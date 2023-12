Javier Milei asume la presidencia de Argentina 1:36

(CNN Español) -- Apenas minutos después de llegar al Congreso este domingo para la ceremonia de toma de posesión, Javier Milei y Victoria Villarruel —ahora presidente y vicepresidenta de Argentina, respectivamente— firmaron los libros de honor del Senado y de la Cámara de Diputados.

"Viva la libertad, car**o" fue el peculiar mensaje del presidente, junto a su firma en los libros de honor.

Por su parte, Villarruel escribió: "Todos por Argentina".

A lo largo de la campaña electoral, la frase "Viva la libertad, car**o" se volvió casi un eslogan del libertario, quien en muchas oportunidades firmaba sus mensajes con las siglas "VLLC".

Luego de jurar como presidente de Argentina, Milei habló ante una multitud reunida afuera del Congreso y varias comitivas internacionales que viajaron para la ceremonia de la toma de posesión.

Durante su primer discurso, Milei ofreció un panorama de la economía argentina y anticipó un fuerte ajuste: "No hay plata. No podemos endeudarnos, no podemos emitir y no podemos seguir asfixiando al sector privado con impuestos. No hay alternativa al ajuste y no hay alternativa al shock".

Pese al complejo panorama económico, el flamante presidente expresó: "Nuestro país exige acción y una acción inmediata. No va a ser fácil. 100 años de fracasos no se deshacen en un día. Pero un día se empieza y ese día es hoy".