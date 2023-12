Muere Anna "Chickadee" Cardwell, de 'Here Comes Honey Boo Boo', a los 29 años

Anna Cardwell. (Crédito: Anna Cardwell/Instagram)

(CNN) -- La personalidad de reality shows Anna Cardwell, quien salía en el programa de TLC "Here Comes Honey Boo Boo", murió, según publicaciones en redes sociales hechas por su familia. Tenía 29 años.

Este domingo, la hermana de Cardwell, Alana Thompson, y su madre, June Shannon, más conocidas por sus apodos Honey Boo Boo y Mama June, respectivamente, escribieron que Cardwell murió este sábado por la noche después de luchar contra el cáncer.

"Dio una lucha tremenda durante 10 meses", escribió Shannon en Instagram este domingo.

Cardwell murió a las 11:12 p.m. del sábado en la casa de su madre en Milledgeville, Georgia, "con sus hijas, todas sus hermanas, su esposo y su familia cercana a su lado", según un comunicado de Gina Rodriguez, representante de la familia y amiga cercana desde 2014.

"Tristemente, Anna falleció el día del cumpleaños de su hija menor, Kylee. Pedimos oraciones para la familia durante este difícil momento mientras intentan procesar esta gran pérdida y hacer los arreglos necesarios", añade el comunicado.

Cardwell tenía dos hijas con su marido Eldridge Toney.

Thompson escribió que Cardwell "estaba sufriendo mucho anoche, pero ahora como familia todos sabemos que ya está en paz".

"Realmente no sé qué decir ya que mi corazón está completamente roto", escribió Thompson. "Ver a mi hermana de 29 años este último año luchar contra esta horrible enfermedad no ha sido fácil".

Thompson agregó que su hermana era "una luchadora y aún lo es".

Cardwell nunca hizo un anuncio formal sobre su diagnóstico de cáncer, pero habló de su batalla a lo largo de este año en Instagram y TikTok.

En julio, Shannon le dijo a Entertainment Tonight que estaba "bastante bien" pero que el cáncer en etapa 4 de Cardwell era "agresivo".

"Sabemos que es terminal, pero cuando la gente pregunta eso... le digo que un día a la vez porque nunca se sabe", dijo Shannon.

En noviembre, Cardwell dijo a sus seguidores en TikTok que estaba "bastante bien" y que acababa de pasar por un tratamiento de radiación y terapia autoinmune.

Cardwell apareció en el reality show de TLC "Here Comes Honey Boo Boo" entre 2012 y 2014. El programa, un spinoff de "Toddlers and Tiaras" protagonizado por Thompson, seguía el día a día de la familia.

"Here Comes Honey Boo Boo" fue cancelado por TLC en 2014, pero los miembros de la familia siguieron adelante con otros proyectos de telerrealidad, incluida una franquicia de WE tv centrada en Shannon.

"Siempre te querremos, Anna", escribió Thompson este domingo.