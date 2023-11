La vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, aseguró que no está contenta con la decisión del presidente Daniel Noboa, quien dijo que la única misión que tendrá en su administración será fungir como embajadora por la paz en el conflicto entre Israel y Hamas. La vicepresidenta dijo que va en contra de su proyecto político y señala que no ha tenido contacto directo con el presidente, lo que demuestra que no quiere conversar con ella.