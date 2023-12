The Game Awards 2023: todos los juegos nominados, horario y cómo ver por internet

Los 10 mejores videojuegos de 2022 1:41

(CNN Español) -- The Game Awards, el evento de referencia en la industria del videojuego que premia a los mejores títulos lanzados durante el año regresa el 7 de diciembre de 2023 desde Los Ángeles. La celebración también se ha convertido en una cita anual en la que algunas de las empresas desarrolladoras de referencia anuncian nuevos juegos y novedades para títulos existentes.

Baldur's Gate 3 y Alan Wake 2 son, con ocho, los juegos que han obtenido más nominaciones. Le siguen Marvel's Spider-Man 2 con 7 nominaciones y Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom con cinco cada uno.

El gran favorito a ganar el premio más relevante, el juego del año o Game of the Year (GOTY, por sus siglas en inglés) es precisamente, Baldur's Gate 3, el juego de rol desarrollado por Larian Studios que ya arrasó en los Golden Joystick Awards. Las otras obras que compiten por el gran galardón son Alan Wake 2, Marvel's Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Las nominaciones han sido elegidas por un jurado conformado por más de 100 medios de comunicación e influencers de todo el mundo. Los ganadores son elegidos por un voto mixto entre jurado profesional (90%) y votaciones públicas de los aficionados (10%). Cualquier persona puede votar a través de la página oficial del evento. Las votaciones cierran el 6 de diciembre.

Tal y como asegura la organización de The Game Awards el evento premiará los mejores videojuegos del año, contará con primicias mundiales a nivel de anuncios y contará con actuaciones musicales e invitados.

Estos premios han conseguido convertirse en la referencia de la industria del videojuego, algo así como lo que son los Oscar para el cine o los Grammy para la música.

A continuación explicamos el horario de la gala de The Game Awards 2023, cómo verla en vivo y en directo y recopilamos la lista completa de videojuegos nominados por categoría.

Hora de comienzo de The Game Awards 2023

El evento que se celebra en el Peacock Theather de Los Angeles este jueves 7 de diciembre comienza a las 7:30 PM ET. En 2022 tuvo una duración de más de dos horas y media por lo que podría esperarse una duración similar. Estos son los horarios divididos por países

Estados Unidos (Miami): 7:30 p.m.

Estados Unidos (horario del Pacífico): 4:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (madrugada del 8 de noviembre)

Cómo ver la gala The Game Awards 2023 en vivo y en directo por internet

Tal y como anuncia la propia organización, la retransmisión oficial del evento se puede ver de forma gratuita y en directo a través de sus canales oficiales de YouTube y Twitch.

Todos los nominados a The Game Awards 2023: juegos, empresas y personas

Juego del año (Game of the Year o GOTY)

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor dirección

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor narrativa

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Final Fantasy XVI

Marvel’s Spider-Man 2

Mejor dirección de arte

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor banda sonora y música

Alan Wake 2 (Petri Alanko)

Baldur’s Gate 3 (Borislav Slavov)

Final Fantasy XVI (Masayoshi Soken)

Hi-Fi Rush (Shuichi Kobori)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor diseño de sonido

Alan Wake 2

Dead Space Remake

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Mejor actuación

Ben Starr (Clive en Final Fantasy XVI)

Cameron Monaghan (Cal Kestis en Star Wars Jedi: Survivor)

Idris Elba (Solomon Reed en Cyberpunk 2077: Phantom Liberty)

Melani Liburd (Saga en Alan Wake 2)

Neil Newbon (Astarion en Baldur’s Gate 3)

Yuri Lowenthal (Peter Parker en Marvel’s Spider-Man 2)

Mejor innovación en accesibilidad

Diablo 4

Forza Motorsport

HiFi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Games for impact o juegos con mayor impacto social

A Space for the Unbound

Chants of Sennaar

Goodbye Volcano High

Tchia

Terra Nil

Venba

Mejor juego en curso o servicio

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV: Endwalker

Fortnite

Genshin Impact

Mejor apoyo de la comunidad

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Destiny 2: Lightfall

Final Fantasy XIV: Endwalker

No Man’s Sky

Mejor juego indie

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Sea of Stars

Viewfinder

Mejor debut indie

Cocoon

Dregde

Pizza Tower

Venba

Viewfinder

Mejor juego para móviles

Final Fantasy VII: Ever Crisis

Honkai Star Rail

Hello Kitty Island Adventure

Monster Hunter Now

Terra Nil

Mejor juego de VR o Realidad Aumentada

Gran Turismo 7

Horizon: Call of the Mountain

Humanity

Resident Evil Village

Synapse

Mejor juego de acción

Armored Core 6: Fires of Rubicon

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Mejor juego de acción y aventura

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4 Remake

Star Wars: Jedi Survivor

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Mejor juego de rol

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

Sea of Stars

Starfield

Mejor juego de lucha

God of Rock

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Mejor juego familiar

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros. Wonder

Mejor juego de simulación / estrategia

Advance Wars 1+2: Re-boot Camp

Cities: Skylines 2

Company of Heroes 3

Fire Emblem: Engage

Pikmin 4

Mejor juego deportivo y/o de carreras

EA Sports FC 24

F1 24

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged

The Crew Motorfest

Mejor juego multijugador

Call of Duty: Modern Warfare 2

MultiVersus

Overwatch 2

Splatoon 3

TMNT: Shredder's Revenge

Mejor adaptación de un videojuego

Castlevania Nocturne

Gran Turismo

Super Mario Bros. La Película

The Last of Us

Twisted Metal

Juego más esperado

Final Fantasy VII: Rebirth

Hades 2

Like a Dragon: Infinite Wealth

Star Wars: Outlaws

Tekken 8

Creador de contenido del año

Iron Mouse

People Make Games

Quackity

Spreen

Sypherpk

Mejor juego de eSports

Counter Strike 2

DOTA 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Mejor atleta de eSports

Lee “Faker” Sang-hyeok - League of Legends

Mathieu “ZywOo” Herbaut - CS:GO

Max “Demon1″ Mazanov - Valorant

Paco “HyDra” Rusiewiez - Call of Duty

Park “Ruler” Jae-hyuk - League of Legends

Phillip “ImperialHal” Dosen - Apex Legends

Mejor equipo de eSports

Evil Geniuses - Valorant

Fnatic - Valorant

Gaimin Gladiators - Dota 2

JD Gaming - League of Legends

Team Vitality - Counter-Strike

Mejor entrenador de eSports

Christine “potter” Chi - Evil Geniuses - Valorant

Danny “zonic” Sorensen -Team Falcons - Counter-Strike

Jordan “Gunba” Graham - Florida Mayhem - Overwatch

Remy “XTQZZZ” Quoniam - Team Vitality - Counter-Strike

Yoon “Homme” Sung-young - JD Gaming - League of Legends

Mejor evento de eSports