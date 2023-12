Vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad Rojas, viaja a Israel para ser la embajadora de su país

Las tensiones en la fórmula presidencial de Ecuador 4:47

(CNN Español) –– La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad Rojas, escribió un mensaje de despedida este viernes en X, antes Twitter, y compartió fotos en las que se la ve abrazando a sus hijos, mientras salía del país rumbo a Tel Aviv.

"No voy a negar que me invade la tristeza por tener que alejarme de mi tierra, mi gente y mi familia, pero ecuatorianos, vienen días mejores", expresó Abad Rojas en su publicación. "Hoy emprendo este viaje, con mucha ilusión de mejores días para nuestro país", puntualizó. "Me los llevo en el corazón".

Abad Rojas, de 47 años y quien el 23 de noviembre asumió como vicepresidenta de Daniel Noboa, fue nombrada por el jefe de Estado como de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel.

En su decreto, Noboa recordó el artículo 147 de la Constitución de Ecuador que prevé, como una de las atribuciones del presidente, nombrar y remover embajadores y jefes de misión.

El joven mandatario de 36 años dispuso que la vicepresidenta debe presentarse físicamente en la Embajada de Ecuador en Tel Aviv, el domingo 10 de diciembre.

La vicepresidenta aceptó en noviembre la designación como "embajadora por la paz" en Israel que el presidente Noboa le encargó apenas un día después de haber asumido la vicepresidencia. Sin embargo, expresó que no estaba contenta con la decisión y dijo que va en contra de su proyecto político.

Abad Rojas mantendrá su cargo como vicepresidenta, pero cumplirá la única función de embajadora que le ha encomendado el mandatario. Aún no se sabe cuánto tiempo estará en Israel.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, junto con la vicepresidenta de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas, coordinarán acciones necesarias tendientes al pago de la remuneración de la señora Vicepresidenta, emolumentos y demás beneficios de por norma le corresponda", explicó el presidente Noboa en el decreto.

Ana María Cañizares colaboró con este reporte desde Quito.