmente de populismo económico, ni se defendió abiertamente al Partido Republicano como el partido de la clase trabajadora. Trump ha ofrecido poco más que palabrería sobre esas ideas, y si el debate sirvió de algún indicio, aún tiene que encontrar verdaderos defensores con algún apoyo en el partido.

Nicole Hemmer es profesora asociada de Historia y directora del Centro Carolyn T. y Robert M. Rogers para el Estudio de la Presidencia de la Universidad de Vanderbilt. Es autora de "Partisans: The Conservative Revolutionaries Who Remade American Politics in the 1990s" y copresenta los podcasts "Past Present" y "This Day in Esoteric Political History".

Geoff Duncan: Vimos un rayo de esperanza para el Partido Republicano

Este miércoles, los votantes republicanos vieron cómo podría ser una era post Donald Trump. Hubo desacuerdos políticos de buena fe sobre temas serios, incluyendo la economía, el crimen, el gasto gubernamental y Ucrania.

Esto es lo que una vez fue y podría volver a ser el Partido Republicano.

Hubo signos de esperanza, especialmente cuando la discusión giró en torno a Trump, cuya presencia como actual favorito se hizo sentir, a pesar de que decidió no participar en el debate.

Aparte de Vivek Ramaswamy, que presumió de su promesa de indultar al expresidente, que se enfrenta a cuatro acusaciones, ninguno de los otros candidatos lanzó un salvavidas a Trump. Sí, hubo algunos desvíos y giros rápidos hacia la militarización del Departamento de Justicia, pero no hubo defensas directas.

Puede que se trate de un progreso gradual, pero es un progreso al fin y al cabo.

La exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, marcó la pauta desde el principio al apuntar al gasto desenfrenado de Trump. El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, y el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, fueron aún más lejos y se negaron a comprometer su apoyo a Trump en caso de que se convirtiera en el candidato. Puede que no fueran las personas más populares de la sala, pero había que decirlo.

Son destellos de esperanza. El futuro del Partido Republicano puede ser brillante, pero solo si estamos dispuestos a dejar la era Trump en el pasado.

Geoff Duncan, colaborador político de CNN y republicano, fue vicegobernador de Georgia de 2019 a 2023. Es exjugador profesional de béisbol y autor de "GOP 2.0: How the 2020 Election Can Lead to a Better Way Forward for America’s Conservative Party".

Roxanne Jones: El debate demostró por qué Trump sigue siendo el líder de la manada republicana

Puede que esté previsto que el expresidente Donald Trump se entregue para ser fichado en Georgia este jueves, pero sin duda estaba sonriendo este miércoles por la noche después de ver el primer debate de las primarias presidenciales del Partido Republicano, confiado en que su asombrosa ventaja en las encuestas está a salvo.

Menudo espectáculo de payasos.

Aparte de los destellos de razón e inteligencia de la exembajadora ante la ONU, Nikki Haley, mi ganadora de la noche, y del exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson en algunos momentos, ninguno de los candidatos del Partido Republicano sonó como un serio aspirante a la Casa Blanca. El gobernador de Florida, Ron DeSantis fue decepcionante. Vivek Ramaswamy fue demasiado sarcástico y molesto. Y el exvicepresidente Mike Pence evitó responder a demasiadas preguntas volviendo a hablar de la Biblia.

Haley fue la única candidata que pareció sincera sobre los muchos problemas del país, diciendo a los estadounidenses que los males económicos de la nación eran también el resultado de una mala política republicana.

También fue refrescante oír a Haley pedir una conversación más razonada en torno al debate sobre el aborto, algo que llevo años buscando.

Calificando el aborto de decisión personal y negándose a impulsar una prohibición federal punitiva del aborto, Haley sugirió a los estadounidenses que se centraran en buscar el consenso en áreas de amplio acuerdo, como la prohibición de los abortos tardíos.

Desenfoques, molestas frases hechas, disputas y demasiados clichés religiosos: no fue una gran noche para la democracia estadounidense. Esta debacle de debate solo demostró por qué Trump sigue siendo el líder del Partido Republicano.

Roxanne Jones, editora fundadora de ESPN The Magazine y exvicepresidenta de ESPN, ha sido productora, reportera y editora en el New York Daily News y The Philadelphia Inquirer. Jones es coautora de "Say it Loud: An Illustrated History of the Black Athlete". Habla semanalmente de política, deportes y cultura en la emisora 900AM WURD de Filadelfia.

Kristen Soltis Anderson: Nikki Haley salió victoriosa

La buena actuación de la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, hará que muchos votantes republicanos reconsideren su candidatura. Tengo que imaginar que, de todos los presentes en el escenario, Haley es la que pone más nerviosos a los demócratas tras el debate del miércoles.

Su respuesta sobre el difícil tema del aborto reconoció las difíciles realidades políticas de la cuestión e introdujo toques personales como su propio viaje para tener a sus hijos. Su defensa de una política exterior estadounidense fuerte jugó justo a su favor, tras haber servido como embajadora de Estados Unidos ante la ONU bajo el gobierno de Trump. Y, de todos los que trataron de bajarle los humos al empresario Vivek Ramaswamy, creo que ella se llevó la mejor parte en su intercambio sobre Ucrania y China.

En una carrera contra el expresidente Donald Trump, donde habrá presión para que el campo se reduzca y consolide rápidamente, Haley se ha mantenido vigente.

También creo que se podría decir que el exvicepresidente Mike Pence es una especie de ganador, no porque crea que subirá como la espuma en las encuestas, sino porque se subió al escenario y defendió con fuerza y elocuencia sus acciones el 6 de enero de 2021 ante un público republicano. Dijo lo que tenía que decir en esta carrera. Y la verdadera victoria aquí fue que, al hacerlo, consiguió que varios candidatos en ese escenario dijeran que creen que hizo lo correcto ese día.

Kristen Soltis Anderson, comentarista política de CNN, es estratega y encuestadora republicana y autora de "The Selfie Vote: Where Millennials Are Leading America (and How Republicans Can Keep Up)".

Raul A. Reyes: Las posturas de los candidatos sobre inmigración demuestran cuánto se ha movido el Partido Republicano hacia la ultraderecha

Gracias a que el expresidente Donald Trump decidió no asistir al primer debate presidencial del Partido Republicano, la velada tuvo el aire de una fiesta de cumpleaños o de un asado de famosos en el que el invitado de honor decidió no presentarse. Como resultado, los espectadores se quedaron con un surtido de púgiles, desvalidos y aspirantes.

Cuando salió el tema de la inmigración, parecía un concurso sobre quién podía ser el más engañoso y extremista sobre el tema. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, prometió enviar tropas a la frontera sur para usar la fuerza y dejar a los traficantes de drogas "muertos como piedras", un aparente respaldo a las ejecuciones extrajudiciales.

El gobernador dijo que apoyaría una incursión militar en México de las Fuerzas Especiales para acabar con los cárteles de la droga, lo que es realmente una propuesta atroz. Y el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, también lamentó el flujo de fentanilo a través de la frontera. Lo que ninguno de ellos mencionó, al confundir la migración con el contrabando de drogas, es que casi el 90% de los traficantes de fentanilo condenados el año pasado eran ciudadanos estadounidenses.

El exvicepresidente Mike Pence declaró que, cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo, "abrió de par en par la frontera sur de Estados Unidos". Esto simplemente no cuadra con la realidad. Nuestras fronteras no están abiertas.

El gobierno de Biden ha impuesto importantes restricciones a los solicitantes de asilo, y el número de cruces no autorizados de la frontera suroeste en julio de 2023 se redujo un 27% con respecto a julio de 2022.

Fue el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, quien adoptó una de las posturas más extremas en materia de inmigración, al afirmar que habría que expulsar a los indocumentados que ya están aquí. Que el exgobernador de un estado demócrata defienda las deportaciones masivas es un reflejo de lo ultraderecha que se ha vuelto el Partido Republicano en esta cuestión. Y todo el peligroso discurso sobre la "invasión" en nuestra frontera sur no solo alimenta el miedo que ayuda a inspirar actos de odio como la masacre de El Paso, sino que oscurece el hecho de que solicitar asilo en Estados Unidos es un derecho humanitario legal.

Una oportunidad perdida por los moderadores de Fox News fue no interrogar a los candidatos sobre la separación de familias. En su foro de CNN en mayo, Trump sugirió que estaría abierto a reanudar esta práctica, y habría sido revelador ver cuántos de los aspirantes republicanos de 2024 seguirían este bárbaro camino.

Raul A. Reyes es abogado y miembro de la junta de colaboradores de USA Today. Síguelo en Twitter @RaulAReyes.

Jon Gabriel: La inmigración aún resuena entre los votantes del Partido Republicano

La inmigración ha sido un tema importante en las últimas campañas, y si el primer debate de las primarias presidenciales republicanas sirve de barómetro, no hace más que calentarse.

Mientras los candidatos intercambiaban observaciones mordaces sobre la invasión rusa de Ucrania, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, giró hábilmente hacia un tema más cercano y querido para los corazones republicanos. "No voy a enviar tropas a Ucrania", declaró DeSantis, "pero sí a la frontera".

Aunque los moderadores evitaron en gran medida la inmigración, DeSantis hizo bien en insertarla donde lo hizo. Según una encuesta de Gallup de febrero, el 71% de los votantes del Partido Republicano no están satisfechos con el nivel actual de inmigración, frente al 40% cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo.

Una cosa que reveló la campaña de Trump en 2016 es que los votantes estadounidenses se centran en temas diferentes a los de Washington. Este hecho se vio reforzado el miércoles por la noche cuando todos los demás candidatos abordaron con entusiasmo el tema de la inmigración.

Cuando DeSantis acusó a los cárteles de la droga de matar a decenas de miles de nuestros conciudadanos, el senador Tim Scott, de Carolina del Sur, humanizó la cuestión, haciendo hincapié en la necesidad de detener el flujo de fentanilo y salvar decenas de miles de vidas estadounidenses cada año.

No está claro si los votantes de las primarias estarán de acuerdo con el apoyo de DeSantis a la participación del ejército estadounidense, pero los residentes del estado fronterizo están sin duda contentos de que se destaque esta cuestión.

En la larga historia de mi propio estado de Arizona, la cooperación con el gobierno mexicano es el remedio más eficaz contra la inmigración ilegal. Hay que detener en seco a los cárteles y, al mismo tiempo, permitir flexibilidad para el trabajo transfronterizo, el desarrollo empresarial y nuestra cultura compartida del suroeste.

Cuando se trata de hacer cumplir la ley en la frontera, la zanahoria es más fuerte que el palo.

Jon Gabriel es redactor jefe de Ricochet.com y colaborador de opinión de The Arizona Republic. Sígalo en Twitter en @ExJon.