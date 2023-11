Algunos jóvenes estadounidenses expresan su simpatía por Osama bin Laden en TikTok

Foto de archivo sin fecha de Osama Bin Laden. (Crédito: Stringer/AFP/Getty Images)

(CNN) -- Decenas de jóvenes estadounidenses publicaron videos en TikTok esta semana en los que expresan su simpatía por Osama bin Laden, el conocido terrorista que orquestó los atentados del 11 de septiembre, por una carta que escribió hace dos décadas en la que criticaba a Estados Unidos, incluido su Gobierno y su apoyo a Israel.

La carta, que intenta justificar el ataque y asesinato de civiles estadounidenses, se publicó por primera vez en 2002. Comenzó a circular de nuevo esta semana en la plataforma de redes sociales, y los videos sobre el tema acumulaban al menos 14 millones de visitas hasta este jueves. Muchos de los videos, que apoyaban algunas de las afirmaciones de Bin Laden e instaban a otros usuarios a leer la carta, se compartieron en el contexto más amplio de las críticas al apoyo de Estados Unidos a Israel en su actual guerra contra Hamas.

TikTok dijo este jueves que los videos que promocionan la carta violan sus normas contra el "apoyo a cualquier forma de terrorismo". La compañía dijo que el número de videos que promueven la carta eran "pequeños" y agregó que "los informes de que es tendencia en la plataforma son inexactos".

TikTok declinó facilitar datos concretos que respalden esta afirmación.

TikTok es enormemente popular entre los jóvenes estadounidenses: la mayoría de los menores de 30 años utiliza la aplicación al menos una vez a la semana, según una encuesta de KFF. Muchos de los usuarios de TikTok nacieron después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, cuando 19 hombres secuestraron aviones comerciales, los estrellaron intencionadamente y mataron a casi 3.000 personas en Nueva York, Washington y la zona rural de Pensilvania. El atentado fue orquestado por Bin Laden, el antiguo líder del grupo terrorista Al Qaeda que murió en una incursión de las fuerzas especiales estadounidenses en 2011.

El diseño de TikTok hace difícil medir con precisión lo popular o extendido que está un sentimiento en la plataforma, pero una revisión inicial de CNN encontró unas pocas docenas de videos en los que se alaba abiertamente o se simpatiza con los sentimientos expresados en la carta, que se titula "Letter to America" ("Carta a Estados Unidos", en español).

Muchos de los videos se compartieron con el hashtag #lettertoamerica. Para este jueves, las visualizaciones de esos videos habían superado los 14 millones, aunque algunos eran de usuarios que expresaban frustración y disgusto por la carta y por cómo era elogiada por otros en la plataforma.

En un video que ya no está disponible en la plataforma y que fue visto más de 1,6 millones de veces, un influencer de estilo de vida con sede en Nueva York animó a otros a leer la carta y dijo: "si la has leído, hazme saber si tú también estás pasando por una crisis existencial en este mismo momento, porque en los últimos 20 minutos, todo mi punto de vista sobre toda la vida que he creído, y que he vivido, ha cambiado".

El video fue retirado posteriormente. CNN se puso en contacto con el usuario para solicitar comentarios.

En otro video que fue visto más de 100.000 veces, un usuario de TikTok que publica habitualmente críticas al gobierno de Estados Unidos dice de la carta: "Si vamos a llamar terrorista a Osama bin Laden, también lo es el Gobierno estadounidense".

"Totalmente despiadado"

Un portavoz de la Casa Blanca criticó en un comunicado la aparente tendencia en internet, y la calificó como un insulto a las víctimas de los atentados terroristas del 11-S.

"Nunca hay justificación para difundir las repugnantes, malvadas y antisemitas mentiras que el líder de Al Qaeda emitió justo después de cometer el peor atentado terrorista de la historia de Estados Unidos, destacándolas como su motivación directa para asesinar a 2.977 estadounidenses inocentes", dijo a CNN el secretario de prensa adjunto, Andrew Bates.

"Nadie debería insultar jamás a las 2.977 familias estadounidenses que aún lloran a sus seres queridos asociándose a las viles palabras de Osama bin Laden", añadió Bates, "especialmente ahora, en un momento de creciente violencia antisemita en el mundo, y justo después de que los terroristas de Hamas llevaran a cabo la peor matanza del pueblo judío desde el Holocausto en nombre de las mismas teorías conspirativas".

Imran Ahmed, director general del Center for Countering Digital Hate, explicó que TikTok incentiva la alta interacción a toda costa. La plataforma "es totalmente despiadada a la hora de utilizar el odio, la desinformación o el contenido positivo para mantenerte adicto". Por eso, "las opiniones inteligentes no son las que triunfan. Son las opiniones tontas las que consiguen más viralidad en una plataforma como TikTok".

Ahmed, que estudia el auge de las teorías de la conspiración entre los jóvenes, dijo a CNN que TikTok "pretende ser una máquina de entretenimiento", pero en realidad es "una máquina de adoctrinamiento". Ahora mismo, "no tenemos visibilidad ni control alguno sobre los algoritmos que están moldeando las mentes de los jóvenes estadounidenses de hoy", explicó.

La carta en sí es una amplia crítica a la política exterior estadounidense que también está llena de tropos antisemitas e incluso repite la teoría conspirativa de que el SIDA fue un "invento satánico estadounidense".

Se hace especial hincapié en el apoyo de Estados Unidos a Israel. "Nos hace reír y llorar ver que aún no se han cansado de repetir sus mentiras inventadas de que los judíos tienen un derecho histórico a Palestina", se lee.

Peter Bergen, analista de seguridad nacional de CNN que produjo la primera entrevista televisiva con Osama bin Laden en 1997, dijo que la viralidad de la carta le parece "desconcertante".

"La mayoría de la gente no había nacido o eran niños muy pequeños cuando ocurrieron lo de Bin Laden y el 11-S, así que no tienen mucho contexto histórico".

Bergen, que ha escrito varios libros sobre el fallecido terrorista, sigue mostrándose escéptico sobre el origen de la carta. "No hay pruebas de que fuera escrita por Bin Laden y algunas de las cosas en las que se centra son incoherentes con sus otros escritos", dijo a CNN.

Este miércoles, el periódico The Guardian, que publicó por primera vez una copia traducida de la carta en 2002, la retiró de su sitio web después de que usuarios de TikTok enlazaran directamente al documento. En un comunicado, el periódico afirmó que la carta "publicada en nuestro sitio web hace 20 años ha sido ampliamente compartida en las redes sociales sin el contexto completo. Por lo tanto, hemos decidido retirarla y, en su lugar, dirigir a los lectores al artículo de noticias que originalmente la contextualizaba".

La carta, sin embargo, sigue disponible en otros sitios en internet.

Nuevos datos del Pew Research Center publicados este miércoles muestran que TikTok se está convirtiendo rápidamente en un lugar donde cada vez más jóvenes estadounidenses obtienen sus noticias.

Casi un tercio de los estadounidenses de 18 a 29 años obtienen regularmente noticias de TikTok, según Pew, y en general, la proporción de adultos estadounidenses que dicen que obtienen regularmente sus noticias de TikTok se ha cuadruplicó del 3% en 2020 al 14% en 2023.

Con información de Kevin Liptak y Jenn Agiesta