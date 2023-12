TikTok está invirtiendo US$ 1.500 millones para volver a las compras online en Indonesia

Video relacionado: Multan a TikTok por no proteger a los niños 1:14

Yakarta (Reuters) -- TikTok en China invertirá US$ 1.500 millones para convertirse en accionista mayoritario de una unidad de comercio electrónico de GoTo Gojek Tokopedia de Indonesia, mientras busca reiniciar su negocio de compras en línea suspendido por los reguladores en la economía más grande del sudeste asiático.

Indonesia prohibió las compras en línea en plataformas de redes sociales en octubre para proteger a los pequeños comerciantes y los datos de los usuarios, lo que obligó a TikTok a cerrar su servicio de comercio electrónico TikTok Shop.

Este mercado fue uno de los pocos en los que el operador de aplicaciones de videos cortos lanzó TikTok Shop a principios de este año para aprovechar una gran base de usuarios y desafiar a los vendedores en línea de rápido crecimiento como Shein y Temu de PDD Holdings, cuyo marketing viral en TikTok ayudó a su rápido crecimiento.

Las acciones de GoTo, cuyo negocio incluye viajes privados, entregas y servicios financieros, cayeron un 8,3% después del anuncio, ya que algunos inversores se beneficiaron del reciente repunte de las acciones ante las expectativas de un acuerdo con TikTok.

“Necesitamos ver qué tipo de perturbación del mercado se producirá después de esta asociación”, dijo el analista Maximilianus Nico Demus de Pilarmas Investindo Sekuritas.

Según el acuerdo, TikTok comprará el 75,01% de Tokopedia de GoTo, la plataforma de comercio electrónico más grande de Indonesia, por US$ 840 millones e inyectará el negocio de TikTok Shop en Indonesia en la entidad ampliada de Tokopedia.

“La asociación estratégica comenzará con un período piloto llevado a cabo en estrecha consulta y supervisión por parte de los reguladores pertinentes”, dijeron las dos empresas en un comunicado este lunes.

Muchos de los más de 270 millones de habitantes de Indonesia son usuarios activos de las redes sociales.

TikTok, propiedad de ByteDance de China, tiene 124 millones de usuarios en el país del sudeste asiático y ha estado buscando convertir esa gran base de usuarios en una importante fuente de ingresos del comercio electrónico.

La transacción concluirá en el primer trimestre de 2024 y Tokopedia recibirá un pagaré de TikTok por US$ 1.000 millones que se puede utilizar para financiar las necesidades de capital de trabajo, dijeron las empresas.

"TikTok se ha comprometido a invertir más de US$ 1.500 millones en la entidad ampliada a lo largo del tiempo, para proporcionar la financiación futura requerida por el negocio, sin dilución adicional para GoTo”, dijeron.

Tokopedia compite en el mercado de comercio electrónico de Indonesia con Shopee de Sea, con sede en Singapur, y Lazada del gigante chino del comercio electrónico Alibaba (BABA).

La industria del comercio electrónico de Indonesia se expandirá a alrededor de US$ 160.000 millones para 2030 desde los US$ 62.000 millones de este año, según un informe de Google, el inversionista estatal de Singapur Temasek Holdings y la consultora Bain & Co.