Paris Hilton explica por qué no cambió el pañal a su hijo durante su primer mes

Paris Hilton muestra el rostro de su hijo por primera vez 0:46

(CNN) -- Paris Hilton tardó más de un minuto en cambiarle el pañal a su hijo recién nacido.

En un reciente episodio del reality show "Paris in Love", Hilton le preguntó a su hermana Nicky Hilton: "¿Debería aprender a cambiarle el pañal?", sobre su nuevo hijo, Phoenix, recién nacido en ese momento.

"De acuerdo, tengo miedo", admitió Paris Hilton al revelar a su hermana que aún no le había cambiado el pañal a su bebé de un mes.

"Dije que no lo haría en mi cumpleaños, pero lo haré por ti", le dijo a su pequeño. "Lo que sea por Phoenix".

Lo que siguió fue una lección de cambio de pañales por parte de su niñera y su hermana.

Ahora, la heredera, empresaria y DJ tiene mucha práctica.

Recientemente anunció que ella y su marido Carter Reum dieron la bienvenida a su segunda hija, London.

A principios de año, Hilton explicó a Glamour UK por qué ella y Reum optaron por recurrir a un vientre de alquiler para tener a su hijo.

"Cuando estaba en 'The Simple Life', tuve que estar en una habitación cuando una mujer daba a luz y eso también me traumatizó", dijo a la publicación. "Pero quiero tanto una familia que es solo la parte física de hacerlo. Tengo tanto miedo... el parto y la muerte son las dos cosas que más me asustan del mundo".