Sorteo Copa América en vivo: equipos, grupos, partidos y sedes

El sorteo de la Copa América 2024 tiene lugar en el James L. Knight Center de Miami, Florida. Estos son algunos exfutbolistas que estarán en el evento:

📸Los rostros de los protagonistas en la alfombra roja.

Os rostos dos protagonistas no tapete vermelho.

The faces of the protagonists on the red carpet.#VibraElContinente | #VibraOContinente | #RockingTheContinent pic.twitter.com/ZBCLV6WcaZ

— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 7, 2023