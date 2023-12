Resumen de la Guerra entre Israel y Hamas de este sábado 9 de diciembre

Estados Unidos no puso plazos para finalizar la operación contra Hamas en Gaza, dice un funcionario israelí

El asesor de seguridad nacional de Israel, Tzachi Hangebi, dijo que Estados Unidos no le dio a Israel ningún plazo para completar las operaciones militares contra Hamas en Gaza.

"Entienden que no están en condiciones de decirle a las FDI cuánto tiempo necesitan para alcanzar sus objetivos. Lo bueno es que compartimos los mismos objetivos... Es correcto suponer que no podemos medir esto en semanas, y no estoy seguro de que pueda medirse en meses", dijo Hangebi.

CNN había informado anteriormente que los funcionarios estadounidenses esperan que la operación de Israel dirigida al extremo sur de Gaza dure varias semanas antes de que se pase, posiblemente en enero, a una estrategia hiperlocalizada y de menor intensidad que apunta estrechamente a militantes y líderes específicos de Hamas, según varios altos funcionarios de la administración.

La Casa Blanca está profundamente preocupada por cómo se desarrollarán las operaciones de Israel durante las próximas semanas, dijo un alto funcionario de la administración estadounidense. Estados Unidos advirtió firmemente a Israel en conversaciones "duras" y "directas" —dijo el funcionario— que las Fuerzas de Defensa de Israel no pueden replicar el tipo de tácticas devastadoras que utilizaron en el norte y deben hacer más para limitar las bajas civiles.

Hangebi añadió que no creía que los dirigentes de Hamas hubieran esperado el alcance de la respuesta de Israel a los ataques del 7 de octubre, en los que murieron unas 1.200 personas.

"No creo que (Yahya) Sinwar (el líder de Hamas en Gaza) se haya dado cuenta de que las FDI realmente llegarán al punto que quieran dentro de Gaza (y) matarán a más de 7.000 terroristas", dijo.

"Esta es la estimación mínima, podría ser mayor ya que no lo sabemos todo", añadió. "Nos estamos acercando mucho a los centros de control y mando de Hamas en Jabalia y Shejaiya, los bastiones de la persistente resistencia en el norte de Gaza. Y en el sur estamos operando ferozmente".

Anteriormente, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron lo que llamaron "un llamado urgente" para que los civiles abandonen los barrios de la ciudad sureña de Khan Younis, mientras continúan los enfrentamientos en diferentes partes del enclave.

Sobre la amenaza hutí: Hangebi dijo que Israel está preparado para actuar contra los esfuerzos de los rebeldes hutíes en Yemen para interrumpir el transporte marítimo en el mar Rojo, si la comunidad internacional no lo hace.

Hangebi dijo este sábado al Canal 12 de Israel que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habló con el presidente de EE.UU., Joe Biden, y con líderes europeos sobre los ataques de los hutíes contra buques mercantes con supuestos vínculos israelíes.

Netanyahu les notificó que "Israel está dando al mundo algo de tiempo para organizarse y evitar esto. Pero si no hay un acuerdo global, porque es un problema global, actuaremos para eliminar este asedio naval", afirmó.

CNN informó esta semana que Estados Unidos está considerando reforzar las protecciones para los barcos comerciales alrededor de una ruta marítima vital en el mar Rojo en medio de una serie de recientes ataques con misiles por parte de militantes respaldados por Irán, según funcionarios militares.